Эталонные тарифы: чем рискуют поставщики тепла

Проект постановления правительства о вводе эталонных тарифов на теплоснабжение может быть опубликован уже в июне этого года, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталия Королева. Собеседник издания сообщил, что кабмин намерен устанавливать эталоны постепенно в зависимости от конкретного региона, но ожидается, что эта работа начнется уже с 1 июля следующего года.

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Рассчитываться эталонные меры будут с учетом постоянных затрат ресурсоснабжающих компаний (РСО) и числа источников поставок теплоэнергии, которые ФАС необходимо подсчитать. Сейчас тарифы в платежках граждан на теплоснабжение каждый год устанавливают региональные власти. Считается, что эти суммы обоснованы реальными затратами компаний, которые они могут доказать.

Однако такой принцип формирования тарифов дает широкое поле для завышения расходов энергетиков, полагают в ФАС.

Отличие эталонных мер в том, что вычисляется для тарифа усредненный уровень расходов организаций, ведущих аналогичную работу. К примеру, некая контора завысила тариф на 20% в сравнении с рынком, оправдывая это мнимой или действительной модернизацией оборудования. Эталонный подход такого завышения уже не позволит реализовать. Любые завышенные расходы РСО будь то на ремонт основных фондов, топливо, транспорт и прочее уже будут проблемами самого бизнеса, а не потребителей «тепла», заявил представитель ФАС.

Еще в 2018 году президент Владимир Путин поручал выйти на эталонный формат оказания услуг в сфере ЖКХ. Однако в том году этот метод внедрили исключительно при расчете сбытовых надбавок для гарантирующих поставщиков (ГП) электроэнергии, пояснил Королев из ФАС. Речь идет о деньгах, которые фирмы прибавляют к тарифу за электроэнергию за свои услуги.

Здесь эталонная шкала показала, что такие надбавки были по регионам завышены почти в два раза, и новый метод позволил эту несправедливость ликвидировать,

отметил Виталий Королев.

В ассоциации по оптовой и розничной торговле электроэнергией «Совет рынка» согласились, что ввод эталонов выровнял расходы поставщиков на обслуживание потребителей. Такой подход уже снижает сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков для россиян в Кемеровской, Свердловской, Тульской, Ярославской, Кировской, Воронежской, Владимирской областях, на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, ЯНАО, пояснили антимонопольщики.

«Принимая во внимание высокую важность исполнения поручения президента [от 2018 года] по переходу на эталоны, служба активно автоматизирует процесс тарифного регулирования, что должно ускорить внедрение эталонов при регулировании сферы ЖКХ, в том числе в теплоснабжении.

Они позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным,

— заявил газете Виталий Королев.

По данным ФАС, в прошлом году новый принцип тарификации в сфере ЖКХ был также применен для организаций, во владении которых находятся небольшие участки водопроводов и канализаций. В некоторых случаях эталонный подход позволил убавить затраты на 30% на поставку воды к домовладению и канализацию, заключил замруководителя ФАС.

Минстрой поддержал реформу по вводу эталонных тарифов на теплоснабжение. Официальный представитель ведомства сообщил, что это позволит улучшить прозрачность и понятность тарифообразования для конечного потребителя. В ведомстве пообещали со своей стороны проработать и улучшить инициативу ФАС. Хотя сам проект постановления правительства, подготовленный антимонопольщиками, в Минстрой пока еще не поступал.

Положительно оценивают эту идею и в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (ГП и ЭСК). По их мнению, введение эталонов будет дополнительным побуждением для компаний вводить новые технологии и повышать качество обслуживания. В то же время эксперты увидели и потенциальные проблемы для бизнеса при введении нового подхода.

«Риски эталонного тарифа для бизнеса заключаются в том, что он может не учесть все затраты конкретных теплоснабжающих предприятий.

В случаях с низким тарифом — наоборот, покрыть все затраты компании, но оказаться менее выгодным для потребителя из-за усреднения этого показателя», — заявила замглавы информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

По ее словам, что в России около 70 тыс. котельных, по большей части работающих на угле, а цена на него колеблется в зависимости от марки, найти аналоги для каждой котельной будет непросто. Неоднородна и оплата труда в субъектах РФ. К примеру, несправедливо сравнивать затраты в Подмосковье и в Приморье, отметила Наталья Мильчакова.