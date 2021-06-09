«Исторический проект»

В официальных мероприятиях ПМЭФ, по последним данным, приняли участие около 1300 российских и иностранных компаний, которые подписали около 800 соглашений. Таким образом, 73 подписанных «Роснефтью» контракта – это по сути около 10% от всего количества подписанных на ПМЭФ соглашений.



Объем сделок «Роснефти» составляет почти 1/6 от общей суммы всех подписанных соглашений. То есть 616,5 млрд рублей из примерно 3,8 трлн рублей.

На ПМЭФ компания подписала документы на проведение работ по строительству первоочередных объектов «Восток Ойл», а также на энергообеспечение, авиаобеспечение, оказание сервисных услуг, поставки спецтехники, трубной продукции, оборудования и материалов в интересах стратегического проекта.

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Заключение этих контрактов и, как следствие, реализация «Восток Ойл», как уже неоднократно отмечали СМИ, даст импульс для развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение и будет иметь значительный мультипликативный эффект.

«Магнит для инвесторов»

«Восток Ойл» признается мировыми аналитиками одним из самых перспективных в мире. Он уже сыграл значительную роль в переоценке стоимости «Роснефти». Goldman Sachs окрестил его «магнитом для инвесторов».



Создана уникальная устойчивая экономическая модель проекта, что сделало его привлекательным для вхождения крупных иностранных компаний. Получены заключения ведущих международных экспертов, подтверждающие ресурсную базу, технологии разработки и экономику проекта.

Речь не только о запасах, хотя ресурсная база у «Восток Ойл» просто колоссальная – 6,2 млрд т.н.э.

И по качественным характеристикам нефть с месторождений проекта превосходит сорт Brent, она легкая (40% API) и малосернистая (содержание серы <0,05%). Это позволяет рассчитывать, что нефть «Восток Ойл» в будущем будет продаваться с премией к Brent, что немаловажно для экономики проекта.



Важен и транспортный аспект. Очевидно, что направлениями экспорта в случае с «Восток Ойл» станут европейские и азиатские рынки, куда поставки будут осуществляться по Северному морскому пути, благодаря чему будет реализовано и поручение президента Владимира Путина о необходимости обеспечения загрузки СМП. В свою очередь, динамичный рост азиатских экономик будет гарантировать спрос

close Роснефть

В своем докладе на энергопанели «Трансформация мировой энергетики» глава «Роснефти» Игорь Сечин напомнил, что нефть месторождений «Восток Ойл» отличается уникально низким содержанием серы в 0,01-0,04%, что сопоставимо с требованием стандарта Евро-3 к дизельному топливу. А такая нефть может существенно разгрузить отдельные установки на НПЗ или вообще исключить потребность в них, тем самым значительно снизив парниковые выбросы.

«Сравним с освоением Самотлора»

По масштабам этот проект можно сравнить разве что с советским освоением Самотлора, самого крупного нефтяного месторождения России, говорит Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал».



«Тот проект, по сути, изменил лицо советского ТЭКа на многие годы вперед. Если в 1965 году Западная Сибирь давала один миллион тонн добычи, то уже через десять лет — 148 млн тонн, что позволило СССР стать одним из лидеров международного рынка углеводородов. По плану «Роснефти», добыча на проекте достигнет 100 млн тонн к 2030 году», - отмечает эксперт.



Как писали СМИ, в конце декабря 10% акций «Восток Ойл» было продано ведущему международному трейдеру Trafigura примерно за $8 млрд.

С учетом этой сделки, общую стоимость «Восток Ойл» можно оценить минимум в $80 млрд.

«Как Игорь Иванович [Сечин] точно отметил в своем выступлении, инвестиции в нефтедобычу упали до такого уровня, что существующие запасы, не только не заменяются, но и истощаются, - заявил на энергопанели «Трансформация мировой энергетики» главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр. - На таком фоне инвестиции Роснефти в «Восток Ойл» – самый крупный материковый проект добычи нефти и газа, особо значимы и мы, в компании Trafigura, гордимся и считаем за честь участвовать в нем».



Он подчеркнул, что «Восток Ойл» уже производит высококачественную нефть с низкой себестоимостью, с низким углеродным следом, которая будет пользоваться спросом еще долгие годы. Роснефть планирует сократить углеродный след и это безусловно будет гарантировать спрос на продукцию «Восток Ойл».

«Зеленые» баррели

«Проектными решениями предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, что обеспечит проекту «углеродный след» на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. «Восток Ойл» на этапе проектирования учитывает использование передовых технологий для охраны окружающей среды – от этапа бурения скважин до специализированного исполнения нефтепроводов и танкеров, которыми будет экспортироваться нефть. Тем самым, есть все основания говорить о производстве в рамках данного проекта «зеленых баррелей» нефти», - констатировал Игорь Сечин.

Эксперты обращают особое внимание на планы Роснефти по развитию ветрогенерации. Север Красноярского края уникален с точки зрения перспектив использования ветряков, отмечают они. Наряду с использованием оборудования традиционной газовой энергетики это позволяет эффективно решить проблему надежности и экологичности энергоснабжения и обеспечить проекту беспрецедентно низкую интенсивность выбросов диоксида углерода на уровне 12 кг на баррель добываемой нефти при среднемировом показателе для новых проектов в мире, по данным Wood Mackenzie, на уровне 50 кг.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, вошедшая недавно в состав совета директоров «Роснефти» и уже 25 лет являющаяся экспертом нефтяной отрасли, считает, что проект «Восток Ойл» «может стать историческим».

«Для такого масштабного проекта продуман комплекс возобновляемых источников энергии, в том числе ветряные электростанции. Это говорит о том, что если есть любая техническая возможность снизить углеродный след – она реализуется, - отметила Кнайсль. — «Восток Ойл» — это комбинация возобновляемых источников энергии и традиционной энергетики, это очень амбициозные цели для нефтяной отрасли и при этом низкий углеродный след. Устойчивость — не просто как лозунг, а устойчивость на каждом этапе работы. Разработка новых месторождений, а также очень интересный срез опций для потребителей. Потому что одно дело просто добывать нефть, а совсем другое — выводить ее на рынок. У проекта колоссальные логистические преимущества», - считает она.

Импульс для экономики РФ

Флагманский проект «Роснефти» предусматривает и создание тысяч дополнительных рабочих мест и, разумеется, строительство масштабной инфраструктуры, в том числе объекты электрогенерации мощностью около 3,5 ГВт, три аэродрома, два морских терминала, 15 промысловых городков, а также нефтеналивной терминал мощностью 100 млн тонн.

Уже начались работы по подготовке пунктов разгрузки с реки Енисей, базы хранения МТР, вахтовых жилых городков.

Разворачивается строительство трубопроводной системы, на Таймыр прибыли первые группы подрядных организаций для строительства порта. В целом на проект завезено уже порядка 200 тыс. тонн грузов.



Как результат всей это бурной деятельности, оживут удаленные северные населенные пункты, появится транспортная доступность у людей, к ним придет высокоскоростной интернет. В целом же, ожидается, что реализация «Восток Ойл» даст колоссальный импульс развитию экономики страны — до 2% повышения годового ВВП.

Владимир Путин особое внимание уделяет вопросам развития регионов, и в этом контексте заключенные в рамках ПМЭФ контракты являются важным подспорьем этой работы, а также индикатором того, кто из компаний, в каких масштабах и как работает над реализацией этой стратегической задачи, подчеркнул научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Здесь, по его мнению, как раз и можно выделить «Роснефть» с ее проектом «Восток Ойл».

«Компания заключила на ПМЭФ более 50 соглашений для реализации данного проекта почти на 560 млрд рублей. И данные инвестиции видятся трансформационными для этого огромного, однако не освоенного региона. Среди подписанных документов - соглашения по строительству самого крупного порта на Северном морском пути, электрогенерации, организации воздушного и транспортного обеспечения, поставки труб и металлопродукции, логистики», — подчеркнул эксперт



«Если же говорить о развитии российских регионов и вкладе в благосостояние населения, то «Роснефти» здесь не будет равных. «Роснефть» ведёт свою деятельность почти во всех регионах страны и обеспечивает работой более 350 тысяч человек, а реализация проекта «Восток Ойл» создаст колоссальное количество рабочих мест, — подтвердил Журавлев. — Поэтому расчеты Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, которые говорили о том, что синергия по закупкам услуг и товаров при реализации инвестиций будут иметь коэффициент 9,3 на каждый вложенный рубль, являются более чем реальными».