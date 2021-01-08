Обойти санкции: в ФРГ учредили фонд для защиты «Северного потока — 2»

Фонд в защиту проекта «Северный поток — 2» должен будет продвигать экологические проекты и инициативы в защиту окружающей среды. Как сообщает Zeit Online, он был создан решением парламента Мекленбурга — Передней Померании.

Премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг заявила, что у фонда будет возможность помочь достроить газопровод. Его смогут использовать заинтересованные компании в обход американских санкций.

Среди всего прочего, фонд СП-2 будет помогать приобретать различные компоненты и оборудование, нужное для завершения строительства. Участники фонда будут использовать его структуру для взаимодействия между собой, что должно защитить их от санкций США. Структура весьма респектабельная — ее почетным председателем станет экс-глава правительства Мекленбурга-Померании Эрвин Зеллеринг.

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Защита СП-2 от ограничительных мер Вашингтона активно обсуждается в ФРГ. 7 января глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст призвал Евросоюз согласовать меры для защиты газопровода.

«Германии и ЕС по-прежнему необходимо согласовать меры, с помощью которых они могут защитить себя в будущем от государств, которые пытаются отстоять свои экономические интересы с помощью санкций, противоречащих международному праву», — заявил Эрнст.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее говорил РБК, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет реализован с поддержкой европейских государств и компаний. По его словам, «санкционная дубинка» США всегда ратует за то, чтобы была конкуренция, но использует при этом не рыночные инструменты.

Президент РФ Владимир Путин пообещал в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

В декабре 2020 года Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на грядущий год поправки, согласно которым санкции против газопровода «Северный поток — 2» будут ужесточены.

Рестрикции будут обращены на страховые фирмы и компании в сфере сертификации, без которых невозможно получить разрешение на строительство в ЕС. Под натиском американских властей оказались также компании, занятые в области модернизации судов и инфраструктуры проекта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции недобросовестной конкуренцией.

Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер ранее сообщил, что в Брюсселе готовят единый ответ на санкции против «Северного потока — 2». «Европейская комиссия работает над «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС». Оно <...> заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС», — подчеркнул дипломат.

Как пояснил Эдерер, единая позиция Евросоюза была сформулирована главой евродипломатии Жозепом Боррелем, который назвал односторонние санкции США против СП-2 прямым нарушением международного права. В Еврокомиссии также заявили, что выступают против санкций третьих стран в отношении европейских компаний, ведущих законный бизнес.