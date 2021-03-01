Больше помощи: бизнес запросит новые меры господдержки

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую льготную кредитную программу для поддержки бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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«Правительство продолжит оказывать помощь бизнесу из наиболее пострадавших отраслей. Одной из мер такой поддержки станет новая льготная кредитная программа «ФОТ 3.0», на которую будет направлено порядка 7,7 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

«ФОТ 3.0» придет на смену аналогичной льготной программе «ФОТ 2.0», действие которой закачивается 1 апреля. Она стала одной из самых востребованных мер поддержки малых и средних предпринимателей, помогая бизнесу в течение прошедших девяти месяцев сохранять рабочие места.

Воспользоваться льготой, которую можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до года, смогут компании из наименее восстановившихся отраслей, в числе которых — гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений.

В новой версии ставка кредита составит 3% против 2% ранее. При этом главное условие осталось неизменным: заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест во время действия кредитного договора.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с Владимиром Путиным говорил, что требование оставлять не менее 90% штата для половины предпринимателей оказалась «очень сложной задачей». В этой связи Титов попросил по возможности немного облегчить требования к получению кредита.

Во время проработки «ФОТ 3.0» напротив, рассматривался вариант введения условия увеличить объем персонала на 10% к декабрю 2021-го относительно начала года, однако такое предложение бизнес встретил без особого энтузиазма. По мнению преподавателя Школы бизнеса «Синергия» Андрея Сооляттэ, увеличение персонала на 10% применимо, скорее, в выигравших от коронакризиса отраслях, а им такая поддержка особенно и не нужна.

Требование увеличить штат на 10% гораздо более сложно для выполнения, чем сохранить 90%, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Если оставить штат в прежнем объеме можно, то на некоторых производствах увеличивать его количество просто невозможно», — замечает эксперт, объясняя это отсутствием мест и задач для новых сотрудников.

Андрей Сооляттэ считает, то более адекватным для выполнения уровнем было бы сохранение 80% персонала. Он напоминает о том, что в услугах или в проектных бизнесах есть естественная текучка: работодатели могут выполнять все требования по кредиту, но люди будут уходить туда, где больше платят.

В сложившейся ситуации новая программа поддержки бизнеса «ФОТ 3.0» справляется только с обелением штата — там, где раньше получали зарплату в конверте, оформляют в штат, получают хорошую статистику о сохранении занятости и претендуют на льготные кредиты,

отмечает генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«Деньги бизнесу нужны не на выплату МРОТ сотрудникам — они нужны на модернизацию производств, поиск новых рынков сбыта и развитие, так что в эффективность предложенных правительством мер верится слабо», — говорит эксперт. По ее мнению, в перечне мер жизненно не хватает продления налоговых каникул и отсрочек по страховым взносам, как это было в прошлом году, или хотя бы снижения ставки НДС для наиболее пострадавших отраслей.

«В итоге бизнесу приходится рассчитываться с долгами прошлого года и снова идти за деньгами в банки, в то время когда средств в обороте предпринимателей остается все меньше и меньше из-за просевшего спроса», — добавляет Ускова.

Вместе с тем, общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» подготовила ряд предложений по мерам господдержки малого бизнеса, передают ознакомившиеся с документом «Известия». Инициатива будет направлена в кабинет министров на этой неделе.

В предложения вошли такие меры, как повышение порога упрощенной системы налогообложения до 300 млн рублей, предоставление самозанятым права сдавать в аренду апартаменты, создание переходного налогового режима для отдельных отраслей. В документе также говорится о законодательном ограничении темпов роста тарифов и платежей, радикальном сокращении так называемого «перекрестного субсидирования» в электроэнергетике (когда корпоративная цена электричества больше, чем розничная, для населения) и других мерах.

У самих предпринимателей есть множество других предложений. «Наша сфера деятельности попала в категорию «особо пострадавших», однако затрат мы понесли существенно больше, чем получили поддержки», — замечает гендиректор сети клубов единоборств и фитнеса «F-lab» Екатерина Бухарова.

По ее мнению, эффективно было бы договориться об арендных каникулах (это самая большая статья затрат в нашем бизнесе) или частично субсидировать арендную ставку со стороны государства. Помогли бы и компенсации затрат на регулярное обновление средств индивидуальной защиты, дезинфекций посещения и установки рециркуляторов воздуха, добавляет предприниматель.

«Рестораны также попали в число наиболее пострадавших во время карантина. Многие (из нашего окружения таких более 50%) вообще не получили никакой господдержки, помимо отсрочки платежей по части налогов»,

— замечает владелец ресторана «Песнь моряка» Алексей Юдин.

Он считает, что самой весомой поддержкой для общепита было бы регулируемое снижение ставки аренды и льготное кредитование — безусловное, без сбора огромного пакета документов. Бизнесмен добавляет, что в вопросе выдачи субсидированных кредитов хотелось бы более человечного и менее бюрократического подхода.

Еще одно проблемное место — это своевременные расчеты госзаказчиков со своими поставщиками из МСП, замечает Андрей Сооляттэ. Решение этой проблемы могло бы ускорить экономику. Госэкономика занимает более 70% в нашей стране: затягивание расчетов со стороны государства вызывает цепную реакцию, которая в конечном итоге приводит к снижению маржинальности проектов и сделок для бизнеса, а далее – к снижению реальных располагаемых доходов населения, объясняет эксперт.

«Безусловно, проблемы бизнеса сейчас – это не только дорогое электричество, дорогие кредиты, высокая налоговая нагрузка, большинство предприятий несут убытки в первую очередь из-за падения покупательского спроса, так что кроме поддержания бизнеса на плаву льготными кредитами на ФОТ необходимо стимулировать спрос и покупательскую активность», — говорит Анастасия Ускова.

Пока же реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжают падать: еще минус 3,5% только по официальным данным Росстата в прошлом году, и уже минус 10% к показателям 2013 года. И это на фоне ежегодной инфляции в 4,9%, падения курса рубля и роста цен на некоторые категории продуктов на 100-200% за последние семь лет, приводит данные собеседница «Газеты.Ru».