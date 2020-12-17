Госдеп: остановка СП-2 поможет улучшить отношения с Россией

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что Вашингтон и впредь намерен вводить санкции против «Северного потока — 2», чтобы остановить строительство газопровода. Его слова передает РИА «Новости».

«Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод. <…> Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект», — подчеркнул он.

По словам замглавы Госдепа, остановка строительства СП-2 будет играть «ключевую роль» для улучшения отношений Америки и России.

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«Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или стремимся к улучшению отношений с Россией, то необходимо прекращение и сдерживание пагубного влияния России», — заявил Робинсон.

Накануне, 16 декабря, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин не поменял своего отношения к «Северному потоку — 2». «Позиция федерального правительства остается неизменной по сравнению с той, которая была в последние годы», — заверила федеральный канцлер.

За неделю до этого оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что трубоукладчик «Фортуна» начал работу на участке «Северного потока — 2» в водах Германии. Баржа будет достраивать участок в 2,6 км в исключительной экономической зоне ФРГ в водах на глубине менее 30 м. Компания уточнила, что о дальнейших действиях по работе на недостроенном участке будет сообщено дополнительно.

По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, трубоукладчику «Фортуне» понадобится не больше недели, чтобы уложить этот участок, так как скорость работы баржи составляет километр в сутки. 11 декабря он заявил, что если «Фортуна» и судно-трубоукладчик «Академик Черский» будут работать одновременно, то строительство может завершиться в течение полутора месяцев.

В администрации США считают, что проект российского газопровода «Северный поток — 2» не имеет никаких шансов на реализацию. Об этом сообщило 11 декабря DPA со ссылкой на высокопоставленный источник из американского правительства.

По его словам, «Северный поток — 2» никогда не будет транспортировать российский газ, даже если он будет построен. Собеседник агентства подчеркнул, что, если бы оператор газопровода Nord Stream 2 AG мог завершить проект, то он бы давно уже это сделал.

Президент РФ Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

В декабре 2020 года палата представителей и сенат американского конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на грядущий год поправки, согласно которым санкции против газопровода «Северный поток — 2» будут ужесточены.

Рестрикции будут обращены на страховые фирмы и компании в сфере сертификации, без которых невозможно получить разрешение на строительство в ЕС. Под натиском американских властей оказались также компании, занятые в области модернизации судов и инфраструктуры проекта «Северного потока — 2» или монтажа сварочного оборудования на кораблях, работающих на укладке труб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции недобросовестной конкуренцией, которая противоречит нормам международного права.