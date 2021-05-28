«Сказали, что по АИ-95 поставок не будет»: на Украине опасаются дефицита бензина

Поставки белорусского бензина АИ-95 на Украину приостановлены. Об этом со ссылкой на директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна сообщает ТАСС.

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«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, — закрыть поставку бензина АИ-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам», — заявил аналитик.

По его словам, переговоры по поставкам еще продолжаются. Кроме того, сообщало издание Лiга.net, Белорусская нефтяная компания официально не подтвердила поставки АИ-95 для украинских контрагентов на июнь.

«Задача стоит нестандартная — найти 50 тыс. тонн «пятого» [АИ-95]. Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», — заявил Куюн.

«Сегодня нам сказали, что по АИ-95 поставок не будет совсем. Между тем по АИ-92 будет поставлен полный объем», — отмечал источник издания enkorr.

Дело пахнет бензином

Неопределенность с поставками дизеля и бензина из Белоруссии может быть связана с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, еще одной причиной может быть «неопределенность» с поставками нефти после возобновления санкций США. Начало ремонта на Мозырском НПЗ назначено на 1 июня, он может продлиться до полутора месяцев. Однако источник украинского издания Enkorr заявил, что данный завод «залит бензином».

Накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз должен рассмотреть возможность санкционного удара по белорусскому нефтяному сектору. Это заявление было сделано на фоне инцидента с самолетом Ryanair и задержанием оппозиционера Романа Протасевича в минском аэропорту. Саммит ЕС решил запретить своим авиакомпаниям летать через белорусское авиапространство. Украина также закрыла воздушное сообщение с Белоруссией.

Угроза дефицита

В начале мая коммерческий директор госкомпании «Укргаздобыча» Сергей Федоренко заявил, что Украине грозит дефицит нефтепродуктов. Он отметил, что в последнее время РФ поставляет значительно меньше топлива на Украину, добавив, что импорт из России и Белоруссии составляет более 40% из общей доли импорта дизельного топлива.

Чтобы избежать дефицита, необходимо договариваться с российскими компаниями, уточнил Федоренко.

«Нормальная ситуация, это когда 30-40%, желательно 50% производства продукции находится на территории страны, а остальное — где дешевле — там и купили. С бензином именно такая ситуация. Там порядка 50% легального производства и легального потребления это 2 украинских завода, остальное — пожалуйста, везите все что дешевле», — пояснил украинский чиновник.