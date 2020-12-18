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Начислят автоматом: как получить новогоднюю выплату для детей

Мишустин подписал два документа по новогодним выплатам на детей

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Семьям с детьми в возрасте до семи лет включительно перечислят новогоднюю выплату автоматически, если ранее они обращались за аналогичными начислениями летом, рассказали в Пенсионном фонде.
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Пенсионный фонд России сообщил РИА «Новости», что для получения новогодней детской выплаты тем, кто получал аналогичные начисления этим летом, не придется ничего делать – деньги поступят автоматически по принципу «социального казначейства».

Тем родителям, которые не оформляли такие выплаты (это касается единовременной выплаты на детей от трех до 16 лет и пособия до трех лет), придется подать заявление через портал госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда, причем сделать это можно до 1 апреля.

«Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, представлявшихся Пенсионным фондом в течение года. Родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. <...> Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет», – уточнили в Пенсионном фонде (цитата по РИА «Новости»).

О предстоящей новогодней выплате на пресс-конференции 17 декабря объявил Владимир Путин. Президент сказал, что это станет небольшим и скромным, но тем не менее, подарком российским детям – по пять тысяч рублей на каждого. По данным Минфина, эта выплата затронет 14,7 млн детей, и на эту цель из резервного фонда ведомство выделит 73,5 млрд рублей.

Уже на следующий день после пресс-конференции президента премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о том, что подписал два документа по финансированию этих выплат. Общая сумма предназначенных для детей средств составила более 70 млрд рублей.

«Сегодня я подписал два документа, которые обеспечивают финансирование, порядок и условия единовременных выплат семьям с детьми до 8 лет. На каждого ребенка родители или опекуны получат по пять тысяч рублей. Всего мы направим эти цели более 73,5 миллиардов рублей», – сказал Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, уточнив, что деньги нужно перечислить оперативно, чтобы все успели получить их до праздников и купить своим детям подарки.

Вместе с тем, в начале декабря премьер-министр утвердил порядок уведомления россиян о предназначающихся им социальных выплат, и такие оповещения начнут отправлять уже в этом году. Обо всех мерах соцподдержки, которые может получить каждый россиянин, можно будет узнать в личном кабинете на портале госуслуг. О том, как их оформить, и какие для этого нужны документы, можно будет прочитать там же. Но сначала нужно дать согласие на получение таких уведомлений. А с 1 июля следующего года про персональные льготы можно будет узнать по единому телефону в любое время суток или через специального чат-бота на портале.

Бедность осталась

В середине декабря фонд «Общественное мнение» провел опрос, в результате которого выяснилось, что почти треть россиян считает себя бедными.

Так, 64% респондентов оценили свой достаток как средний, а еще 33% назвали себя бедными. И только 1% опрошенных считают себя богатыми. Причем те, кто считают себя бедными, чаще всего говорили, что попали в такое положение больше 10 лет назад (12% респондентов), а еще по 7% сказали, что жили так всегда или стали бедными в промежутке последних пяти-десяти лет.

Причины называли разные, но в основном люди говорили о снижении зарплат – такое мнение выразили 8% респондентов. Еще по 7% сказали, что на их материальном положении сказались рост цен и тарифов или выход на пенсию.

Потеря работы стала главной причиной бедности у 5% от опрошенных людей. Стоит отметить и то, что в целом люди из этой группы не надеются на улучшение своего финансового положения в дальнейшем – 20% сказали, что будут так же бедно жить через три-пять лет, и только 6% выразили надежду на повышение уровня жизни.

Те, кто раньше были бедными, но смогли повысить свой доход, и сейчас считают себя богатыми или средним классом, в основном сказали, что им удалось этого добиться благодаря тому, что они много работали (10% респондентов), еще 7% сказали, что у них это получилось из-за того, что они начали работать, и еще 5% сказали, что нашли работу с более высоким уровнем зарплаты.

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