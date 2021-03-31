Больше всего — Белоруссия: кто и сколько должен России

Топ-10 развивающихся стран с самым большим внешним долгом на конец 2019 года, согласно отчету МВФ, выглядит так: Аргентина, Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Россия, Таиланд, Турция и ЮАР. Оценка внешнего долга России совпадает с цифрами, который публиковал Центробанк на 1 января 2020 года — $490,8 млрд.

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Всемирный банк опубликовал отчет на основе данных о долговых обязательствах развивающихся стран, которые они передают в организацию. По данным Всемирного банка, которые представил экономист американского Института управления природными ресурсами (NRGI) Дэвид Михалый, в начале 1990-х Россия была на втором месте в списке доноров — благодаря кредитам СССР. Сегодня Москва занимает пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран. В статистике ВБ отражены не все долги: так, отсутствуют Ирак и Куба, пишет РБК. «Газета.Ru» направила запрос в Минфин РФ по этой теме.

По данным ВБ, крупнейшим должником России является Белоруссия — $8,1 млрд на конец 2019 года, это без учета еще $1 млрд, выделенного в 2020 году на основании межправительственного соглашения. Более $1 млрд на конец 2019 года были должны России Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.

Некоторые долги перед Москвой не обслуживаются уже много лет. В числе безнадежных должников, например, Афганистан ($849 млн) — с 2009 года, Камбоджа ($458 млн) — с 2007 года, Сирия ($525 млн) — с 2011 года, то есть с начала гражданской войны, которая все еще продолжается.

close David Mihalyi/NRGI

Также, судя по данным Всемирного банка, международный институт (вслед за украинским минфином) учитывает только долг Украины перед Россией на $0,61 млрд, образовавшийся за поставки газа: в 1997 году Москва и Киев договорились, что долг за поставки российского газа будет погашаться в безденежной форме путем ежегодного зачета $97,8 млн за аренду РФ базы Черноморского флота в Крыму. После событий 2014 года этот механизм перестал действовать, так как Россия денонсировала соглашение, подчеркивают на Украине. Москва также считает, что Киев обязан вернуть более $3 млрд по спорным еврооблигациям (долг образовался в декабре 2013 года), которые Россия выкупила при президенте Януковиче.

За последний год Россия выдала еще 211 млрд рублей госкредитов, пишет РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства. На 2021 год запланированы кредиты еще почти на 355 млрд рублей, причем осенью прошлого года правительство утвердило новые правила предоставления двусторонних госкредитов. Одна из целей — «формирование положительного имиджа РФ как ответственного международного кредитора и донора», а в числе принципов значится «экономическая и коммерческая целесообразность предоставления государственного кредита».

Как пояснили «Газете.Ru» эксперты, подавляющее большинство кредитов вне СНГ — это реструктурированные советские долги. Большая часть долгов «посвежее» — экспортные займы, которые Россия (или частные компании при обеспечении займа государством) выдавала странам на покупку российского вооружения, или под строительные проекты, или в качестве инвестиций в добычу полезных ископаемых.

«Выдача кредитов — это не помощь другим странам, а в первую очередь обеспечение своих оружейников или других экспортеров. Либо покупка влияния. Поэтому бухгалтерский подход редко доминирует»,

— прокомментировал доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Антон Табах.

«Таким образом создается внешний спрос на продукцию предприятий страны-кредитора со стороны правительства страны-заемщика. Широкое распространение такие кредиты получили в торговле вооружениями, аналогичные механизмы работают при строительстве крупных инфраструктурных проектов за рубежом», — пояснил управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Андрей Пискунов.

Оценить доходность таких кредитов крайне сложно, так как при их выдаче учитываются не только экономические, но и политические факторы, а отрасли, которые получают дополнительные заказы разнятся по своей маржинальности, пояснил эксперт НКР.