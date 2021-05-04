Строительство «Северного потока --2» приостановлено из-за иска экологов

Оператор Nord Stream 2 может получить возможность завершить прокладку трубопровода «Северный поток — 2» до начала лета. Об этом заявили в Федеральном морском и гидрографическом агентстве Германии, передает «РИА Новости».

«В марте 2018 года оператор Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября», — напомнили в ФМГА.

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Строительство СП-2 приостановили из-за судебного иска, поданного Союзом защиты природы (NABU). Рассматривать дело будет административный суд города Гамбурга. Иск касается незавершенного участка трубы в исключительной экономической зоне ФРГ. Гидрографическое агентство отклонило в начале апреля протест экологов из NABU, заявленный вместе с другой природоохранной организацией, Deutsche Umwelthilfe. Недовольство активистов вызвала прокладка 16,5 км трубы газопровода в немецкой экономзоне.

По их мнению, ущерб от СП-2 и связанных с его прокладкой работ разрушит среду обитания на морском дне «на площади более 16 футбольных полей».

После отклонения протеста Союз защиты природы не нашел другого выхода, кроме как пойти в суд и «остановить нанесение бесповоротного ущерба Балтийскому морю». Такой же иск в середине апреля подала Deutsche Umwelthilfe. При этом в ФМГА считают, что эксперты органа не увидели после изучения всех обстоятельств какой-либо угрозы морским обитателям. Экологи, тем не менее, считают, что работа СП-2 может привести к неконтролируемым утечкам метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа.

Представители оператора газопровода Nord Stream 2 AG утверждают, что строительство разрешили власти пяти стран и оно не нарушает экологические и правовые нормы.

В январе 2020 года российский лидер Владимир Путин заявил, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

В 2010 году во время строительства первого «Северного потока» немецкие экологи также протестовали. Однако после внесудебной договоренности Nord Stream с недовольными, было устранено последнее препятствие для строительства газопровода по дну Балтийского моря.

Глава земельного Союза по вопросам охраны окружающей среды и защиты природы Коринна Гвилаг заявила тогда, что «при сооружении Северо-Европейского газопровода вопросы сохранения экологии учитываются в гораздо большей степени, чем ранее предполагалось».

«Мы рады, что нам удалось найти совместное решение, которое отвечает интересам Балтийского моря», — подчеркнул глава Nord Stream Штеффен Эберт.