«Это их решение»: власти ФРГ о выходе компаний из «Северного потока — 2»

Выход из «Северного потока — 2» немецких и американских компаний из-за санкций США — решение руководства этих предприятий. Об этом на брифинге заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает «РИА Новости».

«Это, конечно, всегда решение компаний», — подчеркнул он.

Ранее из договора с оператором газопровода Nord Stream 2 вышла дочерняя компания немецкой страховой группы Münchener Rück, перестраховывающая страховщиков. Кроме того, проект покинули еще не менее 17 компаний.

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Зайберт также подчеркнул, что руководство ФРГ выступает против односторонних американских санкций. По его словам, американская сторона, скорее всего, ознакомлена с позицией Берлина. Кроме того, заявил представитель немецкого правительства, для ФРГ всегда было важно участие в газовом транзите Украины, которая выступает против эксплуатации обходящего ее СП-2.

23 февраля представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что в США выступают против реализации «Северного потока — 2» как при экс-президенте Дональде Трампе, так и при нынешнем главе государства Джо Байдене. В Вашингтоне планируют продолжать следить за действиями организаций, причастных к строительству, и вводить новые санкции «в случае необходимости».

19 февраля глава МИД Германии Хайко Маас высказался о перспективе строительства газопровода «Северный поток — 2». По его словам, немецкие власти намерены способствовать завершению реализации данного проекта.

Проект СП-2 включает сооружение двух трубопроводов общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Они тянутся от российских берегов в Ленинградской области через Балтийское море до германского побережья.

В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу из-за строительства нового газопровода по дну Балтики. Лидеры Латвии и Литвы наряду с президентом Польши считают, что у строительства газопровода политические мотивы. Однако власти РФ и ФРГ неоднократно заявляли о сугубо экономическом характере трубы.

Власти США также стремятся не допустить «газового господства» России в Европе, поскольку сами заинтересованы в европейском рынке природного газа. Поэтому Вашингтон регулярно и остро критикует проект трубопровода «Северный поток — 2». 17 декабря заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что Вашингтон и впредь намерен вводить санкции против СП-2, чтобы остановить строительство газопровода.

«Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод. <…> Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект», — подчеркнул он. По словам Робинсона, остановка строительства СП-2 будет играть «ключевую роль» для улучшения отношений Америки и России.

«Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или стремимся к улучшению отношений с Россией, то необходимо прекращение и сдерживание пагубного влияния России», — отметил американский чиновник.

В конце декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США против газопровода «Северный поток — 2» не повлияют на заинтересованность Москвы и Европы в его реализации.

Он также добавил, что уже принятые ранее США санкции и новый пакет нацелены на максимально возможное усложнение строительства. «Мы не склонны гадать на кофейной гуще, у нас есть свои задачи, мы их решаем», — уточнил представитель Кремля. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что проект СП-2 будет завершен, несмотря на санкции.