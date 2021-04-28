Золотая россыпь: цены на гречку снова пошли на взлет

О возможном росте цен на крупы сообщил представитель сети магазинов «Верный», он рассказал, что по этим продуктам поставщики еще два месяца назад начали уведомлять о росте с марта-апреля стоимости на 7,5-15%, пишут «Ведомости». Ритейлер уверяет, что пока еще не акцептована ни одна сделка с компаниями, заявившими о новой стоимости круп.

О том, что стоимость закупки злаковых продуктов имеет «устойчивую тенденцию к росту», также сообщил коммерческий директор гастрономов «Красный Яр» Вадим Журов.

Приходят аналогичные предупреждения от производителей и в крупнейшую продуктовую сеть Восточной Сибири «Командор». Поступают письма о повышении цены на гречку (на 10–15%), пшено и овсяные хлопья (на 3–5%), отметил руководитель коммуникационного центра «Командора» Дмитрий Болотов.

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Топ-менеджер подчеркнул, что у сети пока есть складские запасы круп по старым оптовым ценам. Благодаря этому каждое такое предупреждение о завышении цен удается рассматривать индивидуально, находить других контрагентов, а также договариваться о снижении отпускной стоимости или о постепенном повышении, добавил Болотов.

В последний раз ажиотажный спрос на крупы в российских магазинах был в прошлом году после объявления о введении карантинных ограничений из-за коронавируса. Стоимость гречки в розничной торговле, по данным Росстата, за год выросла сразу на 36% до 94,3 руб./кг.

Нынешнее повышение стоимости продавцы объясняют по-разному. К примеру, на стоимость овсяной крупы повлиял неурожай, гречки — дефицит на рынке и прочее, сказал Вадим Журов из «Красного Яра». По его мнению, проблему доставляет также рост стоимости пленки и картона, использующихся для упаковки. По данным исполнительного директора Руспродсоюза (объединяет производителей продукции) Дмитрия Вострикова, гречка подорожала на 10%, по другим крупам ситуация пока что стабильная.

Перерабатывающим предприятиям не хватает поставок гречихи, и пока на рынке нет понимания, действительно ли ее мало или это искусственное занижение продаж аграриями переработчикам, отметил Востриков.

Большая часть гречихи уже продана, уверен вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его словам, эта культура только за прошедшую неделю подорожала на 2 тыс. рублей до 67 тыс. рублей за тонну. Производители вынуждены учитывать в оптовых ценах выросшие затраты на удобрений, хранение и прочее, подытожил Корбут.

Еще один фактор дисбаланса на рынке — возрастающий экспорт круп и за границу. Вывоз зерновых довольно высокий: с начала сезона (с прошлого сентября) уже отгружено за границу около 220 тысяч тонн гречихи и гречки (примерно 25% от всего сбора урожая), что больше, чем за весь прошлый сезон, уточнил руководитель Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Большой спрос на гречиху обеспечивают Китай, Япония и страны ближнего зарубежья. Во многом эти рынки и вызвали подорожание. Сейчас в оптовой продаже килограмм крупы продается за 70 рублей (на 36% дороже, чем в сентябре), этот уровень превышает даже максимальные значения ажиотажа весной 2020 года. В то же время в 2020 году был зафиксирован рекордный урожай гречихи — 893 тысяч тонн, что на 14% превосходит показатель 2019 года. Крупу подстегнула динамика по другим зерновым, сообщили в Минсельхозе.

Правительство приступило к ручному регулированию продуктовых цен после недовольства президента России Владимира Путина в конце прошлого года.

В частности, глава государства выразил недовольство индексом цен на масло, сахар, хлеб и макароны. Это дало толчок к тому, что появились пошлины и квоты на экспорт зерна, также были утверждены пошлины на экспорт подсолнечника и масла. Отпускные и розничные цены на подсолнечное масло и сахар-песок зафиксированы соглашениями между производителями, ритейлерами и правительством.

Минсельхоз намерен сбалансировать предложение по крупам с помощью ввода дополнительных посевных площадей под основными продуктовыми злаковыми культурами в этом году, сообщили в ведомстве. Министерство также готовит меры для недопущения роста цен на гречку, отметил представитель министерства, не уточнив, о чем именно идет речь. Объемы производства крупяных культур в России достаточны для удовлетворения спроса производителей и потребителей, резюмировали в ведомстве.

По мнению главы Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, причин для паники на рынке пока нет, с учетом больших переходящих запасов нехватки круп не будет. А высокие цены могут действительно стимулировать аграриев увеличить площади под эту культуру, что в итоге приведет к снижению цен.