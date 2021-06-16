Заводы ремонтируют, цены растут: почему дизтопливо дорожает на бирже

Стоимость летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума с 2018 года. Как следует из данных торгов, стоимость тонны дизтоплива достигала 52 615 рублей. С начала июня этот показатель вырос на 2,21%, с начала мая — на 5%.

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Рост стоимости происходит на фоне роста котировок на дизтопливо в Европе. Там топливо подорожало до максимальных значений с начала 2020 года, отмечает «Коммерсантъ».

В агентстве Argus рост цен связывают также с недостаточным предложением топлива из-за проведения ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах в Астрахани, Ачинске, Антипино и Самаре. На конец июня запланирован ремонт и на НПЗ «Танеко» в Нижнекамске.

Подорожание дизтоплива может спровоцировать рост стоимости товаров, не исключает директор по логистике Decathlon в РФ Александр Шульц. Он сообщил «Ъ», что некоторые из подрядчиков уже вынуждены повышать стоимость перевозок. «Пока сложно сказать, как подорожает товар, так как неясно, насколько вырастет цена на дизтопливо», — говорит Шульц.

Проблема роста цен на дизтопливо будет обсуждаться в среду 16 июня в биржевом комитете Федеральной антимонопольной службы. По словам вице-президента Российского топливного союза Рината Фаттахова, премия внутреннего рынка сейчас составляет примерно 2,5 тыс. руб. за тонну относительно экспорта. Тем не менее товара не хватает из-за увеличения потребления.

По словам представителя Российского топливного союза, для стабилизации цен на дизтопливо необходимо либо увеличить норматив биржевых продаж примерно в 1,5 раза, либо изменить демпфер.

В Минэнерго в среду заявили, что объем предложения дизельного топлива на внутреннем рынке в два раза превышает объем потребления. «Растущий спрос на дизельное топливо в России стабильно обеспечивается текущим производством, которое находится на уровне в два раза выше потребления. Нехватка топлива на АЗС в принципе исключена », — отмечали ранее в Минэнерго.

Демпфер подрегулируют

Но на рынок оказывают давление рост цен на нефть. В Минэнерго заверяют, что это не скажется на уровне розничных цен на дизельное топливо. «Динамика розничных цен на дизельное топливо сохранится в пределах инфляции», — пояснили журналистам в министерстве после того, как биржевая цена дизельного топлива обновила исторический максимум.

Рынок дизтоплива стабилен, отмечают в ведомстве. Основным потребителем дизтоплива в РФ продолжает оставаться коммерческий сектор, а не розничная торговля, там нехватка топлива исключена. В июне отгрузка дизтоплива по России в среднем была на 4% выше, чем в 2019 году, — 108,5 тыс. тонн в сутки.

При пиковых потребностях в дизтопливе, например, во время посевной, правительство имеет возможность перенаправить экспортные объемы для удовлетворения внутреннего спроса, уточнили в Минэнерго.

Спрос на внутреннем рынке повышен из-за весенних полевых работ, отмечали ранее в ФАС. Но резервы дизтоплива сейчас максимальны за последние годы.

Для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России был создан так называемый демпфирующий механизм. Суть механизма: если экспортная цена бензина или дизельного топлива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтяным компаниям часть этой разницы. Это делается для того, чтобы производители топлива не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то делиться с государством частью прибыли от внутренних продаж обязаны производители.

Правительство ранее уже обсуждало корректировку демпфера по дизтопливу, но в итоге механизм был скорректирован только по бензину. Источник РИА «Новости» говорил, что в этом году власти планируют скорректировать демпфер только для бензина, а для дизтоплива — в следующем году.

В ближайшие годы российская нефтяная отрасль может столкнуться с проблемой сбыта топлива на фоне сокращения спроса на основном экспортном рынке — в Европе. В KPMG ожидают, что к 2030 году европейские потребители сократят использование дизтоплива по мере распространения электромобилей, тогда как экспортные возможности российских НПЗ вырастут минимум в 1,5 раза, до 60-70 млн тонн.