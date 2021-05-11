Досудебный порядок: ЦБ предложил замораживать деньги мошенников

Центробанк сообщил о подготовке поправок в действующее законодательство, позволяющих увеличить возврат похищенных мошенниками средств со счетов россиян. Об этом «Известиям» рассказал замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

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Он считает, что необходимо вводить автоматическую блокировку суммы на счете вероятного мошенника. Причет делать это оперативно, сразу же после обращения пострадавшего. «Если деньги попали на счет дропа (подставного лица), то распоряжаться деньгами может только он. Возврат этих денег возможен по судебному решению», — пояснил Сычев.

А для того, чтобы возврат денег в итоге состоялся, необходимо провести цепочку оперативно-следственных мероприятий и закрыть уголовное дело.

Пока этот процесс только начнут реализовывать, похищенные деньги успеют снять с карты и скрыть, пояснил Сычев.

По данным ЦБ, мошенники в половине случаев снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, в 47% — в течение двух-трех часов. И только в 3% такого рода инцидентов похищенные средства могут задержаться на счете до суток. Часто злоумышленники, чтобы запутать следы, используют цепочку переводов, используя в качестве первого получателя дропа. Это подставная личность, используемая мошенниками для сохранения своей анонимности.

Сейчас у банков нет правовых оснований для отказа в выдаче средств или блокировки уже зачисленных денег ни на промежуточном, ни на конечном счете физлиц.

«Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура», — уточнил Сычев.

Похищенные средства можно было бы оперативно замораживать на счете и потом решить их судьбу в рамках судебного порядка. «В Англии такие дела разбираются аналогичным способом с вполне понятным закрытым перечнем доказательной базы», — уточнил представитель ЦБ, добавив, что такой порядок был бы возможен даже в отсутствие на судебных заседаниях истца и ответчика. То есть речь идет о возможности вынесения заочного решения по делу.

Кибермошенничества становится все больше

По данным Центра мониторинга и реагирования на кибератаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), самыми эффективными методами обмана владельцев счетов остаются фишинговые письма и звонки якобы из службы безопасности банка. Финансово неграмотные граждане сами сообщают мошенникам данные, которые необходимы для списания средств с их счетов.

В 2020 году количество мошеннических операций со счетами выросло более чем на треть (34%) по сравнению с 2019-м, а по сумме рост таких операций составил 52%.

Возместить пострадавшим удалось всего 11% от суммы похищенных средств.

Предположительно украденная у клиента банка сумма будет автоматически блокироваться на 25 дней, уточнил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

Изменения позволили бы повысить долю возврата до 15-30% от общего объема похищенных средств. В АБР считают, что для ускорения процесса нужно дать банкам право сообщать пострадавшему данные владельца счета, куда были переведены деньги. В этом случае дело переводится из уголовной в гражданско-правовую форму. И жертва обмана, не дожидаясь окончания расследования уголовного дела, могла бы требовать возмещения ущерба в суде самостоятельно.

В АБР ссылаются на статью 161 Гражданского кодекса, которая обязывает все сделки между юрлицами заключать письменно, а для физлиц такая форма предусмотрена при сделках на сумму от 10 тыс. рублей. Кроме того, есть нормы в законе о банкротстве, которые позволяют сообщать персональные данные, их просто нужно перенести в закон «О национальной платежной системе», добавили в АБР.

В Центробанке, однако, считают, что нельзя передавать персональные данные без согласия их владельца.

Эксперты считают законодательные изменения, которые разрабатывает ЦБ, фундаментальными. По мнению управляющего RTM Group Евгения Царева, заморозку оспариваемой суммы необходимо вводить обязательно. Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева уверена, что для возврата средств в упрощенном судебном порядке достаточно дополнить нормы «антиотмывочного» закона (115-ФЗ).

Для быстрой и эффективной заморозки необходимо лишь немного пересмотреть механизм обмена информацией между службами безопасности банков, заключила она.