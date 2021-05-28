«Запрет на пластик — часть стратегии»: чем заменить ватные палочки

Использование материалов, которые нельзя или сложно переработать, в России запретят на законодательном уровне, сообщила профильный вице-премьер Виктория Абрамченко. Это коснется таких товаров, как ватные палочки, пластиковые трубочки, одноразовая посуда.

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«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — сообщила Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме (цитата по ТАСС).

При этом планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году должен сократиться вдвое, отметила вице-премьер.

В пресс-службе Виктории Абрамченко «Газете.Ru» пояснили, что пока эти поправки находятся в стадии подготовки. При этом запрет не будет быстрым: ожидается переходный период и принятие стимулирующих мер.

Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что одна из ключевых задач сейчас – это создание экономики замкнутого цикла. Речь идет о системе, при которой «ценность товаров, материалов и ресурсов сохраняется в экономике как можно дольше».

«Запрет на пластик — часть этой большой стратегии. Нам важно добиться не только переработки уже существующего мусора, но и сократить появление нового... Мы должны исключить из оборота то, что нам не нужно. В этом числе и цветной пластик. Может, это нравится детям, но он не перерабатывается совсем. Зачем тогда он нужен», — цитирует Козлова пресс-служба Минприроды (комментарий есть у «Газеты.Ru»).

Министр пояснил, что полный перечень товаров и упаковки, которые нельзя или сложно переработать, еще готовится — с участием других министерств.

«Важно ведь не просто вычеркнуть что-то, а понять, какая альтернатива, чтобы она была доступной везде. Пластиковые трубочки, например, по всему миру успешно заменяют бумажными или используют макароны», — отметил он.

Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу, чтобы к 2030 году 100% отходов проходили сортировку, и не более 50% отправлялись на полигоны, напомнил Александр Козлов. По его словам, сейчас 94% мусора, более 60 млн тонн твердых коммунальных отходов в год, «идет в ямы и остается нашим детям». Благодаря запрету на использование пластика отходов будет меньше, отметил министр.

Запрет на пластик поддержали в Greenpeace. Подобные меры распространены в международной практике, отметил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace России Дмитрий Нестеров. Ограничения на те или иные виды пластика, одноразовые изделия ввели более 130 стран. В первую очередь это касается пластиковых пакетов, изделий из полистирола.

По словам Нестерова, переходный период, как правило, составляет от двух до пяти лет — это время нужно для того, чтобы проинформировать предприятия о необходимости перестроить производство. Он добавил, что здесь нужна поддержка государства.

При этом альтернативы одноразовым товарам есть: например, существуют многоразовые металлические ушные палочки — мимикака. Это изделие изобрели в Японии. Некоторые страны ЕС переходят на палочки из бамбука, но там есть система компостирования, чтобы дерево могло разложиться. В целом подход Greenpeace заключается в том, что «нет смысла заменять один одноразовый материал на другой», подчеркнул Дмитрий Нестеров. В штате Калифорния (США), например, запрещены тонкие пластиковые пакеты. Взамен там разработали стандарт пакетов определенной плотности, которые можно мыть и использовать не менее 125 раз. Подобная система есть в Канаде. Интересные примеры есть и в России: например, некоторые бары Санкт-Петербурга начали переходить на стеклянные, металлические, бамбуковые трубочки.

«Альтернатива есть. Просто если она неизвестна массовому потребителю — это потому, что мы привыкли пользоваться одноразовыми пластиковыми палочками, в целом одноразовыми изделиями. Необходимо менять модели потребления на те, в которых не будет места одноразовым вещам», — сказал Нестеров.

Он добавил, что в России также нужно ввести систему стандартизации упаковки: чтобы, например, йогурты упаковывали в определенный вид тары. Это позволит упростить переработку и сделать ее более качественной.

Ранее Greenpeace России выпустил доклад «Экономика разомкнутого цикла: исследование возможности вторичной переработки пластмасс». Исследование экологов показало, что заготовители в регионах не принимают многие виды товаров из пластика. Например, вообще ни один российский заготовитель не примет саше-пакеты, в которые некоторые производители упаковывают чайные пакетики. Редко берут на переработку тюбики для зубной пасты, пластиковые стаканчики, крышки от кофейных стаканчиков, трубочки, мешалки, столовые приборы и тарелки.

«Опора России» и Российский союз промышленников и предпринимателей на момент сдачи материала не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о том, как бизнес-сообщество оценивает планы запретить пластик, и какие предприятия могут пострадать или выиграть в связи с ограничениями.