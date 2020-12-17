Период охлаждения: заемщикам дадут время одуматься

Банк России предлагает предоставить потребителям финансовых услуг возможность отказаться от любых навязанных продуктов в течение двух недель с момента оформления потребительского кредита. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ЦБ. Уточняется, что в настоящий момент обсуждается текст поправок в закон о потребительском кредите.

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«По мнению Банка России, период охлаждения должен составлять 14 дней. Деньги за неоказанные услуги должны быть возвращены заемщику по первому требованию после получения соответствующего заявления заемщика», — отмечают в ЦБ.

Согласно действующему законодательству, клиент банка может отказаться от навязанной услуги добровольного страхования в течение 14 дней. Однако при этом за кредитором остается право изменить условия кредитования — к примеру, повысить ставку.

Помимо страховых полисов, банковские клиенты оформляют вместе с кредитами и другие продукты, когда заем выдают только при условии приобретения дополнительной услуги. Кроме того, навязанные продукты могут быть предустановлены в виде заранее проставленных галочек в договоре, а потребитель может не знать о возможности от них отказаться до подписания документа, предупредили в Банке России. «Именно поэтому регулятор считает необходимым распространить период охлаждения на все дополнительные услуги, оформленные вместе с договором на основной продукт», — объяснили РБК в ЦБ.

Навязывание дополнительных услуг в момент заключения кредитного договора стало довольно распространенной практикой кредиторов в последнее время, констатируют в ЦБ. Согласно данным регулятора, за девять месяцев 2020 года клиенты банков подали 62,4 тыс. жалоб в Центробанк на тему потребительского кредитования, что в 1,5 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Проблема навязывания дополнительных услуг фигурирует в 9,2% от таких жалоб, передает РБК.

В условиях экономического кризиса финансовые организации страны действительно стали предлагать клиентам кредиты с привлекательными ставками, но при условии приобретения дополнительных продуктов,

отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Например, по ипотечным займам снижению ставки способствует страхование жизни и здоровья заемщика (кроме страхования недвижимости), при получении автокредита — также страхование и обязательства по обслуживанию в определенных автодилерских центрах. Также банки навязывают дополнительно получение кредитных карт, открытие счетов и прочее», — говорит эксперт, добавляя, что такая политика устраивает далеко не всех клиентов, потому увеличивается число жалоб в ЦБ.

В качестве дополнительных услуг банки могут навязать дорогостоящую карту более высокого статуса, платные SMS-оповещения, дополнительную кредитную карту к дебетовой и многие другие продукты, приводит примеры генеральный директор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков.

При этом мошенничеством такие истории назвать нельзя, подчеркивает руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации Дмитрий Константинов. Исключение составляет случаи, если клиенту говорится, что дополнительные услуги строго необходимы, например, для заключения основного договора, и не предоставляется альтернативных условий без страхования. Есть случаи, когда страховка действительно необходима, но бывает и так, что клиент отдает деньги ни за что.

По результатам исследования «Юником24», лишь 60% респондентов внимательно читают кредитный договор и тщательно изучают его условия. И только треть задает сотрудникам дополнительные вопросы.

Таким образом, совершенно логично, что после подписания и начала действий подписанных условий у многих заемщиков возникают вопросы, отмечает Курдяков.

«Чаще всего вопросы возникают в части страховки, особенно если речь идет о беззалоговом виде кредита. После обнаружения ежемесячных списаний клиент старается отказаться от услуги. Однако стоит помнить, что зачастую, отказываясь от страховки, у кредитора возникают риски и он может пересмотреть ставку. Таким образом, клиенту для начала стоит рассчитать, какой вариант более выгодный и при выборе какого удастся сэкономить на переплате», — советует эксперт.

В «Открытии» заверили, что не предлагают получающим в банке кредит партнерские продукты без периода охлаждения. Это обусловлено не столько регуляторными ограничениями, сколько желанием дать возможность клиенту осознанно подойти к своей покупке, объясняет начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие» Мария Саенко. Она поясняет, что лояльное отношение и долгосрочное сотрудничество с клиентом являются приоритетом банка, и крупные кредитные организации на рынке в целом придерживаются аналогичной политики, поэтому данная инициатива отражает настроение рынка.

«Возможность отказаться от навязанных услуг означает выравнивание условий конкуренции на рынке финансовых услуг, а для заемщиков такая мера приведет к возможности экономии средств при получении карт и кредитов в российских банках», — считает Артем Деев.

В РГС Банке, в свою очередь, такую инициативу не поддерживают по ряду причин. В качестве первой член правления и директор по развитию розничного бизнеса банка Марина Дембицкая указывает расплывчатость формулировок, которая может ввести неразбериху в деятельности банков и коммуникации с клиентами.

«Что значит «все дополнительные услуги»? Очень неконкретно. Считать ли карту обслуживания кредита дополнительной услугой? Считать ли смс-уведомление дополнительной услугой? О каких видах услуг идет речь? О банковских, небанковских, платных, бесплатных?» — задается вопросами эксперт, подчеркивая, что нужно обязательно прописать точный перечень услуг, который регулятор предлагает к ограничением, с аргументацией по каждому направлению.

В качестве второй причины Дембицкая приводит тот факт, что клиенты в рамках работы с банком оформляют все услуги добровольно, в том числе платные, и приобретают их за деньги, на определенный срок или единоразово. По ее мнению, отказ от любой услуги в данном случае и возврат уплаченной клиентом стоимости выглядит нелогично в формулировке «любые дополнительные услуги».

«На наш взгляд, данная инициатива окажет сильное негативное влияние на доходность банков в кредитном бизнесе, где давно уже нет сверхприбылей, и поставит под сомнение интерес банков к работе в данном сегменте», — резюмирует эксперт.