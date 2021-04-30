К розетке: минпромторг задумался о «зеленом» транспорте

Россия должна в перспективе перейти на более экологичный транспорт. Для этого Минпромторг разрабатывает соответствующую концепцию, которая послужит дорожной картой.

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«В соответствии с поручениями правительства Минпромторг разрабатывает концепцию производства автомобильного транспорта с низким углеродным следом. Мы определим какие виды транспорта будем производить, какие компоненты будут локализованы в России (водородные топливные элементы, электросиловая установка, системы управления и т.д.), каким образом для таких компонентов необходимо изменить балльную оценку в 719-м постановлении правительства (специнвестонтракты — «Газета.Ru»), какие меры стимулирования спроса на такие компоненты и в целом на низколуглеродный транспорт будут применены», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе министерства.

В Минпромторге подчеркнули, что в рамках этой концепции будут определены сроки введения обязательной доли производства низкоуглеродного транспорта «с учетом исполнения государством и компаниями взаимных обязательств по уже заключённым специальным инвестиционным контрактам, срок действия которых заканчивается после 2028 года». Утверждение концепции и плана мероприятий будет осуществлено до конца года.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что государство намерено уже к 2030 году установить требования к автопроизводителям по доле продаж «зеленого» транспорта, работающего на водороде, электричестве и газе. Министр назвал это «включением в процесс «зеленого» разворота» России.

По его словам, предполагается, что государство будет стимулировать автокомпании отказываться энергоемких технологий и «грязных», серых ресурсов. В тоже время глава Минпромторга отметил, что планируется аккуратная настройка системы, чтобы не нарушить баланс интересов экологии и промышленности.

Ждут инфраструктуру

В компании «КамАЗ» положительно оценивают грядущие экологические тренды и подчеркивают, что уже ведут соответствующие научно-технические изыскания.

«Тут все просто. Пассажирский транспорт у нас уже есть — это электробусы, которые вы можете видеть работающими в любую погоду в Москве. Водородные автобусы мы представим в этом году, — отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель пресс-службы «КамАЗа» Олег Афанасьев.

Остаётся открытым вопрос развития инфраструктуры, появления специальных заправок,

сказал он, подчеркну, что во всем мире государство стимулирует развитие экологического транспорта. Граждане получают субсидии, а компании электроэнергетики идут навстречу клиенту (строят зарядные станции — «Газета.Ru»), поскольку заинтересованы в сбыте своего товара.

Калининградский «Автотор» в начале 2020 года выпустил первую партию коммерческих автомобилей Hyundai 78 с газомоторной силовой установкой.

«Это направление развивается. Есть инфраструктура, обеспечивающая производство и хранение такого вида топлива, заправочные станции. Значит есть перспектива», — объяснил «Газете.Ru» генеральный директор «Автотор Холдинга» Александр Сорокин

Собеседник издания отметил, что завод изучает и возможное производство электромобилей. Но оно будет развиваться по мере совершенствования технологий, способствующих снижению стоимости производства аккумуляторных батарей и силовой электроники. Так повысится экономическая эффективность и, соответственно, потребительский спрос, полагает глава «Автотора»

«Рынок водородного транспорта будет зависеть в первую очередь от производителей этого топлива, а также от развития инфраструктуры, в том числе обеспечивающей безопасное хранение, транспортировку и заправку. Вопрос производства автомобилей на водородном топливе — наиболее трудоемкий в цепочке вопросов развития «зеленого» транспорта», уверен Сорокин.

О технологической готовности производить экологичный транспорт в объемах, которые будут востребованы на рынке, говорит и представитель «Группы ГАЗ». Сейчас нижегородцы

выпускает полную линейку автобусов на газовом топливе вместимостью от 16 до 200 пассажиров, газовые легкие коммерческие автомобили (LCV) и грузовики.

Электрическая линейка «ГАЗа» включает электробус «ЛиАЗ» и электромобиль «ГАЗель e-NN». Ведется разработка электробусов среднего класса и особо большого класса. Готовы на «ГАЗе» осваивать и водородные технологии, но напоминают, что до этого в стране существовала другая стратегия — развития газомоторного транспорта.

«При определении приоритетов в технологиях важно не забывать, что еще несколько лет назад в стране была сделана ставка на газомоторный транспорт, и это абсолютно правильное решение

— в России с ее большими расстояниями есть все предпосылки для массового перехода на «зеленый» транспорт на газовом топливе, и нужно это продолжать, — сказал «Газете.Ru» представитель «Группы ГАЗ». Он заметил, что страны, которые сейчас делают ставку на электротранспорт, не обладают безлимитными запасами дешевого газа. А внедрять его логично в крупных мегаполисах, где особенно остро стоит проблема загрязнения и шума, в курортных и туристических зонах».

Автокомпании не будут развивать в России производство инновационного транспорта, поскольку нет спроса, учитывая высокие таможенные пошлины не будет поставок и из-за границы, уверен автоэксперт Сергей Ифанов.

«На самом деле, чтобы понять перспективы этой затеи нужно посмотреть на реальные продажи электромобилей в стране — этот 353 штуки. Вот и весь ответ на вопрос», — говорит эксперт. Он подчеркнул, что людям просто невыгодно их брать — в России небогатые покупатели, а сейчас берут в основном электрические Tesla и Jaguar стоимостью несколько миллионов рублей.

«Под эти штучные продажи никто инфраструктуру строить не будет. Получается замкнутый круг», — резюмировал Ифанов.