Большая стирка: чиновники надеются на «обеление» общепита

Освобождение кафе и ресторанов от уплаты НДС ускорит переход к «обелению» зарплат в этой сфере, выход предприятий общественного питания из тени, рассчитывает Минэкономразвития. Это следует из полученных «Газетой.Ru» разъяснений ведомства.

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На прошлой неделе Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, узаконив отмену НДС, завтра эти изменения в законодательство обсудит Совет Федерации. В поправках говорится, что обнулить налог на добавленную стоимость смогут те предприятия, которые будут платить зарплату своим сотрудникам «не ниже среднего по региону». Оценить уровень зарплат возможно лишь при условии, что зарплата официальная. Но проблема заключается в том, что до сих пор многие предприятия общепита традиционно платят зарплату «в конвертах» или используют серые схемы.

В Минэкономразвития сообщили «Газете.Ru», что прорабатывали условия выхода из тени вместе с отраслевыми сообществами и рестораторами, а также с другими ведомствами.

«Предприятия общепита выразили полную готовность эти условия выполнять взамен на освобождения от НДС»,

— сообщила директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян.

Она также уточнила, что если у предпринимателя есть несколько направлений бизнеса, например, на первом этаже магазин, а на втором — ресторан, то выручка учитывается и по магазину, и по ресторану, но только по услугам общепита предприниматель сможет не платить НДС.

В случае создания нового предприятия общепита, для него будут специальные условия. «В этом случае владелец кафе или ресторана сможет начать пользоваться освобождением от НДС сразу, от них не потребуется соблюдения условий по выручке и доле услуг».

Потенциально заинтересованы

Для уже зарегистрированного бизнеса освобождение от НДС стартует с февраля 2022 года.

Для многих предприятий общепита переход на обнуленный НДС будет означать, что им потребуется «обелить» заработную плату и отказаться от так называемой «конвертной» системы оплаты труда, отметили в Минэкономразвития.

На вопрос «Газеты.Ru», как предприятиям общепита выполнить требование по зарплате, если в большинстве регионов в отрасли она ниже средней, в Минэкономразвития разъяснили, что речь идет о средней заработной плате в общепите по региону. К примеру, среднемесячная начисленная зарплата в Краснодарском крае по всем видам деятельности в 2020 году составила 38,5 тыс. рублей, при этом в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 29 тыс. рублей. «Это совершенно точно выполнимое требование», - уверены в ведомстве.

Инициатором обнуления НДС выступил президент Владимир Путин. Выступая четвертого июня на ПМЭФ-2021 он предложил освободить от него предприятия общепита. Сейчас большая часть предприятий отрасли находится на специальном режиме — упрощенной системе налогообложения. Только очень крупные компании применяют основную систему налогообложения с уплатой НДС, налога на прибыль, на имущество и т.д.

Налоговая льгота, принятая Госдумой 16 июня с подачи президента, касается всех предприятий общественного питания: ресторанов, кафе, баров, буфетов, столовых и закусочных быстрого питания. От НДС освободят также компании, которые занимаются выездным обслуживанием.

Для освобождения от уплаты НДС для предприятий общепита установлено (кроме уровня зарплаты не ниже среднего показателя по региону и в отрасли) еще два условия: первое — по выручке, она не должна превышать 2 млрд рублей за прошлый год, второе — доля доходов от реализации услуг общественного питания должна составлять не менее 70% в общем объеме выручки за прошлый год.

С калькулятором в руках

В настоящее время в едином реестре субъектов МСП содержатся сведения почти о 160 тыс. малых и средних предприятий в сфере общепита.

По данным Минэкономразвития, из них порядка 2,5 тыс. — это предприятия, которые применяют общую систему налогообложения, то есть, платят НДС и потенциально заинтересованы в его отмене.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов пояснил «Газете.Ru», почему в Кремле пошли на упрощение налоговой системы для общепита. Сейчас многие владельцы бизнеса в сфере общественного питания разделяют свои предприятия на несколько более мелких, чтобы уложиться в параметры, позволяющие применять упрощенную систему налогообложения (УСН), на которой НДС не платится, отметил он. «Но для них всегда существует риск принудительного доначисления НДС со стороны налоговой службы, которая сочтет это дробление искусственным, объединит обороты нескольких компаний, и возможность применения «упрощенки» для них, таким образом, исчезнет», — говорит Титов.

С принятием поправок по НДС в Налоговый кодекс такой риск для рестораторов снимается.

«Нам кажется, эти условия вполне позволяют «обелять» зарплаты до среднего уровня по региону», — уточняет бизнес-омбудсмен Титов.

Налоговый период по уплате НДС равен кварталу, поэтому обнулять НДС можно с каждого последующего квартала. Соответственно, льгота начнет действовать со второго квартала следующего года, считает он.

«Другое дело, что в такой острый период, как сейчас, можно было бы не дожидаться и 1 января, обозначив вступление закона в силу, например, в третьем или хотя бы четвертом квартале 2020-го. Окончательно закон еще не принят, время еще есть поправить», — отмечает Титов.

Эксперты и компании, занятые в сфере общественного питания, пока что скептически оценивают инициативу правительства по обнулению НДС.

Цифровизация всех исправит

На предприятиях общепита расходы на фонд оплаты труда (ФОТ) являются преобладающими, так как на них трудится большое количество сотрудников. Повышение ФОТ до средней по региону и соответственно увеличение налоговой нагрузки может перекрыть все выгоды предлагаемых послаблений по НДС, считает член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

Что выгоднее — обелить зарплаты и перейти на работу без НДС — это не просто финансовый расчет, отмечает замначальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова. «В вопросах «обеления» имеет значение не столько текущая денежная выгода, сколько фактор доверия к госорганам, предлагающим такую систему. Очень часто сейчас на разных уровнях управления выдвигаются предложения поменять то один, то другой параметр налоговой системы, а для того, чтобы «обеление» произошло, нужна стабильность», — говорит Кононова.

«Во время пандемии предприятия общепита приняли на себя удар, и к подобным налоговым послаблениям от государства относятся с недоверием. Где гарантия, что после обеления отрасли общепита налоговые послабления не отменят?» — уточняет Мостовщиков из «Деловой России».

Вытаскивание общепита «из тени» возможно несколькими путями — увеличение доходов населения, контроль за тарифами ЖКХ, и контроль за выплатой зарплат по среднему уровню в регионе, считает владелец УК «Евразия» (гостиничный и ресторанный бизнес в Тюмени) Светлана Раца. «Тогда работать в серую захотят многие. Если вместе с этим будут вводиться новые налоговые льготы — это будет с энтузиазмом встречено всем профессиональным сообществом», — отмечает Раца.

Управляющий партнер Topline Наталья Ненашева уверена, что «никто такими мнимыми «льготами» пользоваться не захочет». «Думаю, весной 2020-го, когда началась пандемия и локдауны, с облегчением перекрестились именно те, у кого был черный ФОТ, и кто таким образом избежал необходимости изыскивать деньги на зарплаты в условиях отсутствия выручки. Кто же будет вешать на себя такую нагрузку теперь, когда угроза локдауна снова зрима как никогда?», — говорит Ненашева.

«ФНС уже делают все, чтобы обелить рынок труда, и наиболее «продвинутые» рестораторы это понимают и готовы увеличивать ФОТ», — говорит председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов. «Но малые и средние предприятия, будут тянуть с выравниванием и обелением зарплат до последнего. Однако цифровизация всего и вся заставит и их выйти из тени», — не сомневается он.