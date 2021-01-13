Bank of America: победа Байдена может помочь российской экономике

Россия в 2021 году по-прежнему рискует вновь оказаться под санкционным ударом США, однако победа демократа Джо Байдена может принести с собой и положительные изменения в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом сообщается в аналитическом прогнозе Bank of America, передает РБК.

Новая администрация Штатов может более конструктивно подойти к двусторонним отношениям, благодаря чему у российских активов может вырасти рыночная цена. Позитивный эффект это окажет и на рынок — однако нужны конкретные изменения.

Джо Байдену предстоит полностью «переизобрести» подход к санкциям и выработать целостную стратегию. Америка не может просто вернуться к статус-кво, который был до президентства Дональда Трампа.

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Сейчас отношения РФ и США находятся «практически на дне», и дальнейшее их ухудшение без угроз всему миру практически нереально, полагают в BoA. Поэтому байденовской администрации стоит стать более гибкой. Эксперты банка ждут, что политика Вашингтона станет более предсказуемой и менее напряженной. Однако новая «перезагрузка» — как при президентах Дмитрии Медведеве и Бараке Обаме — в отношениях с Кремлем вряд ли возможна, убеждены они.

«Подчеркну, что мы не говорим, что речь идет о радикальном улучшении отношений с Россией. <...> Эти отношения становятся более традиционными, более предсказуемыми и, надеемся, более стабильными», — заявил главный экономист BoA по России и СНГ Владимир Осаковский.

Важным направлением для улучшения отношений может стать продление договоренностей по разоружению, закрепленных в договоре СНВ-3. В этом заинтересованы обе стороны. Пространством для конструктивного диалога может стать и ситуация с ядерной программой Ирана.

Ухудшить отношения РФ и США могут любые события, подобные отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, если в участие в них Москвы будет подтверждено, считают в BoA. Напомним, РФ отрицает обвинения Великобритании в химатаке. Именно сфера геополитики остается для России направлением, где вероятнее всего могут возникнуть внезапные негативные факторы.

По итогам 2021 года аналитики BoA ожидают от российского ВВП восстановления темпов роста до +3,4% после падения в 2020 году на 3,8%. Полностью на докризисный уровень российская экономика вернется лишь в 2022 году.

Газета New York Times ранее отмечала, что несмотря на выраженную антироссийскую риторику, Байдену придется сотрудничать с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Это необходимо для решения многих ключевых для будущей американской администрации задач, среди которых — контроль над вооружениями, борьба с изменением климата и пандемией COVID-19, стабилизация ситуации на Ближнем Востоке, считает экс-директор Совета нацбезопасности США при Трампе Фиона Хилл.

Таким образом, сообщалось в материале, к России нужен двойственный подход. С одной стороны, Вашингтон пытается сдерживать амбиции Кремля, одновременно взаимодействуя с ним для решения международных проблем.

Одним из важнейших моментов для администрации Байдена будет продление ДСНВ. Влезать в дорогую гонку вооружений Вашингтон при демократах вряд ли захочет, заявила Хилл со ссылкой на экспертов, и поэтому, скорее всего, придется стабилизировать отношения для достижения приемлемого компромисса.

В начале декабря Джо Байден сообщил телеканалу CNN, что после инаугурации хочет изменить подход к внешней политике, сделав его многосторонним, привлекая союзников «для решения вопросов с Россией и Китаем».

Байден также обвинял действующего президента США Дональда Трампа в некомпетентном подходе к внешней политике. «Посмотрите, что он делает — сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза всем нашим друзьям», — говорил представитель Демпартии.

24 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не может рассчитывать на динамичное улучшение двусторонних отношений с Соединенными Штатами после инаугурации нового президента США. По словам чиновника, кто бы ни оказался в Белом доме, оснований для быстрого налаживания отношений не будет. Российский дипломат объясняет такое положение инерционностью подходов к России, заложенной в доктринальных документах США и рядом принятых при Трампе документов.