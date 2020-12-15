«Сбить цены можно. Но что дальше?»: чем обернутся квоты на зерно

Правительство завершает подготовку нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания. Сообщение об этом размещено на официальном сайте кабмина во вторник 15 декабря.

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Премьер Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Документы устанавливают экспортную квоту в размере 17,5 млн тонн.

Сверх этой квоты вывоз зерновых на глобальные рынки также возможен, но будет «облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну».

В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%. А на пшеницу — 25 евро за тонну. Эти ограничения вступят в силу для продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будут действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.

Для финансовой поддержки производителей муки предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы.

«А вы мне сказки рассказываете»

Следить за тем, как исполняются решения правительства, будет лично премьер и Федеральная налоговая служба на основе данных онлайн-касс.

«Председатель правительства поручил отслеживать ситуацию на всех стадиях — от производства до прилавка и своевременно принимать меры», — говорится на сайте кабмина.

Стабилизировать ситуацию с резко подорожавшими в последние месяцы мукой, макаронами, растительным маслом, сахаром и другими продуктами питания ранее поручил президент Владимир Путин. Причем сделал это в резкой форме. Главе Минэкономразвития Максиму Решетникову он посоветовал не «экспериментировать» с ценами.

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь», — отреагировал президент на доклад Решетникова о ситуации на рынке продовольствия.

Доклад был обнародован 9 декабря. Путин потребовал решить проблему с ценами оперативно. «Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — заявил глава государства.

Пока что правительство укладывается в график. Контрольная дата, обозначенная Путиным, — 16 декабря.

Без твердой валюты нет пшениwы твердых сортов

«Газета.Ru» узнала у экспертов, увенчаются ли успехом усилия правительства по стабилизации рынка. Оценка оказалась единодушной — участники рынка будут вынуждены под нажимом властей снизить цены, но ненадолго.

Введение повышенных экспортных пошлин и квот теоретически должно увеличить предложение товаров на российском рынке и способствовать стабилизации цен, отмечает ведущий эксперт инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Но только на некоторое время. А в долгосрочной перспективе предложенные правительством решения приведут к повышению цен на сельхозпродукцию на внутреннем рынке. По той причине, что снижение валютных доходов ударит по экспортерам, зерновым компаниям, снизит их возможности для закупок импортного оборудования, удобрений и в будущем приведет к сокращению посевных площадей и объемов поставок», — говорит Суверов.

По данным ФТС, экспорт пшеницы в январе-октябре 2020 года принес российским экспортерам $6,1 млрд.

«Неожиданное введение пошлин и квот может подорвать наши позиции на мировых рынках зерновых культур, в том числе в Египте, Турции, Пакистане. Завоевать утраченные позиции при острой конкуренции будет нелегко», — говорит Суверов.

Директор Института аграрных исследований ВШЭ Евгения Серова считает, что проблема не столько в росте цен, сколько в упавших доходах населения. «Страшны не сами цены, а продолжающееся падение доходов населения. Сбить цены можно. Но что дальше? Они снова будут расти. Хотя бы потому, что стоимость зерна в буханке — это 20%, в макаронах это процент еще ниже, а остальные расходы — это тарифы на электричество, на бензин, на логистику…», — указывает Серова.

Как только государством вводятся ограничения для бизнеса — квоты, заградительные пошлины и тому подобное — сразу начинает расти скрытая инфляция. «Поймите, если хлебозаводу запретят поднимать цены на хлеб, производителей зерна ограничат в экспорте и зарабатывании твердой валюты, то менеджмент и собственники отыграются на чем-то другом. Вода дырочку найдет, как говорят в народе», — предостерегает эксперт.

Решение проблемы лежит совсем в другой плоскости, уверена Серова. «Дешевый хлеб одновременно для всех слоев населения не нужен. Зачем дешевый хлеб бабушке-пенсионерке или многодетной семье и одновременно тем, кто зарабатывает по миллиону в месяц? Зачем субсидировать миллионеров? Дайте адекватные субсидии малоимущим слоям. Дайте продуктовые наборы, организуйте бесплатное питание, добавьте льгот по оплате ЖКХ. Проблема, повторюсь, не с ценами, а с доходами», — отмечает Серова.

Наконец, власти могли бы наконец решить проблему картельного сговора на продуктовом рынке. «Формально сговора нет. Но выйти в торговые сети с вкусным и качественным хлебом региональный бизнес не может. Якобы, многообразие хлебобулочных изделий. Ничего подобного. Качественный хлеб по адекватной цене в провинции есть, а в Москве его нет. Даже в элитных магазинах за бешеные деньги», — сетует Серова.

Дэн Сяопина на вас нету

Системное государственное регулирование цен имело место в Китае, это практиковалось во времена китайской версии «военного коммунизма», примерно до начала 80-х прошлого века, когда любые проявления свободных рыночных отношений были вне закона. Такую параллель в комментарии «Газете.Ru» приводит управляющий партнер компании «Кадерус Капитал» Андрей Акопян. Его компания управляет активами российских и китайских инвесторов и, по его мнению, есть немало общего в механизмах госрегулирования в России и Китае.

«После реформ Дэна Сяопина Китай больше не делал попыток вернуться в прошлое, осознав, что регулирование цен на потребительские товары ведет к падению эффективности распределения ресурсов, замедлению роста экономики, модернизации производства и, в итоге, к падению уровня жизни населения», — говорит Акопян.

По его словам, одним из основных инструментов для стабилизации рынка китайские власти считают формирование государственных запасов в периоды сезонно низких цен на товар и масштабные интервенции в периоды сезонного роста либо шоковых всплесков цен. Например, в 2019 году в Китае резко выросли цены на свинину — основной вид мяса, традиционно потребляемый в Китае.

«В сентябре прошлого года инфляция пошла в рост, цены на продовольствие подскочили до 11,2%, а свинина выросла на 69,3%. При этом рост цен на свинину негативно повлиял на другие виды продовольствия. В результате проблема была решена именно государственными интервенциями из резервных запасов мороженой свинины», — рассказывает Акопян.