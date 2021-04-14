«Знаю, что сотрудничество «Роснефти» и BP идёт успешно»

Оценка президента

«Стремление к углеродной нейтральности - это правильная, благородная задача. И знаю, что ваша компания уделяет этому большое внимание и средства вкладывает в исследования по этому направлению. Знаю, что ваше сотрудничество с российской «Роснефтью» идет весьма успешно, и капитализация вашей компании, имея ввиду запасы, которые растут, в том числе на территории Российской Федерации имеет положительные значения. Со своей стороны, мы удовлетворены, как это сотрудничество осуществляется», - сказал президент, обращаясь к главе ВР Бернарду Луни.

«И то, что вы считаете возможным принимать участие в таких экологических проектах, как поддержание экологического состояния Волги, чрезвычайно важно для нас», - подчеркнул Путин.

Луни отметил, что экологические проекты BP пользуются поддержкой со стороны «Роснефти» и её руководителя Игоря Сечина.

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«Игорь Иванович самым активным образом поддерживает экологическую повестку дня», - подтвердил президент России.

Сделка с BP

В феврале этого года «Роснефть» и bp подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на поддержку деятельности обеих компаний в области углеродного менеджмента и устойчивого развития.

Компании намерены объединить усилия в области разработки отраслевых методологий и стандартов углеродного менеджмента, в том числе инициатив по сокращению и предотвращению выбросов метана, а также применению технологий повышения энергоэффективности. «Роснефть» и bp оценивают перспективы новых проектов, предусматривающих применение возобновляемых источников энергии, использование технологий улавливания, утилизации и хранения СО2, а также развитие водородного бизнеса.

«Роснефть» и bp объединяет не только многолетняя история успешного сотрудничества в различных областях, но и намерение использовать этот опыт в будущих перспективных проектах, говорил тогда глава российской компании Игорь Сечин.

«Предпосылка для движения вперед»

«Объединение усилий двух компаний - лидеров мировой энергетической отрасли - будет способствовать достижению наших корпоративных целей в области устойчивого развития, а также внесет существенный вклад в преодоление вызовов, стоящих сегодня перед отраслью и обществом в вопросах борьбы с изменением климата и обеспечения растущих потребностей мировой экономики в энергоресурсах», — выразил убеждение Сечин.

По его словам, это необходимо для сбалансированного социально-экономического развития и повышения качества жизни.

Подписанное соглашение может стать важной предпосылкой для движения вперёд, отметил в свою очередь главный исполнительный директор bp Бернард Луни.

«Мы являемся партнёрами «Роснефти» уже почти десять лет и многое смогли узнать друг от друга за это время, — подчеркнул он. — В bp верят в силу партнёрства и с оптимизмом смотрят на возможность объединить лучшие знания и мировой опыт обеих компаний для совместной работы над поиском и разработкой низкоуглеродных решений и мер по сокращению выбросов».

Принципы ESG

В целом же, как известно, принципы ESG уже не первый год заложены в действующих корпоративных программах «Роснефти», которая стала первой компанией в отрасли, интегрировавшей 17 целей ООН в области устойчивого развития в свою бизнес-стратегию.

Так, еще в апреле 2020 года совет директоров «Роснефти» одобрил расширение задач и функций Комитета по стратегическому планированию и переименовал его в Комитет по стратегии и устойчивому развитию. Возглавляет его Роберт Дадли, в течение десяти лет возглавлявший ВР и пользующийся заслуженным авторитетом в отрасли.

В НК также успешно функционирует и Комитет по углеродному менеджменту под управлением первого вице-президента Дидье Касимиро.

«Роснефть» является лидером в ряде признанных международных ESG рейтингов - Refinitiv, Bloomberg, глобальном корпоративном рейтинге в области прав человека CHRB. В конце 2020 года рейтинг «Роснефти» FTSE Russell был повышен до 3,9 баллов по пятибалльной шкале.

По своим показателям компания опередила 84% участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли Индекса отраслевой классификации (ICB supersector). Одна их ведущих мировых инвестиционных компаний LGIM, под управлением которой находятся более 1,5 трлн долларов, улучшила оценку «Роснефти» на рекордные 80% в ходе оценки деятельности по вопросам изменения климата.

За последние 5 лет общая сумма «зеленых инвестиций» «Роснефти» превысила 4 млрд долларов. Компания - первая в российском нефтегазе - приняла «План по углеродному менеджменту» с четкими целевыми показателями до 2035 года.

План предусматривает достижение следующих ключевых целей: предотвращение выбросов парниковых газов в объеме до 20 млн тонн СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, а также нулевое рутинное сжигание попутного газа.

Сотрудничество Роснефти и BP успешно развивается, заметил инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Это пример долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества во множестве проектов. Сейчас активно развивается сотрудничество по экологической повестке, это нашло отражение в программе стратегического сотрудничества компаний и способствует повышению капитализации «Роснефти» в контексте особо пристального внимания инвесторов к ESG проблематике», - убежден эксперт.