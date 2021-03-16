Работодатели сэкономили на добровольном медстраховании

В 2020 году российские страховщики собрали на рынке ДМС 177 млрд рублей против 181 млрд рублей годом ранее, снижение составило 2%. Кроме того, свыше 10% страховых компаний были вынуждены уйти с рынка медицинских полисов, к концу года их число сократилось со 121 до 104, сообщает Страховой Дом ВСК со ссылкой на данные ЦБ.

Реклама

В ВСК отмечают, что компании, наоборот, удалось на падающем рынке нарастить сборы (на 27,5%), но для многих страховых обществ пандемия стала критичным испытанием. На рынке добровольного медицинского страхования на частных покупателей приходится лишь 10% от всех договоров, а остальные — корпоративные клиенты, отмечает руководитель «Блока Медицины» ВСК Юлия Галаничева. По ее словам, спрос на корпоративное страхование имеет низкую эластичность и отложенную реакцию из-за того, что корпоративные клиенты жестко ограничены бюджетами.

Неплохо закончила год и компания «АльфаСтрахование» (увеличение продаж на 17,5%), но там в основном продают ДМС крупным корпоративным компаниям. А они, по словам главы департамента «Медицина» Алисы Безлюдовой, в меньшей степени ощутили на себе последствия пандемии, чего не скажешь о малом и среднем бизнесе.

Экономический спад прошлого года привел к изменению отношения компаний к своим затратам, включая и то, что фирмы пострадавшие из-за пандемии сократили бюджет на ДМС,

соглашается управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхования» Наталья Харина. Собеседница подчеркивает, что в особенности эта тенденция отмечается среди компаний, которые ранее не предлагали социальный пакет с медицинской страховкой для сотрудников и планировали это сделать в 2020 году. Также на уменьшение интереса к страхованию повлияло открепление застрахованных клиентов в связи с сокращением штата, объясняет Харина.

Среди других причин снижения спроса на медстраховки — значительная волатильность курса рубля в прошлом году, отмечает начальник управления продуктов ДМС «РЕСО-Гарантии» Марина Черноморова. По ее словам, многие страховые компании не включали в пакет покрытие от новой коронавирусной инфекции, в связи с чем риски заболеваемости не повлияли на рост спроса на страховки.

Один из крупнейших российских порталов объявлений о поиске работы — SuperJob — зафиксировал, что на волне запретительных ограничений значительная часть компаний полностью отрезала весь социальный пакет, куда входит ДМС.

%«Это произошло по разным причинам: где-то люди разъехались по всей стране и московский полис для них стал неактуален, а региональный ДМС в природе пока не существует,

в других случаях объективно у компаний не было денег либо сами компании перестали существовать. Где-то сокращение штата служащих сделало корпоративные условия пакета ДМС невыгодными для покупки фирмами», — объясняет основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Иного мнения придерживается замдиректора департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» Ольга Купцова. Собеседница «Газеты.Ru» подчеркивает, что исторически в статистике по ДМС учитывались и продажи полисов страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) и путешествующих по России, ведь это тоже медицинское страхование. И их доля в общем объеме договоров добровольного медицинского страхования всегда была довольно большой.

«В прошлом году продажи ВЗР с апреля по понятным причинам значительно замедлились, и если в 2019 году в России на ВЗР приходилось 51% договоров ДМС, то в 2020-м — 35%.

За счет этого сокращения уменьшилось и количество договоров и совокупные премии», — заметила в беседе с «Газетой.Ru» Купцова.

Для физлиц появились специальные продукты с защитой от COVID-19, однако большую часть расходов несло на себе государство, и сектор коммерческих услуг в этой сфере оказался очень узким, в основном в части проведения тестирования на коронавирус, сообщила она.

Тяжелый год

Страховщики сходятся во мнении, что в прошлом году трудности во многом были связаны с особенностью нового вируса, вынудившего кардинально пересмотреть принципы работы и взаимодействия с клиентами.

«Очень сложно было налаживать медицинскую помощь по COVID-19, по тестированию, были проблемы с плановыми госпитализациями, со стоматологией. Ряд клиник были закрыты или ограничили объем помощи.

Клиники переводились на работу с COVID-19 по ОМС, не предоставляли плановые услуги, их врачи не выезжали на дом к пациентами с симптомами ОРВИ.

Клиенты восприняли это как отказ страховой компании и требовали предоставления разного рода льгот за то, что не могли обращаться за плановой медицинской помощью», — рассказала «Газете.Ru» Марина Черноморова из «РЕСО-Гарантии».

Кроме того, сложно было продавать полисы из-за режима самоизоляции, и страховщики экстренно налаживали каналы онлайн-продаж. С началом проведения карантинных мероприятий все страховщики почувствовали снижение числа обращений клиентов.

«Однако во второй половине 2020 года так называемый «отложенный спрос» восполнил показатели выплат за оказанные медицинские услуги.

Что же касается структуры обращаемости за медицинскими услугами по ДМС, то она существенно не изменилась. Но при этом увеличилось количество вызовов врача на дом», — отметила Ольга Купцова.

В то же время, по словам эксперта, уменьшилось количество плановых госпитализаций — люди откладывают госпитализацию, опасаясь заразиться в стационарах. Однако обратной стороной отложенного спроса на плановые операции может быть повышение их стоимости в будущем.

Удаленные без ДМС

Страховые компании надеются, что ситуация со спросом на медицинские услуги изменится с окончанием пандемии. В страховом доме ВСК ожидают, что в 2021 году главным трендом в сегменте ДМС станут продажи телемедицины и программ страхования с франшизой.

«Мы настроены позитивно и прогнозируем оживление рынка ДМС и как следствие рост рынка в диапазоне 5-7% в сравнении с 2020 годом», — поделилась ожиданиями с «Газетой.Ru» Юлия Галаничева.

В то же время сейчас идет перестройка соцпакетов компаний, потому что бизнес вынужден решать проблему пустых офисов,

считает основатель портала SuperJob Алексей Захаров. Многие компании подбирали ДМС с поликлиниками в территориальной близости от офиса, чтобы сократить время отсутствия персонала на медпроцедурах. С переходом на удаленку, когда офис посещает десятая часть сотрудников, такая потребность пропала, полагает он.

«С начала режима самоизоляции опрос SuperJob показал, что уже около 10% служащих уверенно заявили, что уже никогда больше не выйдут работать в офис, ближе к прошлому лету опрос показал, что таких уже насчитывается 50%. Это все будет влиять на ДМС, не кардинально, но определенно, кто-то потеряет клиентов, а кто-то может и вырастет», — резюмировал Захаров.