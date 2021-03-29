Год покупателя: у дилеров наладились поставки автомобилей

Ситуация с поставками автомобилей выровнялась, заявили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). В сообществе дилеров подчеркнули, что некоторый дефицит еще сохраняется, но уже идет на спад.

«Снижение уровня дефицита безусловно благоприятно для рынка, поскольку это вносит разбалансировку в работу предприятия и ослабляет персонал.

Появляется ненужный ажиотаж и напряжение. Понятно, что есть два негативных состояния рынка — это дефицит и перетарка, когда все склады забиты, а спрос низкий», – отметил в разговоре с «Газетой.Ru» президент РОАД Вячеслав Зубарев.

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В то же время собеседник издания заметил, что об окончательном выравнивании поставок новых автомобилей в ритейле пока говорить рано. Мировой автопром до сих пор испытывает перебои с получением полупроводников, на что накладываются перманентные карантинные ограничения в западных странах, останавливающие производство.

«И надо сказать, что покупательская способность не растет. Да, был отложенный спрос и ажиотаж, с постоянным повышением цен из-за падения рубля», — сказал Зубарев.

За январь-февраль 2021 года авторынок России сократился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 215,3 тыс. штук). А в феврале даже наметился небольшая положительная динамика (0,8% до 120 тыс. штук) в сравнении с тем же месяцем прошлого года, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ). В АЕБ ожидают, что более точную картину с учетом данных о продажах всех брендов даст именно март.

Директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский отметил, что определенный дефицит сохраняется, но «какое-либо резкое усиления» нехватки машин уже не фиксируется. Среди марок, которые в той или иной степени затронула эта тенденция, это, прежде всего, премиум: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Jaguar, Land Rover, Cadillac, Volvo. В массовом сегменте эта ситуация коснулась Chevrolet, Hyundai и Volkswagen, но опять же по моделям дорогого сегмента, близкого к премиальному, в массовом секторе таких проблем нет.

«Понятно, что дефицит не покинет российский рынок и в апреле. Непросто назвать конкретный период, когда ситуация окончательно придет в норму, но вероятнее всего, более заметных изменений с поставками по разным маркам можно ожидать ближе к лету этого года»,

– сказал «Газете.Ru» Каменский.

Ситуация с поставками уже стабильная, но все еще сложная, согласился генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

«Прямого дефицита автомобилей нет, но есть определенные модели или цвета, которых нет в наличии.

Такая ситуация по всем брендам — вряд ли вы найдете тот, у которого таких проблем нет. Безусловно, есть уникальность ситуации в каждом бренде по моделям, по классам или по опциям. Но если смотреть в целом, то почти у всех автопроизводителей в ограничениях такие опции, как пневмоподвеска, новые приборные панели, комплектующие сидений (вентиляция и прочее)», — сообщил «Газете.Ru» Ольховский.

По его словам, спрос изменился — ушла волна ажиотажа, когда люди были готовы брать все в попытке сохранить свои накопления. Сейчас уже приходят покупатели с пониманием того, что автомобиль покупается не на один год и надо выбирать то, что действительно нужно. Покупают все модели, но объем спроса существенно снизился, сообщили в «Автодоме».

Одно из главных ожиданий автодилеров в этом году — запуск программ их поддержки со стороны импортеров.

Обычно это выражается в каких-либо бонусных программах для дилеров либо в маркетинговых акциях, которые позволяют автосалонам заманивать покупателей скидками. Однако до сих пор ничего подобного от импортеров не последовало, сказал Ольховский. По его мнению, негативное воздействие на вывод этих программ на рынок могло оказать решение Центробанка повысить ключевою ставку.

«Авторитейл не может работать в вакууме — действия регулятора меняют ландшафт рынка. Например, повышение ключевой ставки ЦБ может дать негативный сигнал рынку и отложить появление программ поддержки продаж», — пояснил глава «Автодома».

Если 2020 год был «годом продавца», когда автосалоны вели негибкую и несговорчивую политику, то сейчас вновь настает время покупателя, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Уже сейчас, если мы не говорим про какой-то эксклюзив, дилеры ведут себя совсем по-другому, нежели, к примеру, в сентябре прошлого года. Тогда они просто предлагали брать то, что есть, при этом в ряде случаев навешивали неадекватно оцененное допоборудование, которое, может, и не нужно было клиенту. Сейчас можно и нужно торговаться, жонглировать офертами других автосалонов перед менеджерами по продажам, теперь они будут гоняться за клиентом», — полагает Ифанов.