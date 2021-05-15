Беспросветно: задолженность россиян за электроэнергию выросла на 11%

Центр финансовых расчетов (ЦФР) обнародовал размер задолженности россиян за электричество. В первом квартале 2021 года долги выросли на 11%, до 73,9 млрд руб. (это на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года).

В апреле рост долгов населения продолжился, и по итогам четырех месяцев они составили 75,5 млрд рублей.

В целом долги на розничном рынке электроэнергии на конец марта составили 333,2 миллиарда рублей, что на 11,7% выше, чем аналогичный показатель прошлого года, подсчитал первый зампред правления Центра финансовых расчетов Дмитрий Чернов. В «красной зоне» находятся практически все группы потребителей: и промышленность, и население.

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За 2020 год задолженность населения увеличилась на 12 млрд рублей. Граждане снизили оплату энергоресурсов в прошлом году на 1,7 процентных пункта, уточнил Чернов. По данным Росстата за 2020 год, из всех долгов населения за электроэнергию порядка 11 млрд жители должны были за свет управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК, еще 53 млрд - непосредственно ресурсоснабжающим организациям.

Дикий рынок ЖКХ

По данным ЦФР, население сейчас формирует порядка 23% долгов, промышленность --18%. Традиционно хуже всех платит за электроэнергию Северо-Кавказский федеральный округ.

Предел роста тарифов на услуги ЖКХ не должен превышать уровня инфляции в ближайшие три года, в среднем по России — это 4%, что соответствует целевой инфляции, отмечало в апреле Минэкономразвития.

При этом в отдельных муниципалитетах индексация тарифов может оказаться выше этой цифры. Это произойдет, если, например, местные власти будут проводить мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры или осуществлять переход к использованию альтернативной котельной.

Рынок услуг ЖКХ до сих пор остается диким и непонятным для многих россиян, считает член экспертного совета при Госдуме по эффективности управления и производительности труда Николай Калмыков.

«К сожалению, зачастую гражданам приходится просто удивляться различным формам сбора дополнительных платежей. И это не только платежи за реально произведенные работы, но и удивительные письма приходящие от различных компаний, хитрым способом пытающихся собрать деньги с доверчивых граждан», — говорит Калмыков.

Некоторые платежи обосновываются капитальным ремонтом, но жители видят, что вместо капремонта делается всего лишь косметический, причем из самых дешёвых материалов.

«Известны многочисленные случаи исчезающих управляющих компаний, либо факты бесконечной смены некачественных поставщиков услуг. Случаи выставления счетов за неоказанные услуги или переплат по вине управляющих компаний тоже не единичны для этого в целом дикого рынка жилищно-коммунальных услуг», — говорит эксперт.

Эксперт прогнозирует дальнейший рост долгов населения за услуги ЖКХ, в том числе за электричество. Причина этого очевидна и связана не только со снижением реально располагаемых доходов населения (на 3,6% за прошлый год).

Проблема еще и в том, что с 2021 года перестал действовать мораторий на начисление пени за просрочку платежей. Послабления были введены в 2020-м в связи с пандемией. Долги не списали, но отложили взимание пеней.

Мораторий действовал и на отключение квартиры или дома за электродолги. По действующему законодательству, поставщик электроэнергии вправе ограничить или отключить ее подачу после того, как долг превышает сумму средних платежей за два месяца. При этом повторное подключение после отключения за долги может обойтись в несколько тысяч рублей.

Бросят платежку в ящик и отключают

В то же время приостановление или ограничение не могут производиться автоматически даже при накоплении долга за два месяца. Правила приостановления (т.е. временного «отключения») или ограничения (т.е. уменьшения объема) предоставления услуг поставки электроэнергии утверждены постановлением правительства РФ от 06.05.2011( № 354), пояснил «Газете.Ru» партнер юридической компании «Неделько и партнеры» Константин Сичинский.

Если потребитель полностью не оплачивает все виды предоставляемых коммунальных услуг, то задолженность должна быть рассчитана по каждому виду коммунальной услуги в отдельности.

Кроме того, как уточняет юрист Сичинский, постановление № 354 предусматривает, что даже при наличии задолженности поставщик коммунальной услуги вправе приостановить ее предоставление только после направления потребителю-должнику предупреждения о том, что в случае непогашения задолженности в течение 20 дней со дня доставки предупреждения предоставление коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено.

Предупреждение должно в обязательном порядке содержать расчет задолженности по каждому виду коммунальных услуг и может быть доставлено потребителю одним из следующих способов: вручение под расписку, направление по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении), включение в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения.

«Предупреждение о задолженности может быть указано и «иным способом», подтверждающим факт и дату его получения потребителем, в том числе телефонным звонком с записью разговора, по электронной почте или через личный кабинет потребителя в ГИС ЖКХ», — говорит Сичинский.

Эксперт считает, что коммунальщики пролоббировали и внесли в текст постановления правительства уловку, которая развязывает им руки. Речь идет о возможности включения текста предупреждения в «платежку» за коммунальные услуги.

«Правомерность такой формы предупреждения является спорной. По той причине, что бумажные «платежки» направляются потребителям не заказными, а простыми письмами, а чаще просто кидаются в почтовый ящик. Такой способ доставки совершенно не означает, что потребитель действительно уведомлен о долге», — говорит Сичинский.

Тем не менее Минстрой узаконил такой формат уведомления (письмо N 45451-ОЛ/06 «О предупреждении потребителя об ограничении предоставления коммунальной услуги за долги») и теперь оспорить это в суде будет непросто.

Что касается срока, в течение которого поставщики могут взыскать с потребителя задолженность за коммунальные услуги, то он составляет три года с момента возникновения задолженности, как это предписывает пункт 41 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 22 от 27.06.2017 года, заключает Сичинский из юрфирмы «Неделько и партнеры».

Списать, как безнадежные

В Госдуме видят только один способ решения проблемы многомиллиардных долгов. «Предлагаем списать гражданам эти, в большинстве своём, безнадежные долги, которые они явно не могут оплатить. В нынешних обстоятельствах будет дальновиднее освободить людей от такого финансового бремени», — говорит председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Следует проанализировать также долги юридических лиц, понять причины и природу их задолженности, считает парламентарий.

«Возможно, долги образовались из-за завышенных тарифов, что также позволяет говорить о возможности упрощения процедуры их списания», — говорит депутат Госдумы Нилов.

Тарифы на электроэнергию за последние, как минимум, 12 лет, завышены в среднем на треть, заявил «Газете.Ru» бывший начальник контрольно-ревизионного управления Федеральной службы по тарифам (в 2009-2015 годах), а сейчас эксперт Института экономики роста Алексей Малоземов. Завышение происходит в основном за счет инвестпрограмм, которые выполняются компаниями обычно не более чем на 60%, уточняет Малоземов.

Депутат Нилов называет парадоксальной ситуацию, когда страна с гигантскими запасами и таким уровнем добычи нефти и газа имеет столь высокие и постоянно растущие внутренние тарифы на электроэнергию, при том что Россия в промышленных масштабах экспортирует ее за рубеж.

«Да, это непростая тема. Но если россиянин не в состоянии оплатить даже накопившийся основной долг за электричество, угроза штрафных санкций и начисления пеней для него ровным счетом ничего не решит», — резюмировал парламентарий.