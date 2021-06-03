«Выходим из сложной ситуации»: Путин заявил о восстановлении экономики

Российская экономика выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил глава государства Владимир Путин на церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума – 2021.

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По его словам, достигнутые результаты работы российской экономики предприниматели могут оценивать в ходе своей практической деятельности в ежедневном режиме.

«Хочу сказать, что в значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», — сказал Путин, обращаясь к представителям крупного бизнеса.

В пример он привел планируемое финансирование госкорпорацией «ВЭБ.РФ», группой ВТБ и компанией «Русская платина» разработки Черногорского платинового месторождения в Красноярском крае. Совокупные инвестиции в проект, реализуемый с применением механизма «фабрики проектного финансирования», должны составить 570 млрд руб.

Путин также напомнил, что дальнейшее развитие регионов и России в целом во многом зависит от современной транспортной инфраструктуры, в этой связи он упомянул про соглашение о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу.

В этот проект «ДСК «Автобан» и Евразийский банк развития инвестируют около 120 млрд руб. Участок станет частью международного маршрута «Европа – Западный Китай».

Среди значимых проектов назвал президент и проект мясоперерабатывающего кластера на территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов» в Тульской области, реализуемый властями региона совместно с компанией «Черкизово».

Отдельно Путин коснулся развития Крыма, в рамках которого компания «Семейные курорты» в сотрудничестве с правительством субъекта РФ возведет новый курортный комплекс, а «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева построит тематический парк развлечений и курортно-гостиничный комплекс стоимостью более 10 млрд руб.

«Реализация этих проектов обеспечит компаниям и регионам солидные финансовые дивиденды, послужит хорошим стимулом для увеличения объема выпуска востребованных товаров и услуг, будет создавать современные рабочие места, серьезно укреплять, модернизировать в регионах производственную, транспортную, туристическую и другую востребованную инфраструктуру», — подчеркнул глава государства.

Одним из главных ориентиров для российской экономики является цена на нефть, а она с весны прошлого года почти неуклонно растет, поэтому Путин прав, говоря о выходе из кризиса, отметил в беседе с «Газетой.Ru» экономист, основатель инвестиционной группы Movchan's Group Андрей Мовчан.

«Россия моноиндустриальная страна, которая производит углеводороды, а цена на этот вид энергоносителя с момента ковидного кризиса выросла в 2,5-3 раза. Помнится, цена за баррель нефти падала до такой степени, что мы не знали, удержится ли этот показатель на отметке $20. А сейчас она превысила $70 за баррель», — пояснил эксперт.

Также, по его словам, еще одним критерием выхода российской экономики из кризиса является отсутствие локдаунов.

«Сейчас не вводятся локдауны, в отличие от прошлого года, когда ограничения сокращали ВВП и производительность. Нет локдаунов – нет экономического кризиса», — отметил специалист.

В свою очередь, директор института социальной политики и социально-экономических программ ВШЭ Сергей Смирнов видит в таких заявлениях Путина больше успокоительную меру, чем полное отражение реального положения дел в экономике.

«Основной критерий развития экономики для населения – это рост денежных доходов, а они падали последние семь лет. Мы все будем поддерживать эти слова президента, если реальные денежные доходы будут увеличиваться. Но, к сожалению, для большинства населения России это пока не так», — пояснил экономист.

Он напомнил, что у населения страны идет концентрация богатства, но это относится только к отдельным группам. «А те меры, которые принимают власти по поддержке семей с детьми – это очень хорошо, но, на мой взгляд, это некое латание дыр, которые затянутся только после начала быстрого экономического роста», — объяснил специалист.

Смирнов добавил, что согласен с Путиным в том, что ситуация в России в целом на фоне глобального постковидного кризиса не показывает резкого ухудшения, но несколько отраслей сильно «просели», например – туризм.

«Сейчас отрасль переориентировалась на внутренний туризм, но мы пока очень далеки от доковидных времен», — добавил эксперт.

Мир на фоне пандемии столкнулся с самым большим экономическим кризисом за 90 лет, при этом мировая экономика восстанавливается быстрее самых оптимистичных прогнозов, к таким выводам пришли эксперты, принимающие участие в сессии «Архитектура постковидного мира: технологии, экономика, общество» в рамках ПМЭФ-2021.

«Теперь предстоит перестраивать систему здравоохранения, корпоративную этику и систему управления, продолжится развитие цифровизации и применение возобновляемых источников энергии. Лучший способ предсказать будущее – создать его», — заключили организаторы сессии.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что перспективы постковидного мира стали наиболее востребованной темой для проведения дискуссии в рамках форума.

«Наши поколения еще никогда не были в таком состоянии, как в последние полтора года. Миру известны и более чудовищные пандемии – чума, испанка. Нынешняя пандемия, к счастью, не так смертоносна, однако и она на сегодняшний день унесла более 3,5 млн жизней. Ключевой вопрос – какие уроки мы можем вынести из событий, свидетелями и участниками которых мы являемся. Какие мы можем сделать выводы, дать советы по дальнейшему изучению этих трендов, по приспособлению к жизни в новых условиях, как подготовиться к таким ситуациям в будущем», — отметил топ-менеджер.