«Белавии» закрыли путь в Европу. Но в Крым она не полетит

Глава национальной авиакомпания Белоруссии «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что пока в Крым авиарейсов ждать не стоит.

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«Должно быть политическое признание Крыма как части России. Будет политическое решение — будем смотреть», — пояснил топ-менеджер в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

При этом он напомнил, что когда полуостров был частью Украины, самолеты компании летали в Крым, но с перерывами по экономическим причинам. «То летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли — мы не летаем. Снизили — летаем», — добавил он.

Летать некуда

«Белавиа» испытывает нехватку рейсов после того, как европейские страны, в том числе Украина, а также США заявили о приостановке авиасообщения с Белоруссией.

Произошло это из-за инцидента с самолетом авиакомпании RyanAir. 23 мая он выполнял рейс Афины — Вильнюс, но из-за сообщений о минировании был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сразу после приземления силовики задержали находившихся на борту белорусского оппозиционера, основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу, которая (как она сама впоследствии призналась в видеообращении из СИЗО) руководила Telegram-каналом «Черная книга Беларуси». Там разглашались личные данные белорусских правоохранителей.

В Белоруссии Протасевича ранее признали лицом, причастным к террористическим действиям. Против него возбуждено два уголовных дела. ЕС, США и Украина потребовали немедленного освобождения Протасевича и Сапеги.

Как отметил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, Минск ожидает, что Москва полностью откроет свои границы для рейсов из Белоруссии, чтобы помочь республике в этой непростой с экономической точки зрения ситуации.

«Предлагаем увеличить количество рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов белорусской авиакомпанией новые направления, в частности аэропорты Сочи и Краснодара», — отметил Головченко, обращаясь к российскому премьеру Михаилу Мишустину.

Вопрос открытия новых маршрутов по России для «Белавиа» затронули и президенты России и Белоруссии во время встречи 29 мая.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что вопрос о возможности полетов белорусской авиакомпании «Белавиа» именно в Крым на встрече президентов не поднимался. Тем не менее Минтрансы двух стран должны «организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом наступающего периода отпусков, а также, что немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину» из европейских стран.

Белорусский вице-премьер Николай Снопков рассказал, что «Белавиа» намерена расширять географию полетов за счет стран СНГ, в том числе России: «Мы будем наращивать полеты в тех странах, где пускают». Среди актуальных направлений он упомянул Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Байкал, Алтай и другие «прекрасные уголки России», передает РБК.

«Россия спасибо не скажет»

Белорусский президент Александр Лукашенко официально не признавал Крым российским.

«Что изменится после того, как я сейчас заявлю о том, что Крым наш или российский? Что изменится? Ничего! Ну пошумят, в России это пройдет новостью вечером, а утром забудут, правда же? Забудут и спасибо не скажут», — сказал он в марте 2019 года.

По словам Лукашенко, белорусы могут не понять, почему он «влез в это», когда «столько времени прошло».

«В Украине скажут «собака» и плюнут в мою сторону. В результате что мы получим?» — задался вопросом глава республики.

При этом, как считает Лукашенко, Украина сама виновата в потере своих территорий.

«Разве так защищают свою землю? Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать, там бы легли уже тысячи человек! Крым — жемчужина, а вы не воевали! Ну конечно, воевал бы, вы что?! Это же твоя земля, твои люди — как ты мог не воевать?» — говорил президент Белоруссии в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Что касается возвращения полуострова в состав Украины, то белорусский президент в это не верит. В сентябре 2019 года на вопрос журналистов о том, может ли Крым быть передан Украине, он сказал: «Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда».