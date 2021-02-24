«Без колебаний»: Госдеп готов к новым санкциям против «Северного потока — 2»

Госдепартамент США при необходимости готов принять новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил в ходе пресс-конференции руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Если будут основания для дополнительных ответных политических мер, мы без колебаний примем их»,— заявил Прайс журналистам.

Решение о введении новых санкций будет приниматься по мере завершения строительства или сертификации СП-2.

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«Наши действия дают хороший эффект», – добавил представитель Госдепа. 23 февраля Минфин США сообщил о расширении санкций на способное достроить «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Фортуна» и владеющую им компанию «КВТ-Рус».

Внешнеполитическое ведомство США объяснило неприятие Вашингтоном проекта «Северный поток — 2» обеспокоенностью растущим влиянием России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова такое заявление назвала признанием того, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции.

«Они <…> подчиняют законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств», — заметила Захарова.

Представитель МИД напомнила о заявлениях США о том, что экономику и энергетику нельзя политизировать.

«А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» — резюмировала она.

В Кремле считают, что противники газопровода «Северный поток — 2» хотят заставить Россию «расплатиться» за инспирированную США и ЕС ситуацию на Украине. Такое заявление в середине февраля сделал президент РФ Владимир Путин.

«Почему все так крутятся вокруг «Северного потока — 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине», — считает он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американские санкции «грубым давлением» на европейский бизнес и примером недобросовестной конкуренции.

У этого мнения есть сторонники и в Европе. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также замечал, что, угрожая санкциями против «Северного потока — 2», США пренебрегают правом и суверенитетом Европы. Он подчеркивал, что европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне. Попытки же США остановить строительство газопровода угрожают и европейским предприятиям.

Сейчас строительство СП-2 завершено более чем на 95%. Вице-премьер России Александр Новак ранее говорил, что проект будет закончен, несмотря на «деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки». Он также подчеркнул, что газопровод представляет собой коммерческий проект, который совместно с «Газпромом» реализуют иностранные компании, «которые заинтересованы в поставках газа из России».