Потеря лидерства: Узбекистан подрезал автопром России в Казахстане

За первые пять месяцев 2021 года в Казахстане было продано 2573 автомобиля Lada, что на 52% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует статистика «КазАвтоПрома». Российский автогигант занял последнюю строчку в пятерке лидеров рынка, в то время как в прошлом году был первым по продажам за этот период.

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Автомобили Chevrolet, которые поставляет узбекский сборочный завод «Узавтосаноат», вышли на первое место по продажам – с января по май было реализовано 11,7 тыс. штук, что (с учетом ликвидированного зонтичного суббренда Ravon) демонстрирует взлет продаж почти в 4,5 раза.

Выросли за отчетный период продажи и у других лидеров рынка, но не с такой скачкообразной динамикой, как у Chevrolet. Так, занимающий вторую строчку Hyundai увеличил продажи до 10,3 тыс. автомобилей (в 2,2 раза больше), третья по по этому показателю Toyota реализовала 5,6 тыс. авто (в 1,5 раза), а четвертая — Kia — продала 2,6 тыс. шт. (плюс 8%).

Локальный кризис продаж «АвтоВАЗа» произошел впервые за последние 5 лет, все это время на долю Lada приходилось четверть рынка Казахстана, в отдельные периоды доля бренда достигала 30%,

отмечает заместитель председателя правления «КазАвтоПром» (объединяет предприятия автопрома РК) Артур Мискарян. Это было закономерно, учитывая хорошо налаженное производство Lada в Усть-Каменогорске на заводе «Азия Авто» и самую обширную среди автокомпаний Казахстана дилерскую сеть группы «БИПЭК Авто» (владеет «Азия Авто») в стране, объясняет собеседник издания.

«Сейчас, если сравнивать с прошлым годом, то у бренда Lada продажи упали чуть более чем в полтора раза, марка все еще входит в пятерку лидеров рынка, но, если говорить о цифрах, то продажи «АвтоВАЗа» на данный момент сопоставимы с реализацией машин Volkswagen, при том, что автомобили немецкой компании – это совсем другая ценовая лига», – поделился мнением с «Газетой.Ru» Артур Мискарян.

Краска легла неправильно

Проблемы у генерального партнера «АвтоВАЗа» в республике – сборочной площадки «Азия Авто» – начались в конце 2019 года. Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР РК) Казахстана разорвало контракт на промсборку с, принадлежащим казахстанскому бизнесмену Анатолию Балушкину (35-е место в казахстанском рейтинге Forbes с оценкой состояния в $153 млн), заводом и потребовало вернуть государству 174 млрд тенге (около 29,6 млрд рублей).

Именно в такую сумму министерство оценило ущерб государства из-за того, что сборочный автозавод в Усть-Каменогорске не выполнил в обмен на таможенные и налоговые льготы взятые обязательства по локализации производства. А именно не были возведены цеха сварки и окраски кузовов, что не позволило перевести это производство из статуса «отверточного» крупноузлового в разряд CKD (мелкоузловая сборка), посчитали чиновники.

В начале марта этого года сборка на «Азия Авто» полностью завершилась, руководство вынуждено было пойти на беспрецедентный шаг – уволить около четырех тысяч сотрудников. Сам владелец завода обвинил в власти в пристрастной позиции в этом вопросе и напрямую указал на игру в пользу конкурентов.

«Мы-то в общем говорим: «Господа, вы проверьте, почему ни одной проверки до сих пор нет? Как можно голословно о чем-то утверждать?

О чем можно разговаривать, когда идет цель перебить наши контракты и утащить их на другие [сборочные] площадки? Все, точка.

Под большим покровительством господина [Романа] Скляра (вице-премьера правительства РК) и, к сожалению, премьер-министра (Аскара Мамина – «Газета.Ru»), действующего на сегодняшний день. Это надо понимать», — заявил в обращении к коллективу Анатолий Балушкин.

Борьба за рынок

В компании «АвтоВАЗ» не стали комментировать вопросы о возможных недобросовестных действиях чиновников Казахстана против генерального партнера «АвтоВАЗа» в союзном государстве, о чем говорил владелец «Азия Авто». Не ответили на эти же вопросы в Минпромторге России и в МИИР РК. В Минэкономразвития РФ заметили, что этот вопрос находится не в их компетенции. Компания «Узавтосоноат» не ответила оперативно на вопросы «Газеты.Ru».

В пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили, что российские власти в лице Минпромторга, а также правительство Казахстана, были вовлечены в ситуацию со сложностями Lada на рынке Казахстана с самого начала возникновения трудностей, и «совместно оказали неоценимую помощь «АвтоВАЗу» в переносе производства автомобилей в Костанай» на завод «СарыкАркаАвтопром».

«Мы получаем поддержку на межгосударственном уровне и в настоящее время и благодарны за нее.

Утрачивание Lada лидерской позиции в Казахстане – это временное явление, которое было связано с переносом производства в Костанай и выбором дистрибуторов.

Сейчас производство идет уже несколько месяцев, и дилерская сеть наполняется автомобилями», – заверил «Газету.Ru» Сергей Ильинский.

Иного мнения придерживается Артур Мискарян из «КазАвтоПрома», он отмечает, что внезапная остановка производства на «Азия Авто» поставила в непростую ситуацию «АвтоВАЗ»: новая площадка – «СарыкАркаАвтопром» – в первую очередь, сотрудничает с брендами из Узбекистана (Chevrolet) и Китая (JAC), поэтому российской стороне придется искать какой-то консенсус для того, чтобы получать мощности под Lada.

«Удастся ли найти этот консенсус – пока неизвестно», – сказал Артур Мискарян.

На «АвтоВАЗе» подчеркивают, что для них возвращение и лидерства бренда на местном рынке – вопрос времени. Для компании Казахстан – стратегически важный рынок и Lada намерена развиваться на нем, заметил Ильинский.

Впрочем, шансы российского автогиганта в странах СНГ все ниже, «АвтоВАЗ» со временем будет терять свои позиции на внешних рынках, убежден независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«АвтоВАЗ», безусловно, современное и технически достаточно хорошо вооруженное предприятие.

Однако при прочих равных конкуренты предлагают более интересную продукцию.

Тот же Hyundai и Volkswagen в бюджетном сегменте быстрее проводит технологическое переоборудование и дает клиенту более привлекательный продукт. Из-за этого со временем «АвтоВАЗ» будет все меньше продавать автомобилей на внешних рынках», – заметил в беседе с «Газетой.Ru» Бургазлиев.

Помимо локального рынка «Азия Авто» был стратегическим партнером «АвтоВАЗа» в поставках автомобилей на рынки Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Грузии, Армении и даже Китая. Потеря поставок 17,5 тыс. машинокомплектов — солидный урон по экспортному потенциалу «АвтоВАЗа», отметил эксперт.