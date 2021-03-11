От Чечни до самых до окраин: где могут продлить льготную ипотеку

В 24 регионах России можно было бы продлить программу льготной ипотеки. Об этом в интервью «Известиям» в четверг, 11 марта, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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Она назвала регионы, в которых льготная ипотека может быть востребована. Это ряд республик — Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Дагестан, Чечня, Ингушетия. А также Алтайский и Ставропольский края.

Крупнейший Московский регион среди потенциальных льготников не числится.

Зато указаны Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.

«Антикризисная программа должна быть свернута»

Глава ЦБ пояснила, по какому принципу стоит подбирать регионы для льготной программы. «Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса», — сообщила она. Иными словами, льготу стоит сохранить там, где построено много жилья, а спрос небольшой, ниже, чем в среднем по России.

Однако в целом льготную программу покупки жилья необходимо сворачивать, уже с июля этого года, уточнила Набиуллина.

Льготная ипотека, как антикризисная мера, была очень эффективна, считает Набиуллина. «Она позволила поддержать и людей в этот период, и строителей. Но — здесь наша позиция не изменилась — как антикризисная программа она должна быть свернута», — считает глава регулятора.

По ее словам, из-за льготной программы уже появились негативные эффекты для экономики и, в частности, для рынка жилья: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, перекладывается прежде всего в рост цен. «Мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья», — рассказала Эльвира Набиуллина.

Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом минимум 15% на покупку жилья в новостройках была принята в прошлом году, в разгар пандемии. Планировалось, что эта льгота будет действовать до ноября 2020 года, но позднее ее решили продлить. Ориентировочный дедлайн — до 1 июля этого года.

Нет партнера — нет жилья

Но при этом регулятор не против продления льготных программ для молодых семей или специалистов, добавила глава Центробанка.

Однозначно не стоит продлевать ипотеку на льготных условиях, например, в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае, считают в ЦБ. В столицах, например, квадратный метр подорожал в среднем на треть. По данным ЦБ, в этих регионах было реализовано 54% всех льготных программ. «На наш взгляд, здесь уже нельзя говорить об антикризисной роли льготной ипотеки», — добавила Набиуллина.

Глава ЦБ выразила надежду, что в ближайшее время не произойдет ухудшения структуры кредитных портфелей банков. Но важно постоянно отслеживать ситуацию, чтобы не реализовались риски финансовых пузырей и банкротств заемщиков.

Между тем, количество сделок по продаже залоговых квартир (после банкротств заемщиков) за три года выросло на 15%, зафиксировали в компании «Миэль». При этом должник по ипотеке обязан оплатить услуги организаторов торгов, исполнительные сборы, в итоге расходы на это могут достигать 10% от стоимости квартиры, отмечают эксперты.

И не факт, что на торгах жилье будет реализовано по лучшей цене. В редких случаях банки идут навстречу заемщикам и разрешают самостоятельно найти покупателей (без оплаты услуг аукциона).

В ЦБ ранее поступали предложения нормативно урегулировать вопрос продажи заемщиком недвижимости, находящейся в залоге у банка, сообщила Набиуллина. Идея требует проработки. «В целом я отношусь к такой перспективе положительно, поскольку в ряде случаев, если люди не могут выплачивать кредит, то могли бы выгодней продать жилье сами», — сказала она.

На дисбалансы в отдельных регионах на рынке жилья указывал и президент Владимир Путин. По его словам, цены на недвижимость в различных регионах растут, не хватает доступных вариантов квартир. И попросил обсудить, что необходимо сделать для выравнивания цен на жилье. Выполнить распоряжение поручено до 31 марта.

По данным ЦБ, у граждан по-прежнему остается высоким спрос на улучшение жилищных условий. Россияне в 2020 году досрочно погасили ипотечных кредитов на рекордные 1,9 трлн рублей, что больше аналогичного показателя 2019 года в 1,7 раза.

Власти рассматривают идею льготной ипотеки в качестве механизма повышения рождаемости. По данным аналитического центра НАФИ, россияне не хотят заводить детей по нескольким причинам. Одна из них — неудовлетворительные жилищные условия, а также сложное финансовое положение. На это указал каждый четвертый опрошенный. Другие причины — отсутствие достойного партнера. Почти половина россиян в возрасте от 18 до 45 лет сообщили, что не собираются заводить детей ни при каких льготных программах.