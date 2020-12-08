«Плавучая» нефть: объемы упали, а цены не выросли

Нынешний объем «плавучей» нефти упал до уровня начала марта, хотя до предкризисного уровня ему еще далеко – к началу этого года в танкерах хранилось около 60 млн баррелей нефти против нынешних 130 млн баррелей. В пиковый момент – к концу третьего квартала 2020-го – суда были заполнены на 170 млн баррелей.

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С одной стороны нынешние цифры говорят о заметном восстановлении мирового спроса на нефть. В беседе с «Газетой.Ru» вице-президент нефтесервисной компании «НьюТек» Валерий Бессель отметил, что такая статистика безусловно является сигналом того, что человечество в целом начало выбираться из «постковидной недвижимости», и спрос на энергоносители растет.

Однако, собеседник издания отметил, что

глобально падение объема хранящейся внутри танкеров нефти не влияет на рынок – если брать в расчет исключительно это количество баррелей, миру хватит его примерно на полтора дня (в третьем квартале этого года, по данным ОПЕК, потребление составило примерно 91 млн баррелей в день).

С тем, что глобально ситуация со спросом на нефть никак не поменялась, согласился и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Эти емкости были заполнены с весны и постепенно нефть переливалась в наземные хранилища. Кроме того, немного увеличился спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за сезонного фактора и за счет низких цен, потому Китай начал активно заполнять хранилища и покупать нефть у России, США и Саудовской Аравии», – сказал Артем Деев, уточнив, что

на глобальном балансе спроса и предложения текущая ситуация не отражается, так как спрос по-прежнему не восстанавливается и будет ниже уровня 2019 года примерно на 8-9% (8-9 млн баррелей в сутки).

Стоит отметить, что ситуация с падением объема хранящейся на танкерах нефти скорее отражает не наметившийся рост спроса, а то, что нефтетрейдерам стало невыгодно хранить ее таким способом из-за действия рыночных механизмов.

«Снижение плавучих запасов означает не только восстановление спроса и цен, но и то, что нефтетрейдеры не видят значительного потенциала роста цен в краткосрочной перспективе и поэтому не испытывают потребности в дополнительных хранилищах. Об этом же говорит и тот факт, что нефть в будущем перестала стоить больше, чем нефть в настоящем», – сказал в беседе с «Газетой.Ru» один из авторов Telegram-канала «Сигналы РЦБ».

Такое же мнение привел и старший аналитик БКС «Мир инвестиций» Виталий Громадин. Эксперт пояснил, что

хранение запасов в танкерах – удобный способ для инвестиций в нефть в ситуации, когда фьючерсная кривая на рынке находится в контанго (ближайший фьючерс стоит меньше, чем дальний, например, через 12 месяцев).

«Нефтетрейдер фрахтует супертанкер, загружает туда нефть по спотовой цене и продает дальний фьючерс. Чтобы этот трейд был прибыльным, затраты на хранение должны быть соответственно меньше разницы между текущей ценой и дальним фьючерсом», – говорит Виталий Громадин.

По мнению эксперта, именно эта рыночная ситуация привела к тому, что

объем хранящейся на танкерах нефти начал заметно падать: из-за возвращения рынка к балансу на ближней части кривой уже можно наблюдать за обратной ситуацией, когда более отдаленные фьючерсы стоят меньше ближайших. Это значит, что хранить «плавучую» нефть уже нецелесообразно.

Прошлого не вернуть

Виталий Громадин так же отметил, что ситуация может быстро поменяться, если будут введены масштабные локдауны в ответ на рост числа госпитализаций из-за пандемии. Тогда сильно пострадает спрос и текущая цена снова окажется гораздо более дешевой.

«Риски остаются достаточно высокими. Именно поэтому ОПЕК+ объявила только о частичном повышении добычи с января и оперативных встречах каждый месяц для мониторинга за ситуацией на рынке», – сказал эксперт.

Но ждать что даже при реализации самого благополучного сценария спрос на нефть вместе с ее ценами вернутся на докризисный уровень не приходится. Собеседник «Газеты.Ru» из Telegram-канала «Сигналы РЦБ» отметил, что

сейчас существует ряд сценариев долгосрочного спроса на нефть, различие в которых заключается, в первую очередь, в скорости перехода к более экологичным видам топлива.

При этом все эти сценарии говорят, что в 2019-м потребление нефти либо достигло своего пика, либо было близко к нему. По мнению собеседника «Газеты.Ru», на практике будет реализован именно консервативный сценарий – потребление нефти восстановится к докризисным уровням к середине 2022 года, однако долгосрочного роста спроса ждать не стоит на фоне большого количества «зеленых» инициатив в развитых странах.

Тем не менее, даже наблюдаемое снижение запасов должно дополнительно подтолкнуть биржевые цены на нефть, ведь

по сути сами запасы – это дополнительное предложение на рынке. При этом текущие цены, по мнению собеседника «Газеты.Ru» в целом устраивают большинство игроков рынка, и до конца года нефть будет торговаться примерно на тех же уровнях, что и сейчас. То есть – около $50 за баррель.

Но риски для нефтяных цен все равно остаются, подытожил Артем Деев из AMarkets. Аналитик отметил, что нынешние ограничения в рамках ОПЕК+ устраивают далеко не всех участников картеля. И в ближайшее время из состава организации могут выйти, например, те же Арабские Эмираты.

«Поступление на глобальный рынок дополнительного объема сырья от ряда стран может негативно отразиться на котировках. Тем более, восстановление спроса не прогнозируется. До конца года и в течение следующего года котировки останутся в пределах 45-50 долларов за баррель», – заключил эксперт.