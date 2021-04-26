Недостижимые цели: почему малый бизнес сокращается несмотря на поддержку

Число малых и средних предприятий в России сократилось: если в 2017 году доля МСП в российской экономике составляла 22%, то в 2019 — 20,6%. Такие данные приводит Счетная палата в докладе (есть у «Газеты.Ru) о деятельности Корпорации по поддержке МСП.

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Зафиксированный в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство» план по доведению доли МСП в ВВП страны до 32,5% к 2024 году сегодня «выглядит недостижимым», считают аудиторы.

Последние годы прошли под лозунгами снижения контрольной и административной нагрузки на бизнес, оптимизации налоговых режимов, упрощения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, повышения имиджа предпринимательской деятельности, отмечает аудитор СП РФ Данил Шилков в докладе.

Но государство по-прежнему вяло помогает малому и среднему бизнесу, поскольку он генерирует небольшой доход в бюджеты, но при этом требует много внимания и вложений,

отмечает он.

«В итоге темпы роста доходов организаций, включенных в реестр МСП, не превысили уровень инфляции», — говорится в докладе.

Один из итогов поддержки за 2015-2020 годы заключается в том, что хотя в этот период были представлены госгарантии по кредитам 34 тысячам компаниям на 658 млрд рублей, фактически этим видом господдержки смогли в среднем каждый год воспользоваться менее 1% компаний МСП. Это свидетельствует о локальности мер, отметили в Счетной палате.

Зарплаты стремились ввысь

При этом в программах деятельности Корпорации МСП установлены «легкодостижимые показатели», отмечают аудиторы. «Так, практически по всем индикаторам ежегодных и трехлетних программ наблюдается перевыполнение плановых значений, во многих случаях значительное – от 500 до 9000%», — говорится в отчете СП.

Если плановые показатели выполнялись на 500%, то и зарплаты у сотрудников корпорации, как выяснилось, были соответствующие.

«Средняя месячная заработная плата работников (без учета членов правления Корпорации МСП) составила около 380 тыс. рублей. Это в два раза выше средней зарплаты в сфере финансовой и страховой деятельности по Москве», — отметили аудиторы.

При этом среднемесячная зарплата членов правления корпорации составила в проверяемом периоде 3,3 млн рублей.

В ответ на критику аудиторов в Корпорации пообещали, что планируют теперь сформировать «экосистему поддержки предпринимательской инициативы». То есть, не просто выдавать кредиты и гарантии, но и развивать нефинансовые сервисы --образовательные и акселерационные программы, наставничество, помощь в выходе на новые рынки.

В комментарии министра экономического развития РФ Максима Решетникова к итогам проверки признается, что «общее количество субъектов МСП несколько сократилось, но не за счет закрытия компаний, – не открывались новые».

В условиях пандемии это вполне естественно, заметил он. Правда, почему компаний МСП стало меньше до начала кризиса, то есть, с 2017 по 2019 годы, министр не уточнил.

По данным Минэкономразвития за 2020 год в секторе МСП в России заняты 18,2 млн человек.

Швейцарские роботы на заемные средства

Сыродел владелец фермерского хозяйства Олег Сирота рассказал «Газете.Ru», что воспользовался только одной опцией Корпорации МСП — госгарантиями. «Я сначала брал кредиты на развитие бизнеса при помощи Московского областного гарантийного фонда. Когда лимиты были исчерпаны, я получил госгарантии у Корпорации МСП и в итоге смог взять в долг кредит на сумму 114 млн рублей у одного из госбанков», — отметил Сирота.

Он планирует обратиться за подобными госгарантиями еще раз. «А те заемные средства очень пригодились, я построил хранилище для вызревания сыра на 300 тонн, закупил оборудование, теперь у меня там швейцарские роботы раскладывают головки сыра по полкам. Так что мне в моем конкретном случае корпорация помогла», — сказал фермер.

Диаметрально противоположную оценку предоставил «Газете.Ru» гендиректор сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов. «Наша компания успешно развивается в том числе именно потому, что никогда не рассчитывала на господдержку. К сожалению, вся поддержка МСП в нашей стране сводится к «раздаче» бесплатных и не очень бесплатных денег. Инфраструктура, культура предпринимательства, бизнес-партнерство, коллаборации, бизнес-образование развиваются слабо», — говорит Жиганов.

Предлагая поддержку предпринимателям, государственные институты не делают различий между малыми компаниями и госкорпорациями, бывает проще отказаться от «поддержки», чем доказывать, что бизнес-процессы в предприятиях МСП устроены иначе, отмечает Жиганов.

«И, пожалуй, самая глобальная проблема кроется в желании государства контролировать все процессы. Свободный и активный малый бизнес со своим мнением можно сравнить с «костью в горле». Чем меньше кость МСП, тем меньше проблем и боли. Легче управлять госкомпаниями с вертикальным подчинением, чем тысячами самобытных компаний с разными потребностями», — заключает Жиганов.

Член генсовета «Деловой России» Анна Надобных указывает на два препятствия для развития МСП: недостаточное финансирование и отсутствия понимания у самого бизнеса, как эффективнее использовать полученные средства. «Проблема в том, что у МСП нет инструментов и технологий, обеспечивающих прибыльные управленческие механизмы. Большинство таких решений либо слишком дороги для МСП, либо требуют высокого уровня экспертизы при их использовании», — говорит Надобных.

По ее оценке, МСП часто принимают решения на основе предположений и интуиции, а не на конкретных оценках, отражающих рентабельность деятельности. «Руководители бизнеса часто не имеют профильного финансового или экономического образования, из-за чего не знают, как масштабировать свое дело. У них нет возможности привлечь грамотных консультантов из-за дороговизны их услуг. При этом внутренние резервы МСП не могут обеспечить планируемые показатель роста.

Госкорпорацию по поддержке МСП создали, а заемный капитал по конкурентным ставкам по прежнему мало доступен, сокрушается директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко. «Административные барьеры, что бы кто ни говорил, но остаются. Малый бизнес боится государства и поэтому не развивается. Мораторий на проверки надо сделать вечным, оставить только для сфер, где существуют угрозы жизни и безопасности людей», — говорит Свириденко.

Кроме того, структура налогов в России такая, что она не способствует развитию, масштабированию бизнеса. «После выручки в 200 млн рублей наступает «налоговая пропасть» в виде резкого роста нагрузки. Налоговая поддержка новых проектов также недостаточна», — заключил эксперт.