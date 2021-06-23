«Закрутить обратно»: немецкий бизнес требует отмены санкций

Треть предпринимателей Германии считают, что антироссийские санкции необходимо немедленно отменить. Об этом со ссылкой на ежегодный опрос Российско-Германской внешнеторговой палаты сообщает газета «Известия».

При этом 60% предпринимателей ФРГ считают, что сворачивать санкции нужно постепенно.

«После многообещающей встречи Джо Байдена и Владимира Путина политикам в Вашингтоне, Брюсселе и Москве, а также в Берлине, Париже, Лондоне и Киеве следует найти новые пути деэскалации и закрутить обратно санкционную спираль», — заявил глава палаты Райнер Зеле.

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Согласно опросу, 95% работающих в России немецких предпринимателей удовлетворены состоянием своих дел. Более 50% намерены увеличить численность сотрудников, почти половина – нарастить вложения в России. Чистый объем прямых инвестиций из ФРГ в Россию за первый квартал 2021 года составил около €1,1 млрд, сообщили в палате со ссылкой на Бундесбанк.

Во втором полугодии 2021 года 68% респондентов ожидают в целом позитивную динамику российской экономики. Деловой климат в стране улучшился с начала года, считают около половины предпринимателей.

«Мы ожидаем посткоронавирусного подъема российской экономики, который пойдет на пользу, в том числе и почти 4 тыс. немецких компаний, зарегистрированных в России», — говорится в материале.

Самого большого роста стоит ждать, по мнению немецких бизнесменов, в сфере IT и телекоммуникаций, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также – индустрии здравоохранения.

Предлагается перезапуск

14 июня группа депутатов из фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала в бундестаге «перезапустить» отношения России и ФРГ.

По словам парламентариев, российско-германские отношения имеют высокое значение как в вопросе обеспечения безопасности стран — членов Европейского союза, так и в вопросе поддержания стабильности в Европе в целом. Депутаты напомнили, что в отсутствие России невозможно обсудить такие темы, как разоружение и климат.

При этом политики подчеркнули, что отношения России и Германии в первую очередь «имеют фундаментальное значение для интересов в сфере безопасности и экономических интересов ФРГ».

«Но продолжавшийся до сих пор дипломатический пинг-понг из санкций и ответных санкций, обвинений и встречных обвинений в рамках Европейского союза, широкое участие в нем немецкой внешней политики продолжают вести в тупик», — добавили депутаты АдГ.

Перезапустить отношения с Россией в основном предлагают политики из «Альтернативы для Германии». 11 мая сопредседатель партии Тино Крупалла заявил, что Россия является частью Европы, поэтому ограничительные меры против нее должны быть отменены как можно быстрее.

По его словам, санкционная конфронтация с Москвой разнится с экономическими и политическими интересами Берлина.

«Мир в Европе и во всем мире — одна из центральных целей «Альтернативы для Германии». Важную роль в этом играют хорошие отношения с Россией. Потому что для нас Россия принадлежит Европе. Вот почему санкционную политику нужно прекратить немедленно», — уверен депутат.

Официальный Берлин, впрочем, тоже недоволен затянувшимися санкциями. В апреле министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что новые санкции против России неконструктивны, и подчеркнул, что необходим диалог для улучшения напряженных отношений между Берлином и Москвой.

Маас охарактеризовал нынешние германо-российские отношения как «очень плохие» в интервью общественной телекомпании ARD и добавил, что «им не обязательно оставаться» на таком уровне.

В то же время министр заявил, что германские санкции против России в связи с вхождением Крыма в состав РФ в 2014 году будут продолжаться до тех пор, пока не будет найдено политическое решение.

В середине октября 2019 года немецкие эксперты-экономисты заявили, что почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада. Ежемесячные торговые потери составляют порядка $4 млрд, причем Германия теряет 38% от этой суммы — $667 млн в месяц. Россия же несет лишь немногим больше 50% от общего убытка.