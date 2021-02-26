Доля просроченных микрозаймов превысила треть всего портфеля МФО

Доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в январе достигла 37% от общего объема портфеля российских МФО. В этом же месяце в 2020-м и в 2019 году доля таких займов не превышала 30-31%, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс».

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В общей сложности объем просроченных долгов МФО в январе составил 66,4 млрд рублей — 5,4 млн ссуд или 42% от общего портфеля микрозаймов в количественном выражении, что также стало максимальными показателями за все время наблюдения.

Кроме того, за январь российские МФО выдали 1,9 млн займов на сумму 24,5 млрд рублей, показав рост в 12% и 15% соответственно относительно данных января 2020 года. По сравнению с тем же месяцем прошлого года за этот же период на 3% вырос и средний чек — до 13 096 рублей.

Стоит понимать, что различные микрофинансовые компании отличаются друг от друга по уровню риск-аппетитов, отмечает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Поэтому 37% — это усреднённый показатель, который может лежать в рамках бизнес-стратегий некоторых компаний. Доля просроченной задолженности в зависимости от МФО также может варьироваться, добавляет эксперт. К примеру, доля просрочки по займам свыше 90 дней в Webbankir существенно ниже – около 7%, сообщает генеральный директор финансовой онлайн-платформы Андрей Пономарев.

По данным НБКИ, в январе 2021 года доля просроченных микрозаймов свыше 90 дней от общего количества действующих микрозаймов составила 26,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем просроченных займов действительно вырос на 3,9 процентных пункта, однако критичным этот рост совершенно не является, уверяет директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Впрочем, по мнению шеф-аналитика TeleTrade Петра Пушкарёва, 37% уже действительно достаточно критичное для рынка микрозаймов значение, и было бы правильно задуматься над решением проблемы не только силами саморегулируемой организации, куда входит руководство самих МФО, но и на уровне правительства.

«Например, ещё пару лет назад в Казахстане, государство за свой счёт списало кредиты в пределах определённого потолка в эквиваленте около 50 тыс. рублей, но адресно, для многодетных семей или семей, где есть инвалиды, или где один из родителей — недавний воспитанник детдома», — рассказывает эксперт. Он считает, что без подобной программы правительственной помощи по социальному ли статусу, или по уровню доходов ниже прожиточного минимума на человека, долги могут на годы повиснуть мёртвым грузом.

Очевидные материальные проблемы в сочетании с двузначным ростом цен на базовые продукты, с новой индексацией тарифов ЖКХ, окончанием моратория на пени и штрафы, и завершение кредитных каникул, оставили болезненную дыру в кошельках наименее подготовленных к такому повороту событий граждан, которые как раз и являются наиболее частыми клиентами микрофинансовых организаций, подчеркивает Пушкарёв.

Несмотря на рост доли просроченных займов, его темпы все же находятся в допустимых значениях, считает Эльман Мехтиев. Он полагает, что здесь сыграли роль действия самих микрофинансовых компаний, которые в моменте смогли перестроить процессы и ужесточить скоринг во избежание массовых дефолтов.

Согласно прогнозу НАПКА, по итогам года доля просрочек снизится на 2-3 процентных пункта как за счёт улучшения финансового положения клиентов, так и за счёт роста самого портфеля. Андрей Пономарёв, опираясь на прогноз Минэкономразвития также считает, что 2021 год будет удачнее как для микрофинансового рынка, так и для экономики в целом.

В НБКИ взрывного роста или сокращения просрочки в микрофинансовом сегменте тоже не ждут:

«Тем более, что по причине краткосрочного характера микрозаймов показатель просрочки в данном сегменте розничного кредитования гораздо более волатилен в сравнении, например, с банковскими кредитами. Поэтому ежемесячные колебания просрочки могут быть достаточно существенными», — объясняет Алексей Волков.