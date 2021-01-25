Комплексный подход: как в России борются с выводом денег за границу

Минюст и Банк России рассчитывают закрыть такую возможность, как перевод денег по исполнительным листам. Оба ведомства вкупе с участниками рынка готовят проект закона о запрете перевода денег по таким документам сразу на счета за границей, пишет РБК со ссылкой участников обсуждения, а также на неназванного сотрудника Минюста. Если идея будет реализована, то для получения компенсации по исполнительному листу организация или гражданин будут обязаны обладать счетом в отечественном банке.

Это правило будет касаться и нерезидентов.

Такие инициативы, предполагающие внесение изменения в законодательство, обсуждались еще зимой 2019 года, о подготовке соответствующего законопроекта сообщал «Коммерсантъ». Однако тогда эту инициативу раскритиковали, но сейчас работа продолжается, сказал изданию представитель Минюста.

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«Предыдущую редакцию документа рассматривать в правительстве не стали, поскольку для решения проблемы требуется комплексный подход. Сейчас к этому вопросу вернулись», — пишет РБК, ссылаясь на источник, знакомый с ходом дискуссии. О возобновлении работы над законопроектом также сообщил и представитель Центробанка.

В Минюсте полагают, что внесение изменений в законодательство минимизирует зарубежные переводы, которые совершаются в интересах «недобросовестных взыскателей» для отмывания крупных денежных сумм и уклонения от уплаты налогов.

В Центробанке в свою очередь подчеркнули, что изучаются методы «комплексного изменения в законодательстве» для прекращения любых сомнительных операций посредством исполнительных листов. Информацию об ограничении возможности зарубежных транзакций по исполнительным документам регулятор оставил без комментариев.

Ранее ЦБ РФ и Росфинмониторинг отмечали, что исключить обналичивание и отмывание денег через исполнительные листы весьма затруднительно. В прошлом году, несмотря на ограничения вызванные коронавирусом и последовавшим кризисом, этот инструмент вывода денег стал еще популярнее, рассказывал директор департамента финмониторинга Центробанка Илья Ясинский.

С января по сентябрь 2020 года общая обналиченная масса денег через этот канал увеличилась в 1,9 раза, сообщал эксперт.

«Даже если банк сомневается в подлинности исполнительного документа и считает просьбу клиента о переводе подозрительной, он не может отказать ему в проведении операции на основании закона «О противодействии отмыванию» (115-ФЗ)», — приводит газета высказывание партнера юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимира Ефремова.

Если взысканные деньги сперва зачислятся на счет в российском банке, а затем уже будут переведены на зарубежные счета, то кредитная организация имеет право квалифицировать это как отдельную транзакцию и блокировать, вызывающий сомнение перевод, говорит Ефремов. Хотя он и соглашается, что рациональное зерно в предложении ЦБ и Минюста есть, но считает, что их инициатива позволит лишь частично снизить риски утечки денег из страны.

Дорога, по которой уходили за границу российские миллиарды долларов, возможно и будет перекрыта, но лазейки-то никуда не денутся, указывает член генерального совета «Деловой России» Сергей Пронин. Да и перевод денег по фиктивным исполнительным документам внутри страны остается возможным до той поры, пока у кредитных организаций не появится возможность блокировать такие проводки.

«Пока этого не будет сделано, мошенники всех уровней

при попустительстве или даже пособничестве коррумпированных судей, нотариусов и сотрудников ФССП (Федеральной службы судебных приставов)

будут продолжать, кстати нарастающими темпами, «отмывать» и выводить в «тень» денежные средства со всеми вытекающими отсюда последствиями», — предполагает Пронин.

Предложение Минюста, возможно, и сработает при условии, что эта мера будет сочетаться с другими решениями, уверен заместитель руководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов.

«Сейчас вся ответственность по оценке мошенничества лежит на банке, неважно, куда идет перевод по исполнительному листу.

Проблему нужно решать комплексно, а не просто ограничениями на перевод денег по исполнительным листам на счета за рубежом.

Средства по таким документам должны не просто попадать в российский банк, должен быть решен вопрос контроля за процессом взыскания со стороны ФССП», — цитирует Наумова РБК.

В свою очередь затруднение переводов по исполнительным листам больно ударит по бизнес-процессам российских компаний, считают эксперты. С одной стороны есть недобросовестные предприниматели или группы лиц, но с другой стороны есть порядочные организации, которые используют инструмент исполнительных листов по назначению. И таких компаний большинство, считает Ефремов.

«Вводить ограничения для всего рынка из-за отдельных недобросовестных игроков контрпродуктивно», — резюмировал он.

Не поддерживают идею Минюста и в «Деловой России». Там указали, что от очередного ужесточения пострадают в первую голову добросовестные взыскатели. В бизнес-организации «Опора России» считают, что мера несет риски для бизнеса.

«Задача противодействовать отмыванию денег и выводу их за рубеж, безусловно, важная, но если мы говорим о многих иностранных контрагентах, то они и так не в восторге от эффективности системы исполнительного производства в России», — заметил глава ассоциации «Опора России» в Пекине Александр Зайнигабдинов.