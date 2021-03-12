Три машины — богатый: малоимущим семьям с детьми помогут точечно

Президент Владимир Путин накануне подписал указ о корректировке ежемесячных выплат нуждающимся в социальной помощи семьям с детьми от трех до семи лет. Эта поддержка входит в программу борьбу с бедностью в России. Решение было принято после того, как Минтруд получил большое число обращений от региональных властей и некоммерческих организаций, которые предложили вывести за орбиту получения этих денег семьи, доходы которых формально невысоки, но при этом в собственности есть существенное по российским меркам имущество, сообщает «Коммерсант».

Помимо этого предполагается, что объем выплат на детей с 1-го апреля в пересчете на одного ребенка вырастет до 75-100% прожиточного минимума при условии, что базовый размер выплаты не дает возможности семье выйти за черту бедности.

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Сейчас в среднем такая ежемесячная выплата на ребенка составляет 5,5 тыс. рублей, среди ее получателей порядка 4,7 млн детей в России. Выплаты производились с 1 июня прошлого года, в среднем они составляли половину от регионального прожиточного минимума, в общей сложности по этой программе уже израсходовано около 248 млрд руб. До корректировки программы условия получения денег были формальные — необходимо было предоставить справку-подтверждение о наличие «белой» зарплаты ниже принятого в регионе уровня бедности на семью.

В правительстве полагают, что из-за такого подхода часть денег получали ненуждающиеся граждане, чей доход находится в серой зоне. В прошлом году только в пяти регионах власти ограничивали доступ к программе по принципу имущественной обеспеченности.

В свою очередь региональные власти и НКО критиковали Минтруд за отсутствие разборчивости, что допускало к деньгам семьи с серыми и явно высокими доходами.

Кого считать бедным

Введены довольно конкретные критерии определения нужды. Так, бедной уже не признают семью, у которой есть несколько домов площадью более 40 кв.м на одного человека, а также если на одного человека приходится более 24 квадратных метров (в одной или нескольких квартирах). Если же помещение признано негодным для проживания, то статус малоимущих все же присвоят.

В то же время граждане могут иметь в единовременном владении квартиру, дом, дачу, земельный участок (не более 25 соток), гараж, новый легковой автомобиль (с множеством оговорок, ограничивающих всевозможные особые случаи), мотоцикл, трактор, сбережения порядка 200 тыс. рублей. В Минтруде уточнили, что годовой доход по вкладу в банке от процентов не должен превышать величину прожиточного минимума, сообщает «РИА Новости».

Таким образом, семьи у которых, к примеру, три автомобиля или несколько домов, уже не смогут претендовать на «детское» пособие.

Еще одно нововведение заключается в том, что семьи без каких-либо легальных доходов (пенсий, гонораров, стипендий, выплат по договорам) вообще не смогут получить деньги. Также в составе семей по новым правилам можно будет засчитывать студентов в возрасте до 23 лет, обучающихся очно, в качестве детей под опекой.

Экономике в помощь

Выдача денег малоимущим семьям даст положительный результат для экономики, уверен профессор социологических наук МГУ Дмитрий Земляков.

«Это, конечно же, не «вертолетные» деньги, поэтому эти выплаты полезны не только с социальной точки зрения, но и с макроэкономической. Адресная выдача денег положительно скажется на спросе», — пояснил «Газете.Ru» Земляков.

Желание властей тратить деньги на помощь адресно совершенно логично и оправдано, полагает директор региональной программы «Независимого института социальной политики» Наталья Зубаревич. Одновременно она выражает опасения насчет корректности реализации этой инициативы.

«Государство не умеет отслеживать теневые доходы, поэтому совершенно правильно принято решение определять необходимость помощи по имуществу», — сказала «Газете.Ru» Зубраевич. — В то же время стоило бы разъяснить в данном случае, что считается семьей и что считается домохозяйством.

В кавказских семьях, к примеру, на одном участке с родителями новые поколения детей строят свои дома, вот здесь как считать?»,

— отметила она.

Бюрократии станет больше

Есть малоимущие семьи, в которых взрослые члены не работают и ведут иждивенческий образ жизни, соглашается руководитель межрегиональной общественной организации «Аистенок» Лариса Лазарева. В то же время довольно много многодетных семей, в которых работает один родитель и его доход не дотягивает до прожиточного минимума в пересчете на члена семьи, в этом случае плавающая шкала выплаты — правильное решение, объяснила она.

«К сожалению, новые предложения могут привести к дополнительной бюрократизации процесса получения выплат.

Хотя говорят, что будет автоматизированный учет собственности, все равно есть риск, что на местах потребуется собирать справки об имуществе, ни к чему хорошему это не приведет», — предупредила в беседе с «Газетой.Ru» Лазарева.

Тем не менее действовавшие условия программы упрощали доступ малоимущим семьям к помощи. В «Аистенке» не знают примеров того, чтобы кто-то из родителей в таких семьях пытался выдать фиктивную справку о «белых» доходах за настоящую.

Несмотря на попытку государства бороться с бедностью семей, основной проблемой таких граждан остается отсутствие доступного жилья, убеждена Лазарева.

«Если выделяется земельный участок, к примеру, для семей, то дают его, как правило, в плохих районах, необеспеченных водопроводом и газом. Малоимущим и многодетным семьям нереально за свой счет провести коммуникации.

Есть случаи, когда несколько поколений живут в одном помещении и им просто не потянуть ипотеку», — сказала Лазарева из «Аистенка».

Вне сомнений регионы будут по-своему трактовать уровень достатка соискателей выплат, считает профессор МГУ Дмитрий Земляков. Ученый призвал не ожидать, что эта помощь решит проблемы малоимущих.

«У нас за чертой бедности огромная масса людей, да и средний уровень жизни, на самом деле, очень условный. Поэтому здесь не идет речи о том, что бедным дают удочку, скорее речь идет о помощи именно в сложной ситуации», — резюмировал Земляков.