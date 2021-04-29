Деурбанизация полным ходом: россияне скупают дачи

Россияне основательно подошли к организации дачного отдыха в этом сезоне, свидетельствуют данные нескольких исследований рынка загородной недвижимости и услуг, связанных со строительством и благоустройством участков. Так, за год и без того высокий интерес россиян к строительству домов и коттеджей и, соответственно, спрос на услуги строительных бригад, вырос почти в два раза, на 82%, говорят эксперты «Авито.Услуги» (исследование есть у «Газеты.Ru»).

«Ограничения международных поездок и стремление сократить количество контактов заставили россиян пересмотреть свое отношение к дачному отдыху — из места, куда семья приезжает пару раз в год, загородный участок превращается в место постоянного проживания и отдыха»,

— считают аналитики компании.

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И если в прошлом году на фоне самоизоляции россияне стремились купить хоть какую-то загородную недвижимость, то в этом году население занялось обживанием новых соток и квадратных метров.

Так, спрос на строительство бань и саун в апреле вырос на 43% по сравнению апрелем прошлого года. Чаще всего отдают предпочтение деревянным баням и срубам, а также быстровозводимым конструкциям, которые позволяют обзавестись сауной или баней быстро, а стоят дешевле капитального строительства. Цены на постройку бань в целом по России остались неизменными, отметили в «Авито».

Также активно делегируют задачи по наведению порядка (рост спроса на благоустройство составил 56%): вспашку земли, бурение скважин, спил деревьев, покос травы, установку заборов и ландшафтный дизайн.

По опросам ВЦИОМ, более трети россиян открывают дачный сезон на майские праздники, и 10% планируют этим летом отдохнуть на дачах.

Кто не успел купить загородное жилье в 2020-м — заплатит дороже

Пандемия внесла коррективы в развитие экономики совместного потребления, по крайней мере в том, что касается квадратных метров и соток — россияне ощутили, как важно иметь жилье в собственности, в том числе для отдыха, и продолжают опустошать рынок загородной недвижимости в рамках тренда на деурбанизацию. При этом риелторы отмечают изменение ряда тенденций по загородной недвижимости в этом сезоне в отношении востребованных типов жилья и количества доступных лотов.

Неизменным остается только большой спрос на готовое жилье: он увеличился на 24% в годовом выражении и на 14% по сравнению с предыдущим кварталом, по данным «Авито Недвижимость».

Высокий спрос продолжает разгонять цены: за прошедший год стоимость загородной недвижимости по России поднялась на 9%, и средняя цена объектов по стране составила 1,8 млн рублей в первом квартале 2021 года, зафиксировали аналитики компании. Дача обходился россиянам в среднем в 570 000 рублей (+10%), загородный дом — в 1,9 млн рублей (+6%), таунхаус — 5,5 млн рублей (+20%), а коттедж — 6,8 млн рублей (+21%).

При этом за последний год фиксируется существенное сокращение предложения. Так, в Новой Москве за год экспозиция уменьшилась вдвое, в Московской области объем предложения снизился на 38,6%, сообщили «Газете.Ru» в «ИНКОМ-Недвижимости». Эксперты объясняют это ажиотажем 2020-го года, когда значительная часть лотов оказалась раскуплена, а вывод новых проектов на рынок был отложен.

«Пандемия в 2020-м году подобно живой воде реанимировала рынок загородной недвижимости: по мнению экспертов, в пандемию был продан даже откровенный неликвид», — рассказывал «Циан.Журналу» академик Международной академии ипотеки и недвижимости, учредитель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.

Но сейчас покупатели стали разборчивее и предъявляют определенные требования к объектам, которые они готовы рассматривать, говорят эксперты.

«В первую очередь проявляют интерес к земельным участкам с оптимальным соотношением цены и качества в поселках с действующими коммуникациями и готовым пакетом документов. Это характерно для всех сегментов — от эконом класса до премиального. На втором месте готовые дома в обжитых поселках с действующими коммуникациями и инфраструктурой»,

— говорят в «ИНКОМ-Недвижимости».

Развитию рынка загородной недвижимости способствовали государственные меры поддержки в виде пролонгированной дачной амнистии, программы сельской ипотеки и дополнительных возможностей использования материнского капитала на строительство загородных домов, комментирует руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Эксперты указывают на высокую долю сделок, совершенных в кредит. Это, а также стремление благоустроить загородные сотки, говорит о том, что многие россияне планируют в ближайшем будущем отдыхать близко к дому, не загадывая на открытие границ и эпидемиологическую обстановку.

«С апреля 2020 по апрель 2021 гг. большая часть сделок осуществляется с привлечением ипотечного кредита — 45%. Еще 35% объектов приобретаются за счет личных накоплений. Программу trade-in используют 20%», — раскрывают финансовый бэкграунд клиентов в «ИНКОМ-Недвижимость».