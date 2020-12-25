Без мигрантов не получается: как власти будут решать проблему безработицы

Восстановление занятости будет одним из приоритетов экономической политики правительства в следующем году. Об этом выступая в пятницу 25 декабря в Совете Федерации сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

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Он отметил, что рынок труда «постепенно стабилизируется». Тем не менее, министр признал, что ситуация пока что «остается, конечно, напряженной». Восстановление занятости будет для правительства приоритетом в 2021 году.

Количество безработных пошло в рост с началом пандемии на фоне введенных властями ограничений для бизнеса и достигало в августе и сентябре почти 3,7 млн человек или 6,4% трудоспособного населения. Это было максимальное значение по безработице в России со времен рецессии, вызванной мировым финансовым кризисом 2008 года.

Снижение началось только в конце сентября и продолжилось в октябре. На конец октября численность безработных составила 3,4 млн или 6,3%. В ноябре тенденция улучшилась: 3,1 млн безработных или 6,1%.

По данным Минэкономразвития на 16 декабря, количество безработных в России снизилось до 2,9 млн человек.

По прогнозу ведомства, в среднем за 2020 год уровень безработицы составит 5,7%, в 2021 году - 5,2%.

Ранее президент Владимир Путин поставил перед правительством задачу к концу 2021 года восстановить занятость до уровня 2019 года.

Уровень «до пандемии» по безработице — это 4,5%. То есть, достичь его будут непросто Но власти все-таки не теряют надежды вернуться по безработице к обозначенному президентом уровню, поскольку сейчас наметилось восстановление экономики.

«Кризис не приобрел системного характера. Удалось предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия», — отметил Решетников, выступая перед сенаторами.

Поможет восстановлению инициативы правительства, направленные на улучшение делового климата, проведение «регуляторной гильотины». А сдержит рост безработицы программа по выдаче льготных кредитов малым и средним предприятиям со списанием таких кредитов при сохранении занятости. Под защитой этой программы находится 5,4 млн рабочих мест, добавил министр.

Арктика только для своих

Также, по мнению Решетникова, мощным инструментом стимулирования экономики и, значит, повышения уровня занятости должен стать закон «О защите и поощрении капиталовложений». Цель закона — создание «предсказуемых и благоприятных условий» для инвестиционных проектов. Он действует в отношении компаний, которые заключили с государством соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Такое соглашение гарантирует, что для бизнеса не будут меняться налоговые условия, а также условия использования земли на срок от 6 до 20 лет.

Закон о СЗПК был подписан президентом Путиным еще в апреле, но из-за пандемии правительство было вынуждено вернуться к его реализации только этой осенью. СЗПК позволит привлечь инвестиций на 10 трлн рублей, подсчитали ранее в Минфине. Но пока соглашение в рамках соглашений привлечено 135,7 млрд рублей.

Под эти соглашения планируется создать порядка 6 400 рабочих мест.

Наконец, как стало известно в пятницу, в правительство внесена новая госпрограмма развития Арктической зоны. Об этом сообщил вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Объем финансирования программы до 2024 года — 19,5 млрд рублей.

«В первую очередь указанные средства будут направлены на поддержку реализации инвестиционных проектов, благодаря которым в Арктике в ближайшие четыре года появится до 30 тысяч новых рабочих мест», - сказал Трутнев.

Одна из главных задач программы – создать рабочие именно для местных жителей. Для этого, по мнению Трутнева, у людей должен быть «необходимый набор компетенций, востребованных на рынке труда».

Сейчас на рынке труда в России сложилась тяжелейшая ситуация, отмечают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». Это и рост безработицы среди россиян, и недостаток рабочей силы, массово привлекаемой в прежние годы из-за границы. К 1 декабря о потребности в иностранных работниках сообщили уже 50 регионов. Всего на стройплощадках из-за пандемии и закрытия границ не досчитались, по данным вице-премьера Марата Хусунуллина, 1,5 млн мигрантов.

Минстрой уже внес в правительство предложения по организации упрощенного въезда трудовых мигрантов для работы на российских стройплощадках. Сами мигранты будут обязаны получить патент, дающий право на работу в России и пройти тесты на ковид. Минстрой даже призывал россиян, зарегистрированных на бирже труда, пойти работать на стройки. Но услышан не был. Хотя по данным того же Минстроя, средняя зарплата строителей по стране сейчас доходит до 80-90 тыс. рублей, то есть, почти вдвое больше, чем до пандемии.

Безусловно, удар короновируса стал особенно чувствительным для предпринимателей, привлекавших зарубежных работников, отмечает партнер компании Sinoruss Алексей Пулик. «Один из наших клиентов — строительная компания — была вынужден заморозить несколько проектов в Московской области, в силу того, что в основном для земельных работ и возведения зданий привлекались работники из Узбекистана, Украины, Молдавии. Выбор в пользу иностранных работников делался чисто из экономических соображений, в связи с отсутствием предложения неквалифицированной рабочей силы в Подмосковье по аналогичным ценам.

Эксперт считает, что российским властям придется даже в жестких условиях пандемии открывать границы — для допуска иностранной рабочей силы. В том числе и высококвалифицированной.

«Если мы говорим о международных холдингах, то российских специалистов с высоким уровнем отраслевых компетенций и хорошего английского языка сложно найти, а тех, кто ещё ориентируются в ментальности руководства головной компании, таких вообще можно пересчитать по пальцам», — говорит Пулик.

Работодатель любит бессловесных мигрантов

Реализовать масштабные инвестпроекты своими силами без привлечения трудовых ресурсов из-за рубежа точно не получится, согласен профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Александр Щербаков.

«Во-первых, мигранты соглашаются работать за более низкую зарплату, чем граждане России. Она их устраивает, поскольку достаточна, чтобы содержать себя и семьи в тех местах, откуда они приезжают», — говорит Щербаков.

Вторая выгода для работодателей, использующих труд гастарбайтеров, — «мигранты получают на руки меньшую сумму, чем официально фигурирует в документах».

Разница остаются в распоряжении самих работодателей. В основном это практикуется в сфере строительства и ЖКХ, уточняет эксперт.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает логичным ограничения использования труда мигрантов в Арктике. Госпрограмма развития Арктической зоны направлена на улучшение качества жизни, в первую очередь тех, кто родился и вырос на этой или сопредельной территории. Поэтому правительство выделяет немалые средства, чтобы избежать оттока рабочей силы из таких регионов, дать подрастающему там поколению хорошую альтернативу», — говорит Сигал.

Что касается мигрантов, то нет особых запретов на их работу в северных условиях. «Но нужно еще учесть, что те из них, кто желает занять одну из 30 тысяч новых вакансий в арктических проектах, должны обладать уникальными компетенциями, иметь необходимое образование и обширный опыт работы», — добавляет Сигал из «Опоры России».