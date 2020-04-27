Летальный срок: как долго страны могут жить под карантином

Всемирная организация хдравоохранения оценила введение режима самоизоляции в странах мира. Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что организация не предлагала вводить такой режим, но правительства разных стран пошли на эту меру, изучив опыт Китая. «Мы никогда не говорили вводить режим изоляции — мы говорили следить, отслеживать, изолировать, лечить. Но многие страны пошли на очень, очень большие ограничения, когда посмотрели на Ухань и увидели, что эти меры работают», — пояснила Харрис в интервью Sydney Morning Herald.

Реклама

Она поддержала намерения Австралии и Новой Зеландии снять часть ограничений, введенных из-за коронавируса. Но также подчеркнула, что страны, которые хотят отменить карантин, должны понять, в каких районах происходит передача коронавируса, и изолировать их. Заболевание продолжает распространяться, например, в Восточной Европе.

Новая Зеландия одной из первых объявила о сворачивании карантинных мер. Если бы не жесткие ограничительные меры, количество зараженных могло увеличиваться на тысячу в день, отметила премьер Джасинда Ардерн. Сейчас суточный прирост заболевших составляет менее десятка человек.

Ардерн внесла личный вклад в борьбу с пандемией. Она сама себе сократила зарплату на 20%, то есть потеряет за год примерно $47 тысяч.

Вслед за премьером члены кабмина тоже урезали свои зарплаты на одну пятую часть.

Урезание произошло после того, как за финансовой помощью к правительству обратились 1,5 млн пострадавших от карантина новозеландцев (из 4,8 млн населения).

Экономику страны эти пожертвования, конечно, не спасут. Докризисный прогноз предполагал рост ВВП Новой Зеландии на 2,7%. Сейчас прогнозируется обвал на 6-7%. Алармистский прогноз был сделан после отмены съемок телесериала «Властелин колец», что, как считается, нанесет огромный ущерб базовым отраслям местной экономики – туризму и в целом сфере услуг.

Страшнее, чем Великая депрессия

Крупнейшие экономики мира также пытаются подсчитать убытки, который нанес коронавирус, построить экономические прогнозы и в конце концов решить, что делать дальше. Выбор небольшой: защитить население от коронавируса или от нищеты.

Например, падение экономики США в 2020 году, по прогнозу МВФ, составит 5,9% по сравнению с 2019-м. Сами американские институты еще жестче оценивают перспективы страны. ВВП США в апреле-июне 2020 года сократится на 12% по сравнению с первым кварталом и на 40% в годовом выражении. Такие расчеты обнародовало бюджетное управление конгресса США. Дефицит бюджета вырастет до $3,7 трлн, то есть до уровня 1940 года.

При этом в кризисном 2009 году дефицит бюджета США был более чем вдвое меньше — $1,4 трлн. «Американскую экономику ждет резкий спад во втором квартале на фоне факторов, связанных с пандемией коронавируса, в том числе социального дистанцирования», — отмечает глава комитета Фил Свагель.

Безработица в США в текущем квартале составит 14% и, как ожидается, достигнет пика в 16% в третьем квартале. Во времена Великой депрессии (1929 — 1939 годы) безработица достигала 25%.

«Во время кризиса 2008 года мы потеряли 8,7 млн рабочих мест. Сейчас мы теряем столько рабочих мест примерно каждые десять дней», — сообщил советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт 26 апреля в интервью телеканалу ABC.

Меры социального дистанцирования, как предполагают в конгрессе, будут действовать в США до конца июня. Но некоторые штаты, из тех, что победнее, хотят снять ограничения уже в мае.

При этом не исключается возникновения второй волны пандемии.

Пиво не пьют, на футбол не ходят

Совет экспертов при правительстве Германии обрисовал три сценария развития экономики страны в условиях коронавируса. Если ограничительные меры продлятся недолго и ограничится весенними месяцами, ВВП страны в 2020 году снизится на 2,8%.

Если карантин придется продлить и на лето, то это приведет к падению немецкого ВВП на 5,4%.

Компромиссный сценарий с затяжной отменой карантина ударит по платежеспособному спросу, и в итоге ВВП снизится на 4,5% по итогам года.

Какой сценарий будут реализован, пока неизвестно, но знаменитый на весь мир фестиваль пива «Октоберфест», судя по всему, не состоится. А он проходит в сентябре.

Ранее власти ФРГ уже отменили несколько массовых спортивных мероприятий. То есть развитие событий идет по самому обвальному варианту. Из-за ограничительных мер владельцы 1500 пивоваренных компаний, а это малый и средний бизнес, уже терпят беспрецедентные убытки, сообщает DW. «Здесь, как и в области гастрономии, сбыт почти полностью рухнул», — сказал пресс-секретарь Krombacher Brauerei Петер Лемм.

«Фабрика мира» притихла

Китай также подсчитывает потери. МВФ предсказывает Китаю замедление темпов роста ВВП на 4,8% — до 1,2%. Прибыль государственных предприятий КНР в январе-марте упала на 45,5%, частных — на 29,5%. Такие данные обнародовал в понедельник 27 апреля Госстат КНР.

В 9 из 41 сектора промышленности было отмечено снижение прибыли, в том числе в нефтепереработке и угольной промышленности (- 187,9%), в металлообработке и машиностроении (- 84,3), в производстве автомобилей (- 80,2%).

Прибыль производителей текстиля упала в КНР почти на 40%, продуктов питания — почти на треть, фармацевтической продукции — на 15,7%.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, 26 апреля из больниц Уханя, с «родины» коронавируса, были выписаны последние 12 пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусом. А в понедельник, если верить официальным данным, не выявлено ни одного человека с подозрением на наличие инфекции.

Работа с людьми на свежем воздухе

Положительная динамика борьбы с коронавирусом в Китае и пугающие прогнозы экспертов о перспективах экономики дают возможность правительствам ускорить проработку механизмов по снятию карантинных мер. В России ограничения для бизнеса и граждан, введенные в конце марта на фоне пандемии, будут отменяться постепенно, сообщил премьер Михаил Мишустин. Он поручил министерствам и ведомствам до 30 апреля представить соответствующий план.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному выходу кафе и ресторанов из ограничений. Первыми возобновить работу смогут точки общепита с небольшой площадью (до 50 кв м) и ограниченной посадкой в зале, размещение столов при этом должно производиться на расстоянии одного - двух метров.

Всего ведомство определило четыре этапа по выходу из карантина. Заведения общепита сейчас находятся на первом этапе, когда предприятия работают только навынос или доставляют продукцию.

Глава «Роспотребнадзора» Анна Попова полагает, что после 12 мая режим ограничений можно начинать поэтапно снимать. При условии, что россияне будут четко исполнять предписания по социальной дистанции.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал мнение, что Россия может выйти на плато (когда прирост заболевших стабилизируется) по распространению коронавируса к середине мая. И объяснил, на какие расчеты он ориентируется. Критическая фаза пандемии в Италии и Испании, сильнее других пострадавших от коронавируса, длилась полтора месяца, напомнил Песков. Россия объявила о введении карантина месяц назад. В России за последние сутки было зафиксировано 6198 новых инфицированных COVID-19.

Летальный исход через три месяца

МВФ прогнозирует, что российский ВВП уйдет в минус на 5,5% после роста в прошлом году на 1,3%. ЦБ РФ дает прогноз минус 4-6% по итогам этого года. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не исключает обвала до 8%.

«Нет серьезных оснований полагать, что в России мы избежим двузначного разового падения ВВП, но многое зависит от методик подсчета», — говорит главный аналитик «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

Эксперт предполагает, что правительством РФ изначально были обдуманы предельные сроки карантина — 2 месяца, максимум — 3 месяца с частичными ограничениями для бизнеса.

«Итальянское правительство «сломалось», например, спустя два месяца и, не получив должной помощи от других стран ЕС, осмелело и возобновляет с 4 мая разрешения на работу всех производств и строительных объектов. Хотя в Италии распространение инфекции было куда более страшным по масштабам, чем в России», — поясняет Пушкарев.

Он считает, что правительство закладывает продление карантина максимум на срок до 1 июля. «Это почти как с работой сердца или мозга человека: есть определенный отсчет времени, после которого прерванную работу жизненно важных органов можно восстановить, но если пауза затянется, то летальный исход неминуем. Срок паузы в 3 месяца — критичен, и никакое разумное правительство дальше не зайдет», — отмечает эксперт.