«Совершенно неадекватные»: какие санкции предложил Госдеп против СП-2

Конгресс получил от Госдепартамента США список организаций, в отношении которых могут ввести санкции по «Северному потоку — 2». В него попали только российское судно «Фортуна» и его собственник — компания «КВТ-Рус», сообщает член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.

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Против судна и его собственника уже действуют ограничения, введенные администрацией бывшего президента США Дональда Трампа, напомнил Малккол.

«Проще говоря, сегодняшние санкции совершенно неадекватны. Намерения Конгресса ясны и не могут быть проигнорированы: обязательные предписания, принятые при двухпартийной поддержке в последних двух оборонных бюджетах, предназначены для того, чтобы остановить завершение строительства российского трубопровода «Северный поток — 2»»,

— отмечается в заявлении конгрессмена, опубликованном в Twitter. Он также указал, что введение санкций против «Фортуны» и «КВТ-Рус» не отвечают этому намерению.

12 февраля сенаторы призвали президента США Джозефа Байдена ввести новые санкции против строительства газопровода. Они отметили, что отношения с Германией важны, но позволить завершить проект будет «неконструктивным шагом». Ранее Госдеп США предупреждал европейские компании о вероятности очередного расширения санкций за содействие проекту газопровода «Северный поток — 2», писали в Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.

«Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно»,— отметил собеседник агентства.

Согласно заявлению Госдепартамента США от 17 декабря 2020 года, санкции против «Северного потока — 2» продолжат вводить вплоть до остановки проекта.

«Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект»,— говорил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон на конференции Атлантического совета. По его словам, уже введенные санкции работают. «Мы остановим этот трубопровод»,— добавил Робинсон.

Представитель Госдепа США также заявил, что остановка проекта в будущем сможет положительно сказаться на отношениях Вашингтона и Москвы. «Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или же стремимся к улучшению этих отношений, то для будущих американо-российских отношений ключевую роль будет играть прекращение и сдерживание враждебного влияния России, и мы должны остановить трубопровод»,— пояснил он.

1 января Сенат США проголосовал за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который предусматривает расширение ограничительных мер в отношении «Северного потока — 2». Он преодолел вето президента Дональда Трампа, и документ одобрили более двух третей членов верхней палаты. Под ограничения попали компании, которые способствуют «продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства» газопроводов, а также фирмы, предоставляющие услуги, средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

В воскресенье, 14 февраля, вице-премьер России Александр Новак заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» завершено на 95%.

«Компанией «Газпром» создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект»,

— сказал Новак в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что проект полностью соответствует европейскому законодательству, а наблюдаемые попытки ему помешать со стороны американских партнеров, желающих поставлять свой сжиженный природный газ в Европу, — это нерыночные методы конкуренции.

На вопрос о том, не случится ли так, что газопровод будет простаивать по завершении строительства, Новак ответил: «Я не думаю, что есть именно такие риски, потому что опять же в нем заинтересованы наши европейские партнеры».