«Трезвая Россия»: продажи алкоголя нужно сократить в два раза

В России к 2030 году предложили более чем вдвое сократить объем продаж алкоголя, а количество потребителей среди трудоспособного населения – до 50%. С такой инициативой выступили эксперты федерального проекта «Трезвая Россия», пишет РИА «Новости» со ссылкой на доклад о демографической ситуации.

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«Для достижения национальных целей развития государства к 2024 году, определенных президентом России Владимиром Путиным, а также последующего укрепления социально-экономического положения страны в перспективе до 2030 года, Федеральным проектом «Трезвая Россия» предлагается снижение объема продаж алкогольной продукции», — отмечается в докладе.

По данным проекта, в 2020 году объемы потребления алкоголя в стране составили 16 млрд литров. Предполагается, что к 2024 году объем продаж будет снижен до 12 млрд литров, к 2027 году — до 9 млрд литров, и к 2030 году — до 7 млрд литров.

Авторы инициативы также предлагают изменить структуру потребления алкогольных напитков. К 2030 году она должна выглядеть так: 50% — вино, 30% — пиво, 15% — водка и иные крепкие напитки, 5% прочая алкогольная продукция.

Среди других предложений проекта — в следующее десятилетие снизить количество потребителей алкогольной продукции среди трудоспособного населения с 85% до 50% и уменьшить смертность среди трудоспособного населения от связанных со спиртными напитками причин с 70% до 40%.

Помимо прочего, «Трезвая Россия» надеется в два раза снизить потребление населением табачной продукции. Участники проекта предлагают сократить к 2030 году продажи сигарет в 2 раза — с 300 млрд штук до 150 млрд штук, а также установить единые требования к качеству табака и табачной продукции повышенного уровня, обеспечив контроль за соблюдением требований с раскрытием информации для неограниченного круга лиц.

В докладе, который во вторник будет направлен в правительство и регионы, также подробно рассказывается, сколько граждан России время от времени выпивает. Так, по данным «Трезвой России», алкоголь употребляют более 85% трудоспособных россиян.

«Под основным ударом находится трудоспособное население страны, а это 89,6 млн человек или 61% от всего населения. Более 76 млн граждан трудоспособного возраста (85% трудоспособного населения) потребляют алкогольную продукцию», — указывается в докладе с пометкой, что при этом 70% смертей граждан в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем.

Авторы проекта также обращают внимание на то, что в стране растет систематическое потребление алкоголя среди молодежи – доля их вовлеченности в употребление спиртных напитков в 2019 году увеличилась на 16% в сравнении с 2018 годом.

«Процент потребления алкоголя среди молодежи составил 69% среди опрашиваемых. По итогу опроса 53% респондентов употребляли алкоголь систематически (раз в неделю). Опрошенные указали, что побуждающими факторами к употреблению алкоголя является: доступность алкоголя (62% опрошенных) и реклама алкоголя в медиа, на телевидении (52%)», — говорится в докладе о результатах опроса, который проводился в 65 регионах страны среди 120 тыс. россиян 18-23 лет.

Самым употребляемым видом алкогольной продукции в стране оказалось пиво. По данным авторов проекта, россияне выпивают 8,5 млрд литров пива в год. Далее по уровню потребления следует водка – около 1 млрд литров.

К таким выводам «Трезвая Россия» пришла, не только оценивая данные о продажах продукции, но и комплексно анализируя объемы закупок стеклотары, спирта и прочего.

Глава проекта Султан Хамзаев в рамках проекта также напомнил о необходимости запрета «наливаек».

«Как общество, региональные власти, так и депутатский корпус обеспокоены ростом криминала по вине псевдокафе, которые бойко торгуют алкоголем. Люди, жильцы многоквартирных домов, дали чёткий запрос на решение проблемы», — подчеркнул руководитель «Трезвой России». Отмечается, что по итогам проведенного проектом опроса 7 тыс. человек в 64 регионах страны, 95% опрошенных граждан поддерживают полный запрет деятельности «наливаек».