Новые наблюдатели: станут ли Куба и Узбекистан членами ЕАЭС

Вопрос получения наблюдателя при ЕАЭС зафиксирован в повестке завтрашнего заседания высшего евразийского совета с участием глав государств (России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении). Эту информацию «Газете.Ru» подтвердила директор департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян. ЕЭК является исполнительным органом Союза.

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Заявки Кубы и Узбекистана на получение статуса были рассмотрены, прошли согласования и были единогласно одобрены комиссией. «Окончательное решение — за главами государств, на заседании высшего совета, оно состоится 11 декабря», — уточнила Барсегян.

Она пояснила, что статус наблюдателя дает право стране участвовать в заседаниях, обсуждать проблемы интеграции наднационального регулирования. По ее словам, статус наблюдателя — гибкий механизм взаимодействия стран в рамках Евразийского союза, для стран-партнеров открывается новые возможности, несмотря на то, что страны-наблюдатели не имеют права принимать решения.

«Важный момент — наблюдатели обязаны воздерживаться от действий, способных нанести ущерб ЕАЭС, и эту тему мы обсуждали с представителями Кубы и Узбекистана», — добавила Барсегян.

Статус наблюдателя ранее получила Молдавия.

Ром, кофе, сигары

Углубление интеграции для Кубы жизненно необходимо, утверждают в Евразийской комиссии. Товарооборот стран ЕАЭС с Кубой достиг максимального за последние 10 лет значения в 2018 году – $417,5 млн.

Около 93% торговли ЕАЭС с Кубой приходится на Россию, примерно 4% — на Белоруссию, 3% — на Казахстан, менее 0,1% – на Армению и Киргизию, подсчитали в ЕЭК.

Россия по импорту товаров с Кубы уступает лишь Венесуэле, Китаю, Испании, Мексике и Бразилии. Среди кубинских экспортных рынков Россия находится на 21-м месте.

Основу экспорта стран ЕАЭС на Кубу составляют машины и оборудование, преимущественно грузовые автомобили, железнодорожные локомотивы, запчасти и принадлежности для автомобилей, вагоны грузовые железнодорожные или трамвайные, паровые турбины, двигатели и электрические генераторы, минеральные продукты (преимущественно сырая нефть), продовольственные товары (преимущественно соевое масло).

Из Кубы импортируются, главным образом, продовольственные товары (79,1% импорта), преимущественно сахар, крепкие спиртные напитки, кофе, табачные изделия.

Абрикосы, орехи, автомобили

Товарооборот государств-членов ЕАЭС с Узбекистаном увеличивается с 2017-го в среднем на 26% в год и в 2019-м достиг своего пика — $8,4 млрд. «Ситуация в торговле стран Союза с Узбекистаном характеризуется значительным превышением экспорта стран ЕАЭС над импортом (примерно в три раза)», — поясняют в ЕАЭС.

В январе-мае 2020 года товарооборот ЕАЭС с Узбекистаном составил $3,2 млрд (в том числе экспорт –$2,5 млрд, а импорт – $716 млн), что на 2,6% больше, чем за тот же период 2019 года.

Более 60% торговли ЕАЭС с Узбекистаном приходится на Россию, около 30% — на Казахстан, примерно 3% — на Белоруссию, около 4% — на Киргизию и около 0,1% — на Армению.

Решающее влияние на увеличение экспорта ЕАЭС в Узбекистан в прошлом году оказал рост стоимостных объемов поставок машин, оборудования и транспортных средств (увеличение на 43,9%), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (увеличение на 26,2%), а также металлов и изделий из них (увеличение на 12,5%).

В импорте ЕАЭС из Узбекистана преобладают пряжа, текстильные изделия и обувь, природный газ, легковые автомобили, удобрения, а также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Это узбекские овощи, виноград, абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, фрукты сушеные и орехи.

В углублении интеграции с Евразийским союзом и в первую очередь с Россией, в большей степени заинтересован Узбекистан. По подсчетам экономиста Мюнхенского института изучения интеграции рынков и экономической политики Юрия Кофнера, если Узбекистан со временем станет полноценным членом ЕАЭС, то экономика страны получит прирост до 4% ВВП.

Интеграция и многовекторность

«Взаимная либерализация торговли, осуществляемая в случае потенциального вступления Узбекистана в ЕАЭС, только по основным товарным группам (фрукты, газ, металлопродукция, одежда, авто и запчасти) привела бы к росту экспорта на $775 млн в год. Это соответствовало бы увеличению ВВП республики как минимум на 1,5% в ценах текущего года», — пояснил Кофнер «Газете.Ru».

А приток узбекских трудовых мигрантов в страны-участницы ЕАЭС увеличился бы на 734 тысячи человек (37%). При этом личные денежные переводы из стран ЕАЭС в Узбекистан могли бы вырасти на $1,2 млрд. «Это увеличило бы ВВП Узбекистана еще на 2,4%. Суммируя эффекты только по вышеназванным направлениям, эффект от вступления Узбекистана в ЕАЭС может дать прирост как минимум на 4%», — заключает Кофнер.

Эксперт уточняет, что каждый узбекистанец стал бы условно на $60 богаче после вступления в Евразийский союз.

Но Ташкент и, тем более, Гавана никогда не вступят в евразийское братство, считает первый замгендиректора Центра политтехнологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин. «Узбекистан проводит, как сейчас модно выражаться, многовекторную политику. Начало ей положил президент Каримов и сейчас страна развивается в том же русле. Кроме того, внутри ЕАЭС нарастают противоречия, даже с самой близкой по духу Белоруссией и другие постсоветские государства это не могут не замечать», — отметил Макаркин.

Он считает неубедительными чисто экономические аргументы, когда речь заходит об интеграции и на чаше весов оказывается независимость государства. «Знаете, когда четыре года назад началась процедура брекзита, когда Великобритания решила выйти из ЕС, тогда тоже все галдели, как это невыгодно, как у британцев все развалится, однако же никакой катастрофы не случилось. Так и с Узбекистаном. Они хотят сохранить свою самость, суверенитет», — считает эксперт.

Наделение Кубы статусом страны-наблюдателя — это тоже чисто политический жест со стороны России. «Надо вспомнить, что сближение с Кубой усилилось, когда президентом США стал Трамп, который свернул инициативы своего предшественника Обамы по либерализации отношений с Островом Свободы. Теперь при демократах и Байдене между Россией и США начнется конкуренция за Кубу. Россия дает понять, что Куба останется опорным плацдармом у берегов Америки», — говорит Макаркин.

При этом эксперт отмечает, что прямого противостояния между США и Россией, как во времена СССР и Карибского кризиса, сейчас уже, скорее всего, не произойдет. Идеологическое противостояние, конечно, остается, «холодная война» продолжается, но перетягивать Кубу на свою сторону любой ценой никто уже не будет. «А значит, Куба не получит от России многомиллиардных кредитов. По крайней мере, на безвозвратной основе. Да и лишних нефтедолларов, как в советские времена, сейчас у России нет. А статус наблюдателя могут действительно Кубе дать, только что он дает», — заключает Макаркин.

В 2014-м накануне визита президента Владимира Путина на Кубу этой латиноамериканской стране Россия списала $31,7 млрд из $35,2 млрд долговых обязательств. Остальную часть долга, накопленного еще с советских времен, реструктурировали.