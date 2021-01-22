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Неурожай и рост цен: на прилавках может появиться картофель класса «эконом»

В России предложили продавать картофель «экономкласса»

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Илья Наймушин/РИА «Новости»
Производители картофеля предлагают ритейлерам начать продавать корнеплоды меньшего калибра как товар класса «эконом» под предлогом стабилизации цен на базовые продукты. Как утверждают участники рынка, для конечного потребителя такая продукция будет на 15–20% дешевле.
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Картофельный союз выступил с предложением ввести в ассортимент торговых сетей картофель «экономкласса» — калибром от 35 мм до 55 мм, передает «Коммерсант», ссылаясь на слова одного из участников рынка и подтверждение руководителя аппарата союза Татьяны Губиной. По ее словам, отраслевая организация направила свои предложения в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС).

20 января на заседании в Минсельхозе обсуждался резкий рост стоимости картофеля — за год средние цены повысились на 40%, в частности, по причине снижения урожая. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2020 году объем урожая картофеля снизился на 10%, до 6,8 млн тонн относительно 2019 года.

Обычно ритейлеры предъявляют высокие требования по калибровке для каждой партии картофеля, и фермерам приходится сортировать корнеплоды по размерам. Однако, если начать фасовать несортированный картофель, производители смогут экономить на этапе упаковки до 50%, что поможет стабилизовать цены, заметила Губина.

Такую инициативу поддержал крупный производитель картофеля и овощей «АФГ Националь». Там «Коммерсанту» рассказали, что данное предложение позволит ввести в торговый оборот существенный объем качественного картофеля, который сейчас выпадает из него по причине нестандартного размера. В «АФГ Националь» уверены, что это поспособствует ограничению роста себестоимости продукта. Цена на картофель меньшего калибра на 15–20% ниже, уточнил источник издания на рынке.

В АКОРТ заявили, что считают целесообразным провести переговоры о коммерческих условиях поставок картофеля классом ниже, отметив, что
подобные переговоры уже ведутся некоторыми ритейлерами. В Минсельхозе отметили, что включение картофеля калибром 33–55 мм в ассортимент сетей позволит, в частности, расширить предложение продукции для потребителей.

В сети «Верный» «Коммерсанту» рассказали, что не получали предложение производителей, но при этом добавили, что уже реализуют картофель калибром 35–55 мм, и он пользуется спросом у покупателей. В «О'кей» изданию сообщили, сеть получала такие предложения от трех поставщиков, однако договоры с ними заключать не стали.

Недостаток своего картофеля на рынке уже приводит к росту зарубежных поставок. Согласно данным ИКАР, в сентябре—ноябре импорт картофеля вырос с 3,6 тыс. до 15 тыс. тонн год к году. Цифры могут казаться незначительными, однако речь идет о периоде в сезон, когда российского картофеля обычно хватает, отметил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

По прогнозу ИКАР, в феврале мы увидим высокие объемы импорта, что вызывает дальнейший рост цены, которая уже достаточно высока из-за девальвации рубля. В пресс-службе «Верный» изданию подтвердили, что в феврале в сети появится картофель из Египта, по цене вдвое дороже.

Вслед за «эконом-картофелем» в российских супермаркетах могут появиться дешёвые кривые огурцы, рассказал «Газете.Ru» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Он отметил, что в настоящее время торговые сети выбраковывают огурцы нехарактерной формы, но вопрос изменения стандартов уже находится в проработке.

«Сейчас сети такие огурцы не берут, хотя они такие же по качеству и по вкусу. Мы такие огурцы вынуждены либо списывать, либо выбраковывать, либо отдавать на рынки, где их прекрасно покупают. Мы же в теплице не болванки штампуем: огурцы не могут быть одинаковыми,

— обратил внимание эксперт. — И сегодня мы готовы оставить огурцы калиброванные как некий премиальный продукт. Для кого-то не важна форма: если человек в салат покупает, он может и кривой огурец порезать спокойно, но купить его гораздо дешевле, чем прямой. Пускай у покупателя будет выбор: кто-то готов переплачивать за красоту, кто-то не готов». Прямые же огурцы начнут считаться «премиальными», добавил Глушков.

Вопрос роста цен на продукты питания остается одним из самых актуальных с момента совещания Владимира Путина от 9 декабря, на котором он обратил внимание на подорожание ряда базовых товаров. Глава государства оценил это как попытку подогнать внутренние цены под мировые, отметив, что ситуация с коронавирусом и ослабление рубля в этой ситуации не играют никакой роли.

Так, правительство взялось обсуждать комплекс мер по стабилизации цен. В результате на подсолнечник и зерно появилась экспортная пошлина, ввели квоту на поставку зерновых культур за рубеж, было подписано соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Кроме того, Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольственных приняли решение зафиксировать предельные розничные цены: на подсолнечное масло — 110 рублей за литр, на сахар — 46 рублей за килограмм. Как утверждает Минпромторг, после фиксации стоимости товаров в стране больше нет предпосылок для увеличения цен на социально значимые продукты.

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