«Нежелание РФ субсидировать Украину понятно»: в ФРГ согласились с позицией Путина по СП — 2

Москва вовсе не обязана субсидировать Киев, отдавая деньги за транзит газа через украинскую ГТС, заявил председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если Евросоюз хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа»,

— подчеркнул парламентарий в комментарии ТАСС.

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Эрнст также напомнил, что пролегающий через украинскую территорию газопровод продолжает использоваться – между «Газпромом» и «Нафтогазом» заключен договор, за прокачку газа взимаются пошлины. Так немецкий политик прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который 4 июня заявил, что Россия не обязана «кормить всех подряд». При этом поставлять газ через Украину Москва готова и даже хочет, отметил российский лидер.

«Нужна добрая воля со стороны наших украинских партнеров... Не для того, чтобы деньги брать, не для того, чтобы армию содержать и нацеливать ее на решение силовым способом проблем Донбасса. А для того, чтобы экономику поднимать, с людьми работать. Мы ведь исходим из того, что у нас сложные отношения с руководством Украины, но мы думаем о том, как люди там живут. Были бы нормальные отношения…» — сказал Путин.

Слова Эрнста примечательны тем, что ранее официальные лица в ФРГ выступали исключительно с позиции, что Россия обязана продолжать поставлять газ через украинскую сеть. «В энергетическом секторе Украина, с точки зрения Германии, занимает особое положение. Благодаря газовому транзиту из России, который мы смогли пролонгировать в 2019 году, она вносит вклад в энергобезопасность Европы», — отмечала в марте канцлер Германии Ангела Меркель. В 2019 году схожую позицию выражал глава МИД ФРГ Хайко Маас — тогда он говорил, что транзит должен продолжаться.

31 мая директор Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в разговоре с РИА «Новости» заявил, что поставки российского газа в Европу через Украину не будут прерываться, пока действуют подписанные ранее контракты.

«Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям», — подчеркнул российский дипломат. Он также заявил, что взятые Россией обязательства по поставкам газа через украинскую транзитную сеть будут выполнены, несмотря на строительство газопровода «Северный поток — 2», пролегающего по дну Балтийского моря и связывающего РФ и Германию напрямую. Этот проект, подчеркнул Биричевский, является «исключительно экономическим». Об этом же неоднократно заявляли и представители Минэнерго РФ, и Кремль, и власти ФРГ.

Биричевский добавил, что «Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа».

В настоящий момент «Газпром» и «Нафтогаз» имеют соглашение, согласно которому мощности ОГТСУ забронированы в объеме не менее 40 млрд кубометров в год. Каждый день через них проходит 109 млн кубометров газа. Зарезервированы также дополнительные 15 млн кубометров, общий суточный объем может составлять до 124 млн кубометров газа.

Завершение строительства газопровода СП — 2 может позволить России сократить или даже полностью отказаться от использования украинской газотранспортной системы при поставках голубого топлива в Европу. В связи с этим перспективы успешного запуска «Северного потока — 2» оцениваются на Украине негативно — премьер Денис Шмыгаль недавно заявил, что газопровод через Балтику сильно ударит по украинской казне. Потери могут составить миллиарды долларов.