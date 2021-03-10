Отвертка обломилась: «АвтоВАЗ» потерял Азию

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана обязало «Бипэк Авто Казахстан», в который входит выпускающий в стране автомобили Lada завод «Азия Авто Казахстан», вернуть государству 174 млрд тенге (примерно 31 млрд рублей). На этом фоне компания 10 марта сократила около четырех тысяч человек, сообщают местные СМИ.

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Работа на предприятии встала еще в ноябре прошлого года после того, как правительство Казахстана разорвало с «Азия Авто» соглашение о промышленной сборке по причине неисполнения условий. В рамках соглашения заводу «Азия Авто» в Усть-Каменногорске предоставлялись таможенные и налоговые льготы. Однако чиновники правительства Казахстана посчитали, что компания «Бипэк» не выполнила договоренности,

а именно не были возведены цеха сварки и окраски кузовов, что переводит производство из статуса «отверточного» крупноузлового в разряд CKD (мелкоузловая сборка).

Завод «Азия Авто» — давнишний партнер «АвтоВАЗа», российская сторона имеет в усть-каменогорском предприятии блокирующий пакет (25% + 1 акция). C середины нулевых годов в Казахстане собиралась трехдверная Lada 4x4, а в 2016 году производственные мощности были расширены, и постепенно на конвейер в Усть-Каменногорске встали остальные модели Lada.

Для российского автогиганта Казахстан — самый крупный экспортный рынок: по итогу 2020 года там было продано 17,5 тыс. автомобилей. Бренда Lada занимает 20-процентную долю рынка новых автомобилей в Казахстане, уступая только марке Hyundai (17,9 тыс.).

Прекращение работы завода «Азия Авто» стало «наиболее травматичным событием» в 2020 году для казахстанской автомобильной индустрии, даже несмотря на пандемию и снижение курса тенге,

считает директор по стратегическому планированию Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Артур Мискарян.

«В результате остановки крупнейшего автоконвейера страны потребители столкнулись с дефицитом наиболее востребованных автомобилей и ценовым ростом в ключевых сегментах, достигшим к концу года 20%», — отметил он.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили «Газете.Ru», что компания отслеживает ситуацию с заводом «Азия Авто» и уже изучает альтернативные варианты сохранения формата присутствия своего бренда и предоставления услуг клиентам в Казахстане.

«Мы будем держать вас в курсе принятых решений. Казахстан является одним из ключевых экспортных рынков для Lada, и здесь мы планируем еще больше развивать наше присутствие», — сказал руководитель пресс-службы «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

Представитель «КазАвтоПрома» Артур Мискарян подтвердил «Газете.Ru», что производство «АвтоВАЗа» в республике стоит на паузе, другого партнера у российской стороны в стране пока нет.

Рынок Казахстана закрылся для «АвтоВАЗа», поскольку без локальной сборки российская компания может туда только экспортировать готовые автомобили,

полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Однако в таком случае Волжский автозавод вынужден будет включить в розничную цену машин уплачиваемый на границе утилизационный сбор, что нивелирует конкурентные преимущества моделей Lada, объяснил эксперт.

Помимо локального рынка «Азия Авто» был стратегическим партнером «АвтоВАЗа» в поставках автомобилей на рынки Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Грузии, Армении и даже Китая.

«Потеря поставок 17,5 тыс. машинокомплектов — солидный урон по экспортному потенциалу «АвтоВАЗа». Мы и так видим, что в последнее время российское предприятие только теряет экспортные рынки. Безусловно, это отразится значительным снижением доходности компании. Теоретически альянс Renault-Nissan-Mitsubishi может, конечно, выкупить завод «Азия Авто» для сборки Lada, но целесообразность такого шага весьма неоднозначна», — сказал «Газете.Ru» Бургазлиев.

«АвтоВАЗ» находится в крайне неудобной ситуации, поскольку помимо производства Lada в Казахстане договоренности с «Бипэк» включали право для казахстанской стороны продавать автомобили Lada практически на всей территории России за Уралом, напомнил автоэксперт Сергей Ифанов.

«АвтоВАЗ» отдал «Бипэку» дилерский бизнес за Уралом в обмен на долю в предприятии. Теперь предприятия нет, а автомобильный ритейл в таких городах, как Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк и прочие, уже не контролируется дилерами «АвтоВАЗа». Хорошенький бизнес получается — по-нашему», — иронизирует Ифанов. Впрочем, эксперт убежден, что ВАЗовцы постараются во что бы то ни стало вернуть себе дилерские центры за Уралом.