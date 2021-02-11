МВФ — не указ: как ЦБ поступит с ключевой ставкой

Центральный банк на заседании в пятницу, скорее всего, проявит консервативный подход в отношении ключевой ставки. Так считают большинство экспертов, опрошенных «Газетой.Ru». Но эксперты считают, что вероятность изменения текущей ставки (4,25%) довольно высокая. Причем изменение возможно как вверх, так и вниз.

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В прошлом году ситуация в экономике из-за пандемии была однозначно тяжелая и регулятор без колебаний снижал ставку для стимулирования банковского кредитования. Ключевая ставка была снижена беспрецедентно с 6,25% до 4,25% и остается таковой до сих пор. В этом году на фоне ослабления рубля, роста инфляции и отказа от второго локдауна Центробанку придется маневрировать.

Масла в огонь на днях подлил МВФ. Фонд посоветовал российскому регулятору снизить ставку, причем сразу на половину процента. В этом случае она опустится до нового исторического минимума. Эксперты фонда утверждают, что такое снижение было бы вполне оправданным, поскольку это подстегнет экономический рост.

А неизбежным в таком случае ослаблением рубля и ростом инфляции можно пренебречь.

Банку России сейчас «логичнее всего взять паузу», считает гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. Но ненадолго: до конца марта, чтобы оценить динамику инфляции и инфляционных ожиданий.

Нажать на паузу

Эксперт объяснил, почему именно сейчас не стоит прислушиваться к рекомендации МВФ, а желательнее для бизнеса оставить ставку, как есть.

«В России реальные процентные ставки на самом деле отрицательные. Реальная доходность — это номинальная доходность минус инфляция. А инфляционные ожидания крайнее высокие. Дальнейшее снижение ставки, как того хочет МВФ, запустит новую волну бегства в доллар и отток капитала из России», — говорит Лосев.

Более того, если держать активы в рублевых финансовых инструментах станет бессмысленно, это еще больше усилит проблемы недостатка внутренних инвестиций, инфляционных ожиданий, сокращения располагаемых доходов населения и невозможности долгосрочного планирования бизнеса в России.

«Но с точки зрения МВФ последствия снижения ставки Банком России помогут американскому рынку получить дополнительную долларовую ликвидность из России и притормозят подъем российской экономики», — считает Лосев.

Прежде чем принимать решение о ставке действительно стоило бы посмотреть, продолжится ли рост инфляции, согласен доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

Эксперт считает, что сейчас инфляция растет (прежде всего — продовольственная) из-за ослабления рубля. «Обычно этот эффект ослабевает за период примерно в 1-2 квартала», — уточняет Хестанов.

При этом он предлагает не переоценивать значимость ключевой ставки для банковского сектора.

«В условиях низкой (по российским меркам) ставки ее изменение не сильно влияет на экономику. Влияние внешних факторов и бюджетной политики — много сильнее», — говорит Хестанов из РАНХиГС.

Он также не видит риска для разгона инфляции со стороны ожидаемых сейчас новых мер господдержки, которые могут быть объявлены главой государства в феврале в послании Федеральному Собранию. «Скорее всего, предполагаемые меры господдержки не окажут большого влияния на инфляцию и не потребуют существенной корректировки денежно-кредитной политики», — заключает Хестанов.

Цены на продовольствие уже не остановить

Годовые темпы инфляции возросли с 4,9% год к году на конец декабря 2020 года до 5,2% на конец января текущего года, напоминает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. Не исключено, что цены продолжат рост, что так или иначе придется учитывать регулятору уже в ближайшее время.

«Основным проинфляционным фактором выступает риск продолжения существенного роста мировых цен на продовольствие. Индекс мировых цен на продовольствие по методике Всемирного банка непрерывно растет в течение последних 6 месяцев и в январе 2021 года вырос на треть относительно среднего уровня цен в 2019 году», — отмечает Петроневич.

Необходимость в снижении ставки есть, уверен начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский. «Сейчас сложилась ситуация, отлично подходящая для снижения ставки. С одной стороны, дезинфляционные риски по-прежнему превалируют, но по итогам года можно ожидать, что инфляция окажется ниже целевого значения ЦБ в 4%. С другой стороны, темпы экономического роста при сохранении текущей политики, скорее всего, окажутся ниже потенциальных, поэтому нужно смягчение регулирования», — говорит Заверский.

По словам эксперта, ЦБ придерживается максимально консервативной политики, и в некоторых случаях это хорошо для финрынка. Но на этапе, когда нужна мобилизация всех имеющихся ресурсов для выхода из кризиса, и для последующего выхода на траекторию устойчивого роста, такой подход создает немало проблем.

«В частности, одна из ключевых проблем сейчас для российской экономики, для правительства — это дефицит инвестиций, и эту проблему без более активной позиции ЦБ решить нельзя», — говорит Заверский из ИКСИ.

Но полноценной синхронизации политики ЦБ и политики правительства не происходит, поскольку они преследуют разные цели. ЦБ пытается ограничить сферу своей ответственности инфляцией и безработицей, а правительство ориентировано на социально-экономическом развитие страны в целом, и периодически эти цели вступают в конфликт, особенно когда ЦБ старается своими мерами сдерживать расширение внутреннего спроса, добавляет эксперт ИКСИ.

«Wait and see»

Для снижения ключевой ставки ЦБ момент сейчас неподходящий, так как инфляция не стабилизировалась, уверена руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая.

«А аргументы МВФ «за» снижения ставки регулятором основаны на ожиданиях, что по мере отмены ограничительных мер спрос в российской экономике будет восстанавливаться слабее, чем предложение, из-за чего инфляция к концу года отклонится вниз от целевого уровня ЦБ в 3,5-4%», — говорит Беленькая, добавляя, что МВФ отнесется с пониманием, если ЦБ РФ проявит осторожный подходу «wait and see» (подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация).

Санкционные и политические риски также снижают возможность для ЦБ смягчать ключевую ставку. По мнению эксперта, в качестве основного сценария сейчас рассматривается возможность новых персональных санкций со стороны США и ЕС, что для рынка не представляет угрозы.

«Однако нельзя полностью исключить и более серьезных вариантов санкций (в частности, на рублевый госдолг), что может привести к усилению продаж ОФЗ со стороны нерезидентов и ослаблению курса рубля»,

— заключает эксперт «Финам» Беленькая.

Если государство пойдет на заметное увеличение бюджетных расходов (Reuters оценивал готовящийся пакете мер социальной поддержки в 500-580 млрд рублей), то вероятность дополнительного снижения ключевой ставки в этом году сократится. Более того, возможен более ранний переход к ее повышению, добавляет Беленькая.

«После пика по инфляции в феврале в 5,3-5,4% ждем замедления инфляции до 3,4-3,6% по итогам 2021 года. Предпосылок для снижения ставки пока нет», — категоричен директор по инвестициям компании Lockoinvest Дмитрий Полевой.

Текущий прогноз Института «Центр развития» НИУ ВШЭ по инфляции на конец 2021 года составляет 4–4,1%. По прогнозу эксперта НИУ ВШЭ Игоря Сафонова, приросты цен продолжит оставаться повышенными до середины года и ЦБ, скорее всего, возьмет паузу, как минимум, до очередного заседания совета директоров 19 марта.