Майские выходные: два раза по три дня

Следующая неделя будет праздничной и россиян ждут длинные выходные. Министерство труда и социального развития напомнило, что впереди у россиян трехдневные выходные, связанные с празднованием Дня труда, 1 мая.

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Длинные выходные будут также в связи с празднованием Дня Победы — с 8 по 10 мая включительно.

«По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минтруд.

Кстати, в министерстве уточнили, что 30 апреля — рабочий, но предпраздничный день. По этой причине его продолжительность сокращается на один час.

Ранее министерство сообщало, что рассматривается предложение об увеличении продолжительности майских праздников, но официальных решений по этому вопросу не принято.

«Вопросы не приняли»

«У нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», — сказал министр труда Антон Котяков.

Продлить майские праздники предлагал ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Он считает, что для этого нужно всего лишь сократить новогодние каникулы в январе. Он считает, что зимой людям нечего делать, а вот весной у россиян много забот — многим нужно открывать дачный сезон. А после встречи Нового года россиянам для отдыха вполне хватило бы 5-6 дней, считает Миронов.

Но принять решение об увеличении майских праздников за счет новогодних каникул будет непросто, у людей разные интересы, считает член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов.

«В обществе до сих пор нет консенсуса, какие праздники должны быть наиболее продолжительными — новогодние или майские», — отмечал Леонов.

Пока что, по его словам, побеждает точка зрения о том, что новогодние каникулы лучше сохранить в нынешнем виде.

По его словам, в майские праздники отдыхают в основном те россияне, кто имеет дачи. Дачников в России около 20 миллионов, уточнил сенатор.

К тому же парламентарий считает, что нужно учитывать не только интересы работника, «но и позицию работодателя».

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее уточнял, что количество праздничных выходных указано в Трудовом кодексе, и продлить праздники без внесения поправок в действующее законодательство невозможно.

«Под красивыми заголовками не совсем корректно отдельные СМИ подали информацию о том, что якобы в Минтруде прорабатывается такая возможность. Дают определенный посыл, и у граждан возникают определенные ожидания», — отметил депутат. Он подчеркнул, что в текущем году никаких изменений не планируется, хотя власти России имеют право перенести выходные дни для удобства россиян.

У главы государства рабочие планы

По словам Нилова, необходимо отдавать себе отчет в том, что продление выходных может стать причиной серьезной нагрузки на экономику.

Продлять майские праздники есть смысл, если россияне будут меньше пьянствовать на Новый год, считает бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Если майские праздники планируют продлить, чтобы сократить новогоднее пьянство и дать возможность людям вместо двух недель января быть на пригородных участках, наводить порядок на них и, конечно, наслаждаться первым теплом, — в этом есть смысл», — говорил ранее Онищенко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Он добавил, что продление майских праздников положительно скажется на эпидемиологической ситуации в городах, если часть жителей уедут на дачи.

12 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о том, что рабочие дни между Первомаем и Днем Победы могут сделать выходными. Он указал, что у главы государства Владимира Путина есть рабочие планы на этот период.

Майские праздники, как отметил ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, будут относительно прохладными.