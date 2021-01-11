«Жестче, чем Трамп»: в Швеции боятся «газовой войны»

Президентство Джо Байдена в США положит начало «газовой войне» из-за трубопровода из России в Европу «Северный поток-2», сообщает шведское издание Svenska Dagbladet.

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Как уверены в Стокгольме, демократ будет относиться к СП-2 «даже жестче, чем Дональд Трамп».

Еще будучи вице-президентом Байден сказал, что из-за трубопровода, проходящего по дну Балтийского моря, Европа «станет еще более зависимой» от российского газа.

Лучшей альтернативой он назвал поставки сжиженного природного газа из США.

В статье отмечается, что вопрос о трубопроводе для Швеции уже решен, поскольку правительство королевства уже одобрило его прокладку через шведскую экономическую зону.

Шведские компании в проекте не участвуют, поэтому американских санкций им опасаться не стоит, однако США оказывают давление на все страны, которые затрагивает СП-2, в том числе — на Швецию, приводит ФАН слова заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой.

Сам факт публикации такого материала в шведских СМИ эксперт связала с внутриполитическими процессами в Швеции.

«Там есть и свои «ястребы» (если только местных крикунов, которые существуют везде, можно назвать «ястребами»), которые требуют увеличить оборонный бюджет своего маленького королевства на борьбу с мифической российской угрозой, а также отчисления в НАТО», — добавила аналитик.

По ее словам, единственным способом для США продолжать присутствовать на европейском рынке энергоносителей является поставка газа бесплатно или почти бесплатно, как это было в начале лета прошлого года.

Осенью прошлого года премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что Стокгольм уже принял все решения по поводу строительства СП-2, сообщал Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В 2018 году Швеция выдала разрешение на строительство трубопровода. Оно должно остаться в силе, так как отмена сделки нарушит международное право, отметил Левен.

Он добавил, что для шведской стороны важно, чтобы международное право соблюдалось.

В декабре 2020 года Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на грядущий год поправки, согласно которым санкции против СП-2 будут ужесточены.

Рестрикции будут обращены на страховые фирмы и компании в сфере сертификации, без которых невозможно получить разрешение на строительство в ЕС. Под натиском американских властей оказались также компании, занятые в области модернизации судов и инфраструктуры проекта.

Глава Госдепа Майкл Помпео выразил мнение, что сланцевый газ США — это «лучший способ надавить» на Москву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции недобросовестной конкуренцией.

Комментируя происходящее, вице-премьер РФ Александр Новак говорил РБК, что проект СП-2 будет реализован с поддержкой европейских государств и компаний. По его словам, «санкционная дубинка» США всегда ратует за то, чтобы была конкуренция, но использует при этом нерыночные инструменты.

«Санкции США задержат запуск проекта, но не остановят его завершение. В конечном счете, Москва с помощью Берлина найдет способы обойти рестрикции», — приводит Financial Times мнение директора по работе с Европой консалтинговой компании Eurasia Group Наз Масрафф.

Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер ранее сообщила, что в Брюсселе готовят единый ответ на санкции против СП-2. Как пояснил Эдерер, единая позиция Евросоюза была сформулирована главой евродипломатии Жозепом Боррелем, который назвал односторонние санкции США против СП-2 прямым нарушением международного права.

В Еврокомиссии также заявили, что выступают против санкций третьих стран в отношении европейских компаний, ведущих законный бизнес.

Президент РФ Владимир Путин обещал в январе 2020 года, что СП-2 будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин уверен, что СП-2 будет достроен к середине лета 2021 года, если не произойдёт ничего «экстраординарного».

По мнению замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, к этому времени газопровод уже могут ввести в эксплуатацию, сообщает НСН.