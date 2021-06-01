«Последняя миля» за счет государства: Госдума приняла закон о газификации

На заседании 1 июня Государственная Дума провела второе и третье чтение законопроекта об изменениях в закон о газоснабжении. Согласно документу, газ до границ участков будут подводить за счет бюджетных средств государства.

«Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Труба дотянется не только до участков сельских жителей, но и до дачных домовладений. По словам председателя Думы, законопроект отправит в прошлое печное отопление и поиск дров и угля. По его мнению, это нововведение сделает жизнь людей более комфортной.

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При этом за «последнюю милю» — соединение домохозяйства с магистральной трубой — оператор сможет заплатить с помощью инвестиционной надбавки ГРО — он получает право на льготные кредиты и займы. Тарифы при этом не должны обгонять инфляцию.

«Президент поставил задачу, что газ должен быть подведен, и люди не должны за это платить», — заявил глава думской фракции единороссов Сергей Неверов.

Парламентарий отметил, что граждане зачастую бывают вынуждены брать кредит, чтобы подвести газ к новому дому.

Однако газораспределительная система за государственный счет будет «дотянута» только до границ участков россиян. Подводить газ по территории домохозяйства непосредственно к дому им придется уже самостоятельно.

«Социальная газификация»

По данным Минэнерго, сегодня доступ к природному газу имеет около 2/3 всех населенных пунктов в России. Наибольший уровень газификации в Центральном федеральном округе (по многим населенным пунктам он составляет 70–90% и выше), наименьший — в Сибири (например, в Республике Алтай — 17%, Кемеровской области — 18%).

21 апреля Владимир Путин заявил, что ко многим домам подведены газовые сети – однако доступа к газу люди не имеют «по неясным причинам». Глава государства призвал правительство и региональные власти составить четкий план газификации этих домохозяйств. Платить за подводку газа к своим участкам россияне не должны, подчеркнул президент. 6 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил дорожную карту газификации России. К 2030 году уровень доступности газа в стране должен вырасти на 10% и достичь почти 83%.

Ускоренная «социальная газификация» коснется на первых порах очень небольшого числа домохозяйств — около 1%, считают эксперты. Согласно «дорожной карте», на первом этапе программы (в 2021–2022 гг.) воспользоваться услугой по бесплатному подключению можно будет только если к 1 января 2020 г. уже были проложены внутригородские и внутрипоселковые газовые сети, расход газа домовладением не превысит 7 куб. м в час, а расположено оно не далее 200 м от газопровода.

Программа «социальной газификации» рассчитана до 2030 года и включает создание «единого оператора газификации», службы «единого окна», упрощение бюрократической процедуры, а главное — бесплатное подведение газовых труб на «последней миле».

В феврале «Газпром» разместил в интернете карту газификации страны. Она охватывает 67 регионов и позволяет посмотреть данные по каждому из них, масштабировав карту до сел и деревень.