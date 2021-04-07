«Увеличивали штат и премии»: миллиарды на кавказский туризм потрачены впустую

Счетная палата РФ проверила, как институты развития Северного Кавказа улучшали на своих территориях туристическую инфраструктуру, следует из отчета ведомства предоставленного «Газете.Ru». Больше всего претензий было предъявлено к двум профильным госкорпорациям — Курорты Северного Кавказа и Корпорация развития Северного Кавказа. Проверялся период с 2014 по 2020 годы.

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Фианансовое обеспечение корпораций, как выяснила Счетная палата, было достаточным, в соответствии с запланированными целями — 73 млрд рублей.

По результатам проверки аудиторы пришли к выводу, что результаты деятельности корпораций были «стабильно убыточные», госсредства направлялись не по назначению, тратились неэффективно.

Планировалось, например, создание инновационного медицинского кластера, то есть, требовалось построить многопрофильную поликлинику, больницу. «Медицинский кластер не только не создан, но и само это мероприятие исключено из программы. При этом на разработку проекта из федерального бюджета было направлено около 2 млрд рублей», — сообщила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

На проектно-сметную документацию медкластера потратили около 90 млн рублей, однако документ так и не был разработан.

Получали хорошие премии

Основная причина образования убытков у Курортов Северного Кавказа — «создание резерва по сомнительному долгу в связи с отзывом лицензии у ОАО «Национальный банк развития бизнеса», на счетах которого госкорпорация разместила в 2014 году 2,6 млрд рублей.

Не оправдало себя и создание на Кавказе особых экономических зон (ОЭЗ). На 1 января 2020 года на территории региона в таких зонах зарегистрировано всего 36 резидентов, с их помощью удалось привлечь всего 9% запланированного объема частных инвестиций. На весь Кавказ создано всего 770 рабочих мест.

Зато в самих госкопорациях штаты были раздуты и постоянно росли. Например, в 2016–2019 годах в корпорации Курорты Северного Кавказа численность сотрудников выросла с 217 до 421 человека, сообщает палата. В Корпорации развития Северного Кавказа за этот же период среднесписочная численность возросла с 57 до 74 человек.

На оплату труда и на премии работников госкорпораций было потрачено 7,5 млрд рублей.

Вместо развития отечественных курортов руководство госкорпораций активно вкладывало средства в ООО «Международное развитие Кавказа». Эта компания была зарегистрирована в Нидерландах, в офшоре. Курорты Северного Кавказа вложили в это международное юрлицо 5,1 млн евро. После ликвидации компании у нее осталось всего 330,7 тыс. евро.

Минэкономразвития (куратор госкоскорпораций) признало критику аудиторов, следует из отчёта о заседании коллегии Счетной палаты. При этом представитель министерства посетовал, что стратегия развития Северо-Кавказского региона, как оказалось, «не актуализировалась более десяти лет». Что мешало ее актуализировать, представитель контролирующего министерства не уточнил.

Проверки для всех

В среду 7 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин отчитался перед депутатами Госдумы о работе ведомства за прошлый год. Он пообещал депутатам, в том числе, продолжить инспектирование деятельности институтов развития, отметив, что в этих госкомпаниях часто так бывает, что зарплаты растут, а результат не заметен.

«За два-три года проверим все институты развития, в том числе на Дальнем Востоке и корпорацию поддержки малого среднего предпринимтельства», — сообщил глава палаты Кудрин.

Правительство столкнулось с низкой эффективностью работы институтов развития и местного бизнеса во время подготовки Сочи к зимней олимпиаде 2014 года. С 2007 по 2012 год в госкорпорации «Олимпстрой» сменилось пять президентов. А куратором от правительства был тогда вице-премьер Дмитрий Козак. И у него неоднократно возникали претензии к бизнесу, который инвестировал в олимпийскую стройку.

За год до начала олимпиады выяснилось, что темпы строительства олимпийских объектов низкие, строители не успевают.

При этом часть госсредств была разворована, а стоимость работ — завышена.

Например, спорткомплекс «Русские горки» подорожал с 1,2 млрд рублей до 8 млрд рублей. Уголовное расследование строительства стало возможным только после критики президентом Владимиром Путиным во время инспекции объектов в Сочи в начале февраля 2013 года. На проблему низкой эффективности институтов развития стоило бы посмотреть с точки зрения улучшения инвестиционной привлекательности самих регионов, считает замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский.

«Но у нас принято вместо улучшения бизнес среды создают плеяду бюрократических структур», — говорит Головщинский.

Он уточняет, что в топ-30 рейтинга инвестиционной привлекательности, который формирует Агентство стратегических инициатив, попал только один регион Южного федерального округа — Краснодарский край. И ни одного региона Северо-Кавказского федерального округа.

«На фоне этой драмы любые попытки государства оживить работу бюрократических институтов – это попытка подогреть кипятильником океан», — иронизирует эксперт.

По законам Паркинсона

По мнению эксперта, ситуация с развитием туризма на Северном Кавказе — это классика, описанная в «законах Паркинсона». Один из его постулатов гласит, что количество чиновников неумолимо растет независимо от объема работы, даже если таковой нет вовсе. Паркинсон вывел свой закон из статистики британского адмиралтейства и министерства по делам колоний: в обоих ведомствах ежегодный прирост персонала составлял 5-6%, причем за эти же годы (1914-1928) боевая мощь флота резко снизилась, а деятельность Британии в колониях чахла и хирела. Счетная палата России в очередной раз подтвердила справедливость этого закона, на российских данных, убежден эксперт НИУ ВШЭ.

Государственный менеджмент малоэффективен по сравнению с бизнес-управлением, напоминает он. На многочисленных исследованиях доказано, что с уменьшением доли государства в акционерном капитале наблюдается рост рентабельности основных фондов компании, а выручка на одного занятого, к примеру, во ФГУП значительно ниже, чем в секторе негосударственных предприятий.

Кроме того, финансовая мотивация сотрудников к эффективному труду на госпредприятиях кардинально отличается от того, что принято в частных компаниях, добавляет эксперт.

«Порядок оплаты труда и размеры компенсационных пакетов на госпредприятиях не ориентируется на рыночное соперничество. Зарплата и премия нередко зависят от результатов участия персонала в закрытом административном торге», — говорит Головщинский.

Эксперты единодушны в том, что правительству необходимо наконец признать, что стратегия экономического оздоровления депрессивных территорий Кавказа на основе инвестиций в инфраструктуру регионов, что называется, потерпела неудачу. Нужна не перенастройка, а новые варианты решений.

«Каждый целевой показатель в любой госпрограмме должен иметь конкретную фамилию, а не быть обезличенной функцией. Выделение денег из госбюджета при отсутствии персональной ответственности — вот что, к сожалению, приводит к неэффективности», — сказал «Газете.Ru» член экспертного совета по эффективности управления и производительности труда при комитете Госдумы Николай Калмыков.

Персональная ответственность чиновников за результат в том или ином виде присутствует, само наличие федеральных структур, ответственных за развитие Северного Кавказа, создает дополнительную ответственность, уточняет доктор экономических наук, руководитель Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов.

Однако заинтересованности отдельных федеральных ведомств в этом отношении недостаточно: необходимы консолидированные усилия и региональных органов власти, и бизнеса и, что немаловажно, необходимо деятельное участие местного населения для преодоления проблемы инфраструктурного отставания южных регионов, считает Климанов.

Критического пересмотра требует набор инструментов государственного управления. Нужно, например, активнее применять инструмент введения временной финансовой администрации по отношению к проблемным регионам, заключает Климанов.