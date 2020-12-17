«Превзойдет ожидания»: Россия вошла в топ-3 рейтинга Bloomberg

Россия заняла второе место в рейтинге Bloomberg по развивающимся рынкам с наилучшими перспективами в 2021 году. Из опубликованного агентством документа следует, что первую строчку занял Таиланд, а последнюю — Китай. Список составлен, исходя из способности стран «превзойти ожидания» в следующем году.

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«Таиланд возглавил список благодаря своим солидным резервам и высокому потенциалу притока портфельных инвестиций, в то время как Россия заняла второе место благодаря надежным внешним финансовым активам и хорошему бюджетному профилю, а также недооцененному рублю», — рассказали аналитики агентства. В то же время добавляется, что в стране-лидере практически нет карантинных ограничений, а инвестиции равны 8% от ВВП.

Эксперты пришли к таким выводам, оценив страны по 11 критериям как экономического, так и финансового характера. Среди них рост ВВП, объем госдолга и валютных резервов, инвестиционная позиция.

Именно большой объем госдолга и маленький валютный резерв привели к тому, что Китай оказался на последнем — 17 — месте. В то же время у этой страны высокий прогнозируемый рост ВВП.

Что касается России, у нее оказалась самая низкая из всех стран рейтинга доля государственного долга — 14%. У Таиланда этот показатель почти в три раза больше — 41%.

Как ожидают специалисты Bloomberg, в 2021 году рост ВВП России составит 3%, а, например, в Индии он вырастет на 9% — этот прогноз представляет самый большой рост ВВП среди стран перечня агентства.

В анализе агентства отмечается, что некоторые государства оказались в первых рядах рейтинга благодаря финансовым мерам, которые были своевременно приняты на фоне пандемии коронавируса.

В октябре 2020 года российский ВВП пошел на спад, который ускорился до 4,7% в годовом выражении. До этого — в сентябре — он снизился на 3%, а за январь-октябрь падение оценивается в 3,6%. Об этом в ноябре рассказало Минэкономразвития. По прогнозам ведомства, ВВП РФ в текущем году снизится на 3,9%, а в следующем году ожидается рост на 3,3%.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин заявил на ежегодной пресс-конференции 17 декабря, что экономику страны ожидают позитивные изменения после тех потерь, которые принесла пандемия коронавируса. «Что касается экономики, то по разным оценкам, по разным подсчетам где-то на конец 2021 года — первый квартал 2022 года мы все эти проблемы преодолеем», — сказал он.

«Более того, в следующем году мы уже рассчитываем выйти на позитивные тенденции по ВВП страны, по продукту. … Но всем нужно активно работать. И исхожу из того, что нам поставленные перед нами цели удастся достигнуть, а задачи решить», — добавил Путин.

Он также напомнил, что власти за этот год выделили на поддержку граждан и промышленности, а также на борьбу с распространением нового типа инфекции 4,6 трлн рублей.

«Для нас это беспрецедентные деньги. Это означает 4,5% ВВП страны. Из них миллиард направили напрямую на поддержку пострадавших отраслей. Я уже называл цифру — 838 миллиардов на поддержку напрямую граждан. Это целый набор мер, который был разработан. Весь этот набор мер был эффективно использован», — заметил он.

На пресс-конференции глава государства также сказал, что в следующем году ожидается инфляция примерно 4-4,1%. В то же время ЦБ РФ и Минэкономразвития дали ранее немного другой прогноз на следующий год. Центробанк — 3,5-4%, министерство — 3,7%.

Ранее эксперты, опрошенные Bloomberg, включили российский рубль в топ-3 наиболее перспективных валют мира в 2021 году. Аналитики заявили, что основной драйвер рынка — вакцинация от коронавируса и ее эффективность. Они отметили, что будущий год может стать «переломным» для развивающихся стран на фоне восстановления экономик и продолжения ослабления доллара.