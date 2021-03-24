Российские бизнес-проекты лягут в основу образовательных программ

Ожидается, что именно этот практический кейс по проекту создания БЭМО затем будет использован для обучения студентов экономических специальностей российских и зарубежных вузов и программ MBA с целью разбора лучших практик управления активами, решения экономических и социальных задач, а также применения полученных знаний в своей будущей трудовой деятельности.

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Уникальность БЭМО

В подготовке кейса задействованы специалисты Ресурсного центра кейсов Высшей школы экономики. Для проработки учебного материала ими была изучена история строительства Богучанского алюминиевого завода и Богучанской ГЭС, а также проанализированы данные по развитию социальной инфраструктуры и потребности в кадрах. Еще в феврале специалисты вуза побывали на объектах БЭМО и смогли на практике увидеть работу алюминиевого завода, ГЭС и объекты социальной инфраструктуры, а именно построенные в поселке Таежный жилые дома для сотрудников, детсады, школы, медицинский центр и многое другое.

Выбор БЭМО (а этот проект был реализован еще в 2017 году) в качестве основы кейса далеко не случаен.

«Строительство ГЭС начиналось в условиях плановой экономики, когда «стройки века» не всегда соответствовали экономическим реалиям. Развитие энергетики – это фундамент для развития промышленности, но если она не развивается, то и лишние мощности не нужны, тем более, когда речь идет о таком сложном сооружении как ГЭС, — говорит зампредседателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин. — Хорошо, что в 2006 году строительство продолжилось. Идея Олега Дерипаски объединить ГЭС и алюминиевый завод логична: размещение энергоемкого производства вблизи от источника генерации экономически оправданно.

К тому же надо понимать, что это 2006 год, российская экономика на подъеме и конъюнктура позволяет инвестировать в большие проекты. В этом плане показательно, что Дерипаска и «РусГидро» все же достроили БЭМО несмотря на все сложности, хотя и 2008, и 2014 годы вносили свои коррективы».

Проект БЭМО позволяет взглянуть на прикладные бизнес-задачи под разными углами, что найдет свое отражение в кейсе.

«При реализации таких проектов у нас принято говорить о создании рабочих мест, о стимулах для экономики. И это правильно, ведь в итоге было создано порядка 10 тысяч рабочих мест: при строительстве и в период эксплуатации увеличилось и число жителей региона, и количество предприятий малого и среднего бизнеса на территории, а крупные российские предприятия получили заказы на оборудование (а на БоГЭС 50% оборудования отечественного производства). Но есть ещё один аспект - Богучанская ГЭС вырабатывает возобновляемую энергию, а значит и сокращает выброс в атмосферу значительных объёмов углекислого газа. Ежегодно предотвращается таким образом до 11,2 млн т выбросов СО2. С учетом современного алюминиевого завода (уже сейчас выпускающего 298 тысяч тонн, а с запуском второй серии будет 600 тысяч тонн - т.е. по сути седьмая часть всего российского алюминия) с рекордно низкими показателями выбросов мы получаем готовый «зеленый промышленный» кластер, который в современных условиях нужен российской экономике для поддержания конкурентоспособности в мире», - добавил Верещагин.

Эксперты в свое время также отмечали, что именно благодаря формату частно-государственного партнерства удалось сделать проект эффективным, достроить Богучанскую ГЭС с применением современных технических решений, а также построить основного потребителя электроэнергии - самый современный в стране алюминиевый завод.

Бюджет строительства БоАЗа составил почти 80 млрд рублей.

«Проект БЭМО уникален своим масштабом. Важно было не только построить крупнейшие системообразующие предприятия, но и создать инфраструктуру для качественной жизни людей. Ведь место расположения промышленных объектов удалено от крупных краевых центров, и по сути надо было создать современный город посреди тайги», — говорит Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group.

«Важны кейсы по успешным проектам именно в России»

По словам Курочкиной, благодаря найденным нестандартным решениям эта комплексная задача была эффективно решена. «Этот уникальный пример лег в основу учебного кейса, и студенты смогут не только детально разобрать шаги по его реализации, но и выработать дальнейшие пути развития как проекта БЭМО, так и других проектов», — уверена она.

Использование кейс-технологий уже доказали свою эффективность при обучении будущих специалистов, замечает в свою очередь Дмитрий Волков, замдекана Высшей школы экономики.

«Мировая практика показывает, что этот метод позволяет не только закрепить теоретические предметные знания, но и нестандартно и креативно подходить к решению задач, раскрывают творческий потенциал студентов. К сожалению, большинство имеющихся кейсов основаны на зарубежных примерах, поэтому для нас важно разрабатывать кейсы на основе событий в нашей стране, чтобы студенты были погружены в специфику российского бизнеса», — отметил первый заместитель декана Высшей школы бизнеса ВШЭ Дмитрий Волков.

Очевидно, что подобное сотрудничество вузов страны с крупнейшими российскими корпорациями, в данном случае с En+, помогает десяткам тысяч выпускников избежать так называемой «квалификационной ямы», когда полученных ими при обучении знаний хватает на год-два, а далее возникает определенная нехватка компетенций, которую сходу восполнить подчас оказывается совсем непросто.

Помимо кейсов

Развитие case-study – лишь одно из направлений образовательной деятельности En+, поддержанных общественным деятелем и бизнесменом Олегом Дерипаской.

Взять хотя бы Корпоративный университет En+ при «Иркутскэнерго», где происходит обучение по 75 программам и задействованы 200 преподавателей. Или программу развития кадрового резерва «Трансформация», где участвуют сотрудники с высоким потенциалом для повышения в должности, которые затем проходят обучение в Корпоративном университете, стажировку и целевую подготовку к новой должности, после чего попадают в кадровый управленческий резерв, получая таким образом первоочередное право на занятие более высоких должностей в компании.

Но примечательно и то, что со стороны En+ речь идет не о вложениях, которые сулят сиюминутную отдачу, а об инвестициях в человеческий капитал, окупаемость которых очевидна далеко не сразу. В этой ситуации можно даже говорить об инвестициях в популяризацию науки и создание научно-творческой среды для нового поколения.

В этом контексте стоит упомянуть деятельность Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС».

Он был учрежден Олегом Дерипаской в 2016 году для поддержки фундаментальной физики и математики в России. Главными его задачами определены трансформация отечественной научной среды, создание карьерных перспектив для учёных, развитие российской школы физики и математики.

Как известно, Фонд выделяет гранты на исследования и участие в международных научных программах, а также стипендии для студентов и гранты для преподавателей физического и механико-математического факультетов МГУ». «Российские школы теоретической физики и математики традиционно находятся на высоком уровне и пользуются авторитетом в мировом научном сообществе. Сейчас особенно важно поддержать молодых исследователей и их работу под руководством ученых самого высокого международного уровня», — так объясняется миссия Фонда.

Конкурс на стипендии и гранты для студентов и преподавателей физфака и мехмата МГУ, сотрудничество с которым недавно исполнилось 15 лет, ежегодно рассматривает более 200 заявок.

Помимо поддержки фундаментальной науки внимание уделяется и ребятам, еще не окончившим школу или гимназию.

Так, с 2014 года при содействии En+ в Иркутской области действуют энергоклассы «Успешный абитуриент», где полгода школьников готовят к поступлению на бюджетные и целевые места в Институт энергетики ИРНИТУ и Братский госуниверситет. Кстати, с 2018 года этот проект реализуется онлайн, что расширяет географию его участников).

В этом немаловажную роль играет научно-технический фестиваль страны для юных изобретателей «Робофест», который с 2009 года проходит при поддержке Олега Дерипаски.

Системный характер инициатив

Таким образом, поддержка образовательных программ на «полном цикле»: от школы до вузов и MBA позволяют формировать новую реальность в сфере образования, внедрять передовые мировые практики и создавать российский интеллектуальный продукт действительно мирового уровня.

А те студенты, кто будет учиться по кейсам, подобным БЭМО, в конечном итоге вполне могут пополнить команду En+, как и 1200 выпускников средних и высших учебных заведений, которых компания уже трудоустроила.